Dragon Ball Z : notre sélection des 8 meilleures figurines

Dragon Ball Z a bercé plusieurs générations de geeks et de fans de mangas sans pour autant prendre une ride. Ainsi, les aventures de Vegeta et de Son Goku, les deux héros principaux du manga, déchaînent toujours les passions. Pour la plupart d’entre nous, ce dessin animé nous rappelle notre enfance, lorsque nous essayons de reproduire les mouvements de nos personnages préférés. À ce propos, sauriez-vous les citer un par un ? Pour l’heure, découvrez les figurines incontournables des personnages de Dragon Ball Z.

Goku Ultra Instinct, la figurine de référence de Dragon Ball Super

L’Ultra Instinct est le mot qui exprime la transformation de Son Goku dans le double épisode 109 et 110 de Dragon Ball Super. Ce « nouvel éveil » n’est pas similaire à une transformation classique. Grâce à l’Ultra Instinct, notre héros bouge, se défend et attaque de manière instinctive. À cela s’ajoutent une puissance colossale et un tel niveau que seuls les Anges et quelques Dieux de la Destruction sont capables d’atteindre. Vous trouverez d’ailleurs Goku Ultra Instinct parmi les figurines Dragon Ball Z proposées en ligne.

Du coup, lorsque Goku se met en mode Ultra Instinct, ses cheveux noirs et ses yeux deviennent argentés. Vous aurez certainement remarqué son aura qui se décline en différentes couleurs : argent, bleu, mauve, blanc… Oubliez le Goku farceur, il retrouve son sérieux lorsqu’il se transforme en Goku Ultra Instinct. Ce personnage se démarque aussi par sa vitesse phénoménale, ses mouvements précis et sans superflus.

Super Saiyan Goku, la figurine pour multiplier sa puissance de combattant

Seule la race des Saiyans peut atteindre le stade de Super Saiyan ou de Super Guerrier. La transformation de Son Goku en Super Saiyan Goku s’opère à la suite de l’assassinat de Krilin par Freezer, un des antagonistes du manga. Vous l’aurez remarqué, la personnalité du Super Guerrier froide et sans pitié est à l’opposé de celle de Son Goku. Néanmoins il épargnera Freezer à l’issue de son combat.

Bien des années plus tard, Trunks du Futur se transforme également en Super Saiyan. Il en sera de même de Vegeta et de Son Gohan, le premier fils de Goku. Mais le plus déconcertant, c’est la facilité avec laquelle se sont transformés Son Goten et Trunks, le fils de Vegeta et Bulma, une des héroïnes du manga. Quoi qu’il en soit, la transformation en Super Saiyan permet de multiplier par 50 le niveau initial du combattant. De ce fait, Son Goku a pu avoir la même force que Freezer. Certes, d’autres transformations toutes aussi impressionnantes les unes que les autres se sont enchaînées, mais aucune n’a égalée la popularité du Super Saiyan.

D’après Akira Toriyama à qui l’on doit le manga, la transformation en Super Guerrier peut être atteint après un long entraînement couplé d’une grande colère. C’est effectivement la colère qui déclenche les fameuses « Cellules-S » à l’origine des changements dans le corps. Vous pourrez articuler la figurine du Super Saiyan Goku dans tous les sens.

Mystic Gohan, la figurine d’un puissant personnage de Dragon Ball Z

À l’instar de Goku, Gohan est l’un des personnages les plus puissants de la série Dragon Ball Z. Le fils aîné de Goku s’est transformé à maintes reprises en Super Saiyan, en Super Saiyan 2, mais aussi en Mystic Gohan ou en Ultimate Gohan. Vous pourrez retrouver la figurine de ce brun ténébreux en position de combat.

À l’inverse des autres guerriers, Gohan a conservé la couleur noire naturelle de ses cheveux. Quant à l’aura qui émane de lui, elle est d’un blanc translucide. C’est grâce à cette transformation que Gohan a pu s’opposer à Goku au Super Saiyan Blue.

Vegeta Super Saiyan God, la figurine à construire

Le Super Saiyan God est l’une des premières transformations qui marquent la saga Dragon Ball Super. Et en tant que prince Saiyan, Vegeta a pu atteindre ce stade. Néanmoins, son processus de transformation n’a pas été développé dans la série manga. Quoi qu’il en soit, le Super Saiyan God est assorti d’une puissance qui devance celle de Super Saiyan 3. Vous pourrez la retrouver à travers la figurine qui est réservée aux ados et adultes, car cela demande une construction précise.

Les guerriers arborent alors une chevelure rouge et dégagent une aura éthérée. Toutefois, la création d’un dieu Super Saiyan requiert un rituel qui réunit cinq Saiyans. Ces derniers canalisent ainsi leur énergie pour la transmettre à un sixième Saiyan. Cette transformation nécessite beaucoup d’énergie, d’où l’incapacité des personnages à la conserver longtemps. Ils reviennent ainsi à des formes basiques suite à leur épuisement.

Pour rappel, Vegeta s’est transformé d’après l’histoire en Super Saiyan God durant son combat contre Goku Black. Ce dernier n’est autre que la réincarnation de Goku dans une réalité alternative. Vegeta peut alors se déplacer très rapidement pour échapper à son adversaire et se transformer en Super Saiyan Blue. Son niveau de puissance lui permet alors de déclencher ses propres attaques.

Le prince Saiyan a dû également enclencher le mode Super Saiyan God pour combattre Broly, un autre personnage qui s’est préalablement transformé en Super Saiyan 2. Il domina ainsi son adversaire jusqu’à ce que la colère de Broly renverse la situation. Vegeta a pu néanmoins compter sur l’intervention de Super Saiyan Blue Goku pour s’en sortir.

Vegeto, la figurine aux multiples facettes de Dragon Ball Z

Ce personnage résulte de la fusion de Son Goku et de Vegeta grâce aux Potalas, des boucles d’oreilles qui libèrent une force exceptionnelle. La personnalité de Vegeto est un mélange des deux protagonistes. Cela ne l’empêche pas de conquérir le cœur de nombreux fans de la saga.

Gogeta, la figurine très populaire de Dragon Ball Z

Gogeta résulte lui aussi de la fusion de Vegeta et de Son Goku lors du combat contre Janemba. On se rappelle forcément de sa phrase fétiche : « Je ne suis ni Son Goku ni Vegeta ». Ce personnage est d’ailleurs très populaire chez les fans de Dragon Ball Z, notamment avec sa célèbre attaque « Big Bang Kamehameha ».

Broly, la figurine géante de Dragon Ball Z

Il s’agit certainement du méchant le plus classe de l’univers Dragon Ball Z. Il est reconnaissable par son physique de guerrier, qui sera transposé par une figurine géante, et par sa haine envers Son Goku. Bref, Bref, le Super Saiyan légendaire Broly ne laisse pas indifférent. Son charisme de Saiyan lui vaut d’ailleurs l’empathie des fans.

Black Goku, la figurine pendante de Son Goku

Contre toute attente, Black Goku marque aussi les esprits des inconditionnels de Dragon Ball Z. Ce personnage est physiquement similaire à Son Goku, mais avec l’esprit du maléfique Zamasu. Black Goku se distingue par sa puissance et sa détermination. Il a d’ailleurs contribué à la mort de Bulma dans le futur. Cela a amené Trunks du futur à voyager dans le temps pour demander l’aide de Son Goku. En effet, l’objectif de Black Goku se résume à tuer Trunks ainsi que les humains dans le but de purifier le monde. Cela fait de lui un des personnages les plus emblématiques de la saga Dragon Ball Super.