Dragon Ball Sparking Zero sera une véritable tuerie, c’est officiel !

Dans le vaste univers Dragon Ball, les nouveautés sont toujours accueillies en grande pompe. Cette fois, c’est la sortie officielle de la bande-annonce du très attendu Dragon Ball Sparking Zero qui cristallise les attentions. Une véritable tuerie qui arrive avec son lot de surprises.

Le monde de Dragon Ball ne cesse d’évoluer et d’enrichir son univers, pour le plus grand bonheur des fans. En suivant cette tendance, Bandai Namco vient de dévoiler un trailer explosif pour leur prochain Dragon Ball Sparking Zero. Pour l’occasion, le studio a également dévoilé du contenu téléchargeable inédit pour Dragon Ball Z : Kakarot. Découvrons ensemble ce qui nous attend dans ces nouvelles productions.

Premier aperçu très alléchant de Dragon Ball Sparking Zero

Enfin confirmé, Dragon Ball Sparking Zero semble promettre une expérience de jeu intense et captivante. Dans le trailer révélé par Bandai Namco, nous avons pu assister à un combat impressionnant entre Goku et Vegeta, mettant en lumière les graphismes époustouflants et le gameplay immersif du jeu. La sortie de cette bande-annonce vient également avec un lot d’informations plutôt intéressant concernant ce jeu très attendu.

Date de sortie : prévue pour février 2024.

prévue pour février 2024. Plateformes : le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes.

le jeu sera disponible sur plusieurs plateformes. Éditeur : Bandai Namco, spécialiste des jeux vidéos Dragon Ball.

Annoncé lors des Game Awards

C’est lors des Game Awards de l’année dernière que Sparking Zero a été officiellement annoncé. À cette époque, le benjamin de la saga Budokai Tenkaichi était encore aux premières étapes de développement. Depuis, les fans ont longuement patienté avant d’avoir des nouvelles de cette production. Fort heureusement, l’attente a été récompensée par ce trailer inattendu et excitant.

Contenu téléchargeable pour Dragon Ball Z : Kakarot

En plus des informations sur Dragon Ball Sparking Zero, Bandai Namco a également annoncé du contenu téléchargeable à venir pour Dragon Ball Z : Kakarot. Intitulé Goku’s Next Journey, ce DLC sera disponible dès février 2024. Les joueurs pourront ainsi enrichir leur expérience de jeu avec ces nouveautés attendues.

Les précédents succès de la franchise sur Xbox

Si la série Dragon Ball est surtout connue sur PlayStation, les joueurs Xbox ne sont pas en reste pour autant. En effet, rappelons que la console Xbox 360 avait accueilli le titre Dragon Ball Z : Ultimate Tenkaichi en 2011. Gageons que DBSZ saura ravir les fans sur différentes plateformes.

De nombreux combattants à redécouvrir dans Dragon Ball Sparking Zero

Selon les premières annonces, ce nouveau jeu devrait proposer un large panel de personnages issus de l’univers Dragon Ball. Par ailleurs, ce ne sont pas moins de 24 personnages bien connus qu’on a pu découvrir. Parmi eux, nous aurons la chance de retrouver :

Goku (plusieurs versions)

Super Saiyan Goku (plusieurs versions)

Super Saiyan 2 Goku

Super Saiyan 3 Goku

God Super Saiyan Goku (plusieurs versions)

Vegeta (plusieurs versions)

Grand Singe Vegeta (transformation en singe géant)

Super Vegeta (plusieurs versions)

Majin Vegeta (contrôlé par Babidi)

God Super Saiyan Vegeta

Et ce n’est surement qu’un avant-gout des surprises qui nous attendent dans ce jeu prometteur !

Un évènement majeur pour les fans de Dragon Ball

Entre un trailer explosif pour Sparking Zero et l’annonce de contenu téléchargeable pour Dragon Ball Z : Kakarot, la franchise continue de se renouveler et d’enrichir son univers. Les fans peuvent se préparer à vivre des aventures inédites ainsi que des combats magistraux avec leurs personnages favoris. L’année 2024 s’annonce particulièrement excitante pour les amateurs de jeux vidéos Dragon Ball, alors restons attentifs aux prochaines annonces de Bandai Namco.

