DJI Mavic 3 : le nouveau drone de DJI a tout pour plaire

Après la sortie du Mavic 2 il y a trois ans et un peu plus de 6 mois après le très bon DJI Air 2S, DJI vient de lancer la relève avec un tout nouveau drone haut de gamme. Baptisé sobrement DJI Mavic 3, il apporte un lot de nouveautés qui plairont certainement aux utilisateurs les plus exigeants. Que ce soit du côté de l’autonomie ou bien du capteur, le Mavic 3 dispose de sérieux atouts pour affirmer sa domination sur le marché.

Une double caméra

DJI proposait son Mavic 2 avec le choix entre un modèle Pro et une version Zoom. Pour cette troisième génération, l’on se passera de ce choix vu que le Mavic 3 regroupe les avantages des deux précédentes déclinaisons. Pour cela, il dispose d’un double appareil photo à l’instar de ce que l’on trouve sur les smartphones.

Le premier est un gros capteur 4/3 qui est quasiment deux fois plus grand que le capteur 1 pouce de son prédécesseur. Celui-ci peut prendre des photos en format RAW 12 bits en 20 mégapixels. Associé à la taille du capteur, l’on peut s’attendre à une image très claire et nette. Pour la vidéo, il peut désormais filmer en 5,1K à 50 fps, en 4K à 120 fps et en Full HD à 200 fps.

Le second objectif est un téléobjectif de ½ pouce pour une résolution de 12 mégapixels. Il offre un zoom optique x7 associé à un zoom numérique x4, ce qui permet un grossissement hybride maximum de x28. Il peut filmer en 4K à 30 fps mais ne sera pas capable de photographier en RAW.

De bien meilleurs capteurs

Les capteurs présents sur le Mavic 3 bénéficient également d’une nette amélioration. L’on dispose désormais de capteurs omnidirectionnels pouvant détecter les obstacles jusqu’à 200 mètres. L’appareil se repose pour cela sur 6 caméras fish-eye et 2 caméras grand-angle. Le drone se montre également plus intelligent au niveau de la technologie APAS 5.0, du RTH (Return to home), l’ActiveTrack 5.0 ainsi que de la géolocalisation par GPS.

Une autonomie record

S’il y a un côté où le nouveau DJI Mavic 3 se montre le plus impressionnant, c’est au niveau de l’autonomie. Il embarque une batterie LiPo 4S de 5000 mAh qui lui permet une autonomie maximale de 46 minutes. À cela s’ajoute un meilleur aérodynamisme, un poids en dessous des 900 g ainsi que des hélices plus efficaces. Tout ceci promet alors une utilisation très confortable du Mavic 3.

Prix du Mavic 3

Le drone DJI Mavic 3 est déjà disponible sur le site officiel de DJI ainsi que d’autres revendeurs.

La version la plus abordable est vendue à 2099 € et comporte une batterie, la radiocommande à associer avec un smartphone, un chargeur, 3 paires d’hélices et une protection de rangement.

Le bundle Mavic 3 Fly More s’affiche au prix de 2799 €. L’on bénéficiera pour cela de deux batteries supplémentaires, d’une station de recharge, de trois autres paires d’hélices et d’un sac de transport.

La déclinaison pour les pros, le Mavic 3 Cine Premium coûte 4799 €. Pour cela, l’on aura en plus des éléments de Fly More la radiocommande DJI RC Pro avec écran intégré.