DJI Air 2S : Le drone de loisir qui ressemble à un pro

La marque chinoise DJI vient de lancer un nouveau drone, le DJI Air 2S. Un an après la sortie du Mavic Air 2, le DJI Air 2S vient alors lui succéder, du moins sur le segment des drones pour débutant. En ce qui concerne la fiche technique, le nouveau venu paraît en effet bien mieux équipé que son prédécesseur. Au menu, l’on retrouve alors un capteur caméra beaucoup plus impressionnant et des commandes améliorées.

Un capteur de caméra professionnel

Sur le tout nouveau DJI Air 2S, l’on remarquera certainement son gros capteur caméra. Nous découvrons en effet un capteur de 1 pouce avec une résolution de 20 mégapixels. L’objectif dispose d’une optique de f/2,8 avec une ouverture de 22 mm. Celui-ci peut alors filmer en 5,4K à 30 images par seconde.

Il s’agit donc de la même caméra que celle retrouvée sur le Mavic 2 Pro ou encore le Phantom IV Pro V2. En d’autres termes, nous avons ici une caméra à vocation clairement professionnelle. Grâce à tout cela, le DJI Air 2S vient titiller les performances optiques d’un drone semi-professionnel tout en gardant le gabarit d’un drone de loisir.

Des commandes encore plus performantes

Le DJI Air 2S arrive avec plus de capteurs anticollisions : en bas, au-dessus, à l’avant et à l’arrière. Seuls les capteurs latéraux manquent à l’appel pour qu’il ressemble entièrement à un drone pro. Avec la nouvelle fonction baptisée MasterShots, l’on peut définir une trajectoire de vol automatique tout en continuant de filmer. Il embarque également la technologie ActiveTrack 3.0 permettant de suivre un sujet.

Concernant les performances de vol, l’on retrouve également plusieurs améliorations. La liaison O3 ou OcuSync 3.0 permet une meilleure transmission avec une portée accrue. La fonction AirSense informera l’utilisateur lorsqu’un autre appareil pénètre dans la zone de vol. l’on pourra alors prendre les précautions nécessaires pour éviter une éventuelle collision. La radiocommande est également améliorée avec l’arrivée de deux antennes supplémentaires.

Prix du DJI Air 2S

Le DJI Air 2S affiche un prix de lancement plus élevé sue pour son prédécesseur. Le bundle standard coûte 999 € et contient le drone avec une seule batterie. Le bundle Fly More quant à lui est vendu à 1 299 €. Ainsi, pour 300 € de plus, vous obtiendrez deux batteries supplémentaires, une station de recharge, un sac en bandoulière pour le transport et quatre filtres ND pour la caméra.