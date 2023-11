Des rumeurs autour de la Nintendo Switch 2

Alors que les rumeurs sur la future console Nintendo Switch 2 se multiplient, le constructeur japonais continue de les démentir. Pourtant, plusieurs éléments convergents semblent indiquer que quelque chose se prépare. Dans cet article, nous faisons le point sur ce que l’on sait et sur ce que l’on peut imaginer concernant cette fameuse Nintendo Switch 2.

Rumeurs et démentis

Selon certaines sources, des détails sur une éventuelle sortie de Nintendo Switch 2 sontdonnés. Néanmoins, il a été rapporté que Shuntaro Furukawa, le président de la firme japonaise a eu deux positions différentes entre deux périodes : – Une position de refus largement résumée à travers cette citation : “les rumeurs circulent sur Internet comme si elles étaient des informations publiques, mais elles sont fausses.” – Et la second position partagée, semble plus prudente a déclaré : “Du haut de ses 132,46 millions d’unités vendues à travers le monde, la Nintendo Switch a été une véritable réussite pour le constructeur japonais, mais à l’approche de ses 7 ans en mars 2024 et compte tenu de ses performances bien en deçà de ses concurrentes sur le marché, l’heure de tourner la page semble inexorablement approcher.” Face aux nombreux démentis et aux difficultés rencontrées pour avoir des réponses claires, certaines questions subsistent :

Pourquoi les rumeurs persistent-elles ?

Plusieurs éléments pourraient expliquer la persistance de ces rumeurs sur la Nintendo Switch 2 malgré les déclarations des responsables de la société. Parmi ceux-ci, on peut citer :

Le succès commercial de la Nintendo Switch, qui incite à imaginer une suite.

Les attentes du public en termes de performances graphiques et d’améliorations techniques.

La concurrence avec d’autres constructeurs tels que Sony et Microsoft.

Quelle serait la date de sortie de la Nintendo Switch 2 ?

Aucune information officielle n’a encore été donnée quant à une éventuelle date de sortie de cette console fantôme. Cependant, compte tenu de l’âge de la Nintendo Switch actuelle et des ambitions de la firme japonaise, il est possible de penser qu’une annonce pourrait être faite d’ici la fin de l’année, voire début 2024.

Caractéristiques et innovations attendues

En se basant sur les rumeurs actuelles et les attentes du marché, on peut imaginer quelques points essentiels concernant les caractéristiques de la future Nintendo Switch 2 :

Des performances graphiques améliorées : La majorité des joueurs s’accorde à dire que la Nintendo Switch a des performances visuelles inférieures aux consoles concurrentes. L’arrivée d’une nouvelle version serait donc l’occasion idéale pour combler ce retard.

: La majorité des joueurs s’accorde à dire que la Nintendo Switch a des performances visuelles inférieures aux consoles concurrentes. L’arrivée d’une nouvelle version serait donc l’occasion idéale pour combler ce retard. Une batterie plus performante : L’autonomie est souvent pointée du doigt comme l’un des points faibles de la console. Les joueurs attendent donc un système plus efficace sur ce plan.

: L’autonomie est souvent pointée du doigt comme l’un des points faibles de la console. Les joueurs attendent donc un système plus efficace sur ce plan. Une ergonomie optimisée : Les Joy-Con, les manettes amovibles de la Nintendo Switch, subissent parfois des critiques en termes d’ergonomie. Une nouvelle version pourrait corriger ces défauts et proposer une approche différente.

: Les Joy-Con, les manettes amovibles de la Nintendo Switch, subissent parfois des critiques en termes d’ergonomie. Une nouvelle version pourrait corriger ces défauts et proposer une approche différente. Davantage de stockage interne : La capacité de stockage de la Nintendo Switch est souvent jugée insuffisante pour les gros jeux. Un passage à 64 Go ou même 128 Go serait une évolution bienvenue.

: La capacité de stockage de la Nintendo Switch est souvent jugée insuffisante pour les gros jeux. Un passage à 64 Go ou même 128 Go serait une évolution bienvenue. Des exclusivités de taille : Comme c’est le cas pour chaque nouvelle console, une série de jeux exclusifs est généralement prévue pour accompagner son lancement. On peut s’attendre à ce que Nintendo propose plusieurs titres majeurs pour accompagner l’arrivée de sa nouvelle console.

En dépit des démentis officiels, il est difficile de ne pas imaginer qu’une Nintendo Switch 2 soit actuellement en préparation du côté de la firme japonaise. Si aucune information n’a encore été confirmée, les nombreuses attentes et rumeurs circulant sur le sujet prouvent en tout cas que l’intérêt pour une telle console est réel. Il ne reste alors qu’à patienter et espérer que Nintendo se décide prochainement à lever le voile sur ce mystérieux projet afin de mettre un terme aux spéculations et de donner enfin du concret aux joueurs impatients.