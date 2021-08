Des marchés de sa ville au e-commerce, le parcours d’un entrepreneur à succès : Walid MOSTAFI

Walid Mostafi est un entrepreneur complet. Né à Dieppe, une commune de Normandie au bord de la Manche, Walid est devenu une référence dans l’univers du e-commerce où il a su faire sa place.

Il passe son enfance dans sa ville natale, et dès son plus jeune âge, aide ses parents dans leur entreprise. C’est ce qui développe chez lui la fibre commerciale. Plutôt bon élève, Walid sort du lycée diplômé d’un BAC ES et intègre le Bachelor de Neoma où il confirme sa forte attraction pour l’entrepreneuriat.

C’est durant ses études qu’il découvre le e-commerce : Walid se met à vendre des vêtements sur eBay. Grâce à cette expérience,il découvre les bases de la vente en ligne et le mécanisme de la gestion d’entreprise. Ces connaissances seront un atout majeur dans son projet entrepreneurial.

Un premier succès dans la restauration rapide

À la fin de son Bachelor en 2016, il décide de s’associer avec son frère Moncef pour ouvrir MOSTACOS un établissement de restauration rapide spécialisé dans le sandwich du moment : le tacos français. Deux ans plus tard, il ouvre un nouvel établissement et renouvelle l’expérience en 2020 avec l’ouverture d’un troisième restaurant.

« J’ai ouvert MOSTACOS avec mon frère pendant ma dernière année d’études. Je savais que ça allait marcher. J’avais senti le potentiel du tacos français. Il fallait agir vite pour devancer la concurrence. »

Le début dans le e-commerce

En parallèle de l’ouverture de ses établissements, Walid décide de se lancer dans le milieu qui l’attire depuis son enfance : le commerce digital. C’est ainsi que naît FM ECOM, une entreprise spécialisée dans la vente en ligne qui compte en 2020 plus de 500.000 clients. Il fonde également l’agence WINFLUENCES, spécialisée dans le marketing d’influence où il accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale et marketing d’influence.

« Tout s’est enchaîné assez rapidement, j’ai fondé FM ECOM, mon entreprise la plus développée à ce jour , puis WINFLUENCES qui mêle E-commerce et stratégie d’acquistion. »

L’entrée dans l’immobilier

C’est grâce au succès de ses différentes entreprises que Walid démarre un projet d’investissement immobilier à Dieppe. Une ville qui, selon lui, a un fort potentiel. Il note l’ouverture prochaine d’un aquarium qui va renforcer l’attractivité de la ville. Il possède à ce jour un patrimoine de plus d’un million d’euros. L’investissement immobilier est selon lui le meilleur moyen de placer ses revenus dans un monde où tout va très vite.

L’entourage et l’éducation : deux atouts majeurs

Walid affirme que son éducation a été un élément décisif dans sa réussite en tant qu’entrepreneur :

« Mes études sont une force dans un milieu où seules les meilleures tirent leur épingle du jeu. »

Le jeune homme souligne également l’importance d’un bon entourage qui l’a poussé vers le succès :

« Avoir un bon entourage est primordial. Il faut bien structurer ses équipes et consacrer beaucoup de temps à chaque affaire lors de ses débuts pour maximiser ses chances de réussir. »

Un avenir prometteur

Ce n’est que le début pour Walid qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. À l’avenir, il souhaite faire croître ses différentes sociétés : FM ECOM, MOSTACOS et WINFLUENCES. Il envisage également de développer ses investissements immobiliers en se lançant dans des projets de plus en plus conséquents.. Walid termine sur ses ambitions plus personnelles qui lui tiennent également à cœur. Marié et récemment père, il projette d’agrandir sa famille avec un nouvel enfant !

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/walidmostafi/

Instagram: https://www.instagram.com/walid.mostafi/?hl=fr