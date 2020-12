Définition Spyware  : Comment se protéger d’un Spyware ?

Les ordinateurs et les smartphones sont continuellement exposés à de nombreuses menaces en raison du grand nombre de logiciels malveillants ou malwares qui circulent sur la toile. Les spywares constituent l’une des plus répandues et affectent un important nombre d’appareils. Mais comment faire pour s’en protéger ?

C’est quoi un spyware ?

Les spywares ou logiciels espions sont des malwares qui s’infiltrent sur votre ordinateur afin d’en extraire des informations. Ils collectent donc illicitement les différentes données personnelles et confidentielles (identifiants, mots de passe, coordonnées bancaires, historique de navigation…) présentes sur l’ordinateur afin de les exploiter ou de les revendre.

Le fonctionnement d’un spyware

Un spyware peut se présenter sous plusieurs formes. Il peut être contenu dans un fichier ou dossier que vous avez téléchargé ou encore dans un plug-in d’un logiciel. Ils peuvent également se trouver directement dans une page web ou une publicité qui lancent automatiquement le téléchargement. Un autre cas bien connu est la présence de liens ou de pièces jointes dans les emails.

Une fois téléchargé, le spyware va s’installer automatiquement et scanner intégralement le contenu de l’appareil. En général, les spywares fonctionnent discrètement afin que l’utilisateur ne puisse pas se rendre compte de leur présence.

Comment se protéger contre les spywares ?

Afin de se protéger des spywares, il est recommandé d’adopter les bonnes habitudes afin d’en éviter le téléchargement ainsi que l’installation. Il est conseillé de ne visiter que les sites de confiance et de n’ouvrir que les emails provenant de sources bien connues. Les mises à jour du système d’exploitation apportent également de nombreuses corrections sur les failles de sécurité.

Mais le moyen le plus sûr est vraisemblablement l’utilisation d’un bon antivirus. Celui-ci détectera automatiquement la présence du spyware dans le cas où vous ne l’aurez pas remarqué, et il empêchera alors son installation. De plus, les nombreuses suites logicielles antivirus disponibles sur le marché permettent également de prévenir l’accès à des sites dangereux ainsi que le téléchargement de fichiers suspects.