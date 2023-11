Découvrez “Le nouveau jeu Tintin” : une aventure palpitante et immersive

Les fans de Tintin peuvent se réjouir : une nouvelle aventure intitulée "Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon" est désormais disponible sur différentes plateformes. Venez découvrir les nouveautés, les défis et les surprises que ce jeu vidéo passionnant offre aux joueurs.

Une collaboration prometteuse entre Tintinimaginatio, Microids et Pendulo Studios

Ce nouveau jeu relatant les aventures du célèbre reporter belge et de son inséparable compagnon Milou est le fruit d’une collaboration étroite entre Tintinimaginatio, Microids et le studio espagnol Pendulo Studios, spécialisé dans les jeux d’aventure depuis près de 30 ans. Cette alliance garantit un résultat de qualité pour cette adaptation des aventures mythiques de Tintin.

Disponibilité et éditions du jeu

Sorti le 7 novembre 2023, “Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon” est accessible sur PlayStation 5, PlayStation 4 et Xbox One, tandis que la version Nintendo Switch sera lancée en 2024.

Edition numérique : permet à tout joueur de télécharger le jeu directement sur sa console ou son PC.

Edition Limitée : en plus du jeu en version physique, celle-ci comprend un steel book et trois cartes postales.

Rentrez dans l’univers captivant de Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon

Les joueurs, qu’il s’agisse des inconditionnels de Tintin ou des novices, sont invités à voyager avec le célèbre reporter en direction de l’Égypte. Le but : résoudre les mystères et dévoiler les secrets des “Cigares du Pharaon”. Pour cela, il leur faudra mettre à profit leur esprit d’aventurier et de journaliste.

Défis, énigmes et interaction avec les personnages emblématiques

Ce nouvel opus du jeu propose une immersion totale dans le monde fascinant de Tintin et Milou, grâce à ses épreuves palpitantes et son gameplay extrêmement bien pensé. Chaque joueur est mis au défi de surmonter divers obstacles, résoudre des énigmes complexes et interagir avec des personnages emblématiques tels que le capitaine Haddock, le professeur Tournesol ou encore les DuPont.

Des graphismes 3D époustouflants et une ambiance sonore immersive

Pour retracer fidèlement l’univers de Tintin, Pendulo Studios et Microids ont misé sur des graphismes 3D saisissants, accompagnés d’effets visuels époustouflants qui donnent vie aux différents environnements du jeu. L’ambiance sonore est également soignée, transportant les joueurs au cœur de l’action tout en leur procurant une expérience sensorielle unique.

L’intelligence artificielle et la réalité virtuelle

En outre, “Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon” mise sur l’intégration de technologies innovantes telles que l’IA et la réalité virtuelle (VR). Ces fonctionnalités permettent ainsi aux joueurs d’évoluer dans un environnement interactif où les personnages réagissent intelligemment à leurs actions.

Mic QG : Un espace dédié aux fans de Tintin

Enfin, pour satisfaire pleinement les passionnés de Tintin, ce nouvel opus propose un espace dédié baptisé “Mic QG” qui donne accès à des bonus, des infos exclusives et des contenus inédits liés au jeu vidéo et à l’univers de Tintin.

Attachez vos ceintures et préparez-vous à vivre une aventure unique avec “Tintin Reporter : Les Cigares du Pharaon”. Plongez dans cette nouvelle épopée mystérieuse à la recherche des cigares du pharaon et profitez de moments exceptionnels en compagnie de Tintin et Milou.