Partez à la découverte de Moi Casino et de ses incroyables promotions, comme le Wazdan brise les règles. Une cagnotte de 1,250,000 € est disponible et sera répartie aléatoirement dans 12 500 gains. Vous vivrez sur ce casino en ligne une expérience de jeu incroyable, grâce aux nombreux atouts de la plateforme. Nous vous présentons tout cela dans cet article.

Wazdan enfreint les règles

Il est possible que vous connaissiez déjà l’éditeur de jeux Wazdan. C’est l’un des fournisseurs les plus connus, auteur de plusieurs machines à sous à succès. En partenariat avec Moi Casino et pour vous inciter à aller découvrir ses slots, Wazdan offre actuellement une dotation de 1,250,000 €, répartie sur 12 500 lots.

Les lots seront distribués aléatoirement et peuvent être de 100 €, 60 €, 40 €, 20 €, 10 ou 5 €. Pour en profiter, il suffit de jouer sur l’une des machines à sous Wazdan. Si vous êtes chanceux, vous parviendrez peut-être à obtenir l’un de ces lots.

Il faut noter que la promotion n’est disponible que jusqu’au 15 août. Les prix potentiels que vous obtiendrez ne seront par ailleurs soumis à aucune obligation de mise. Vous pourrez les retirer instantanément si vous le souhaitez.

Présentation de Moi Casino

Si vous recherchez un casino en ligne, Moi Casino pourrait bien être le site qu’il vous faut. Il possède effectivement de nombreux atouts et des spécificités qui font de lui un casino unique. Nous pouvons citer par exemple son cashback journalier, qui permet aux joueurs de récupérer quotidiennement une partie des sommes perdues.

Le bonus de bienvenue est aussi intéressant, car il donne la possibilité de commencer l’aventure avec 200 € supplémentaire. Il y aura encore d’autres promotions, que nous vous invitons à consulter directement sur le site du casino.

Il sera d’ailleurs difficile de s’ennuyer sur cette plateforme, tant le nombre de jeux est conséquent. On en retrouve plus de 3 000 et il y en aura pour tous les goûts entre les jeux de table, les jeux en live ou encore les machines à sous.

Enfin, quelques fonctionnalités intéressantes rendront votre expérience de jeu exceptionnelle. Il sera par exemple possible de jouer gratuitement aux jeux du casino, via un mode démo. Vous pourrez aussi accéder à la plateforme sur votre smartphone, grâce à une version mobile de super qualité.