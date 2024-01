Découvrez 3 jeux gratuits ce weekend sur Xbox Game Pass, avec une perle rare

Comme chaque semaine, les Fre Play Day de Xbox sont de retour et cette fois-ci, vous pourrez explorer trois jeux gratuitement. Cette foisn c’est du lourd qui vous attend sur la plateforme gaming de Microsoft. Voici les détails.

Les 3 belles surprises du weekend sur Xbox Game Pass

Ce weekend sur Xbox Game Pass, du 26 au 28 janvier 2024, vous aurez l’occasion de jouer à trois jeux bien différents. L’un d’eux est Phantom Abyss un jeu vidéo d’aventure multijoueur développé par Team WIBY et édité par Devolver Digital. Dans ce titre, les joueurs s’aventurent dans des temples générés procéduralement avec un objectif clair : récupérer des reliques sacrées cachées au plus profond de ces structures labyrinthiques.

En tentant de traverser un temple, ils voient des fantômes ou représentations des tentatives précédentes d’autres joueurs. Ces fantômes montrent où et comment les autres aventuriers ont échoué, permettant au joueur actuel d’apprendre de leurs erreurs. Un défi unique : Cependant, chaque temple ne peut être terminé qu’une seule fois à l’échelle mondiale. Une fois qu’un joueur saisit avec succès la relique située au fond du temple, celui-ci disparait pour toujours, rendant le succès encore plus gratifiant.

Sports virtuels et combat

Place aux combats sur Xbox Game Pass avec WWW 2K23, le dernier opus de la célèbre série de jeux vidéo de simulation de catch professionnel. Avec une vaste sélection de superstars actuelles de la WWE ainsi que des légendes, ce titre permet aux joueurs de créer et vivre des matchs de rêve. Il présente notamment un gameplay réaliste. En effet, l’accent dans WWE 2K23 est mis sur le gameplay, avec un système de combat affiné et des mécaniques de jeu conçus pour reproduire fidèlement les mouvements et techniques authentiques des catcheurs professionnels.

Un peu de vitesse en off-road

Pour compléter ce trio, vous avez droit à MX vs ATV Legends. Pour les amateurs de vitesse, de cascades et de sensations fortes, cette production de Rainbow Studios a largement de quoi répondre à vos attentes. Sorti au milieu de l’année 2022, ce titre vous met dans la peau d’un pilote polyvalent. Dans un décor fun et attrayant avec des graphismes à couper le souffle, vous pouvez avaler les pistes à moto, en quads ou en véhicules utilitaires tout-terrain. Ce titre se démarque par son mode carrière et son vaste monde ouvert qui vous pousse à prendre des risques. Malgré des critiques plutôt partagées, le jeu s’en sort avec une assez bonne note sur Steam.

Un rappel des avantages de l’abonnement Xbox Game Pass

Petit rappel pour ceux qui ne le sauraient pas encore : les abonnés à Xbox Game Pass et XGP Core ont chaque semaine l’opportunité de profiter de plusieurs jeux gratuitement, mais uniquement durant le weekend. Cependant, il n’y a pas de limite de temps pour jouer ; vous pouvez poursuivre l’aventure jusqu’à son terme sans frais supplémentaires, pour peu que vous soyez déterminé.

Laissez-vous tenter par ces découvertes !

N’hésitez pas à profiter pleinement de ces trois jeux gratuits tout au long du weekend sur Xbox Game Pass. Entre aventure multijoueur, combats de catch et courses folles, il y en a pour tous les goûts ! Alors, quelle sera votre choix ?

