De Dynamics NAV à Business Central, le puissant ERP de Microsoft évolue avec votre entreprise Fort de plus de plus de vingt ans d’expérience, l’ERP Microsoft Dynamics NAV change de nom et s’appelle désormais Microsoft Dynamics 365 Business Central. Un changement de nom pour Microsoft qui se traduit par une volonté de faciliter davantage la gestion des entreprises en rassemblant ses différents outils ERP et CRM sous la même bannière (Dynamics 365).

ACCOMPAGNER LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE

Microsoft Dynamics NAV est un puissant outil ERP appartenant depuis 2002 à Microsoft. Le logiciel permet de gérer et de d’optimiser les divers paramètres pour le bon fonctionnement d’une entreprise.

En effet, cette solution englobe de nombreux départements au niveau de l’entreprise. En somme, il s’agit d’un véritable couteau suisse qui permet de centraliser la gestion globale d’une PME. A l’occasion de la sortie de la version 2018, Microsoft Dynamics NAV est officiellement devenu Microsoft Dynamics 365 Business Central. Cette évolution ne consiste pas en un simple changement de nom mais une amélioration majeure du fonctionnement du logiciel.

En effet, depuis ce changement, l’outil est désormais hébergé sur le cloud et profite ainsi des différents avantages qui y sont liés. A part cela, Business Central profite également d’une meilleure intégration avec les autres outils Microsoft Dynamics 365.

C’est également le cas pour ceux de la suite Microsoft 365. L’on retrouve alors les outils bureautique tels que Outlook, Word, Excel. L’outil s’intègre aussi parfaitement avec les autres solutions Teams, Dataverse, Power Platform (Power BI, Power Apps, Power Automate, Power Virtual Agent).

En résumé, l’on a ici accès à un puissant outil qui facilitera énormément la gestion de l’entreprise afin de prévoir une meilleure croissance. UN

OUTIL COMPLET POUR UNE GESTION EFFICACE

Microsoft Dynamics 365 Business Central conserve alors toutes les forces de Microsoft Dynamics NAV tout en y ajoutant de nouveaux atouts. Parmi les principales fonctionnalités du logiciel, l’on retrouve la gestion financière et comptable, la gestion des ventes et service client, la gestion de la Supply chain, la gestion des opérations (prévisions, planning de production, …)

A part cela, Business Central constitue également un excellent outil de gestion logistique. L’on pourra alors suivre les déroulements des ventes et des achats. Il permet également d’effectuer des inventaires et des approvisionnements en cas de besoin ou d’une manière planifiée.

Il constitue également un parfait allié dans la gestion des projets. L’on pourra alors automatiser les différentes étapes liées à l’exécution des différents projets. Cela permettra non seulement de faciliter le processus de production en général mais aussi de garantir la bonne exécution des tâches grâce à un modèle fiable. Avec toutes ces fonctionnalités et la bonne intégration avec les autres outils Microsoft, Business Central constitue l’une des meilleures solutions ERP actuellement disponibles.

Cela permettra une meilleure gestion des PME pour en assurer le bon fonctionnement. De plus, l’outil évolue en même temps que l’entreprise. Cela lui permet alors de proposer un service adapté aux différentes exigences du moment.