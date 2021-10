Cybersécurité : La startup française Pradeo signe un partenariat mondial avec Samsung

La startup française Pradeo, spécialisée dans la cybersécurité, vient de signer un partenariat global avec Samsung. Cette nouvelle coopération entre dans le cadre de la sécurisation des smartphones du géant sud-coréen.

Un spécialiste de la cybersécurité des terminaux mobiles

Pradeo est une startup montpelliéraine créée en 2010 et qui produit depuis quelques années des solutions pour la cybersécurité des terminaux mobiles. Dans ce contexte, l’entreprise dispose de plusieurs solutions dont la protection de flottes mobiles et l’audit de sécurité des applications. L’on peut également citer la protection au sein des applications, l’analyse de menaces ou encore un store privé sécurisé.

L’entreprise figure parmi les leaders dans son domaine et dispose d’une bonne notoriété sur la scène internationale. En effet, Pradeo dispose actuellement d’un solide réseau de partenaires dispersés dans une quarantaine de pays. Par ailleurs, l’entreprise dispose également de filiales au Royaume-Uni ainsi qu’aux États-Unis.

Sécuriser les smartphones Samsung

Cette collaboration entre la startup française et le numéro un mondial des smartphones ne fait donc qu’accroître sa position sur le marché de la cybersécurité. Il s’agit d’un partenariat global et exclusif qui permettra de sécuriser la flotte de smartphones des entreprises clientes de Samsung. Cela arrive principalement suite aux récents problèmes liés à l’affaire Pegasus. Ce logiciel espion a en effet infesté de nombreux appareils sous la forme de copies d’applications populaires.

L’outil présenté par Pradeo permettra de bloquer les tentatives d’intrusions et de vol de données. Baptisé Pradeo Security, il sert alors à éviter que des applications malveillantes ne se servent les principaux canaux de communication tels que la navigation sur internet, les services de messagerie ou encore la communication audio. L’application dispose également de fonctions pour renforcer la sécurité lors de l’accès aux réseaux wifi public. Elle détectera également si une application récupère des données de manière excessive.

Pour ce faire, l’outil bloque au sein d’une application tierce la permission à une fonctionnalité spécifique tel que l’accès aux données de localisation ou bien la liste des contacts. Néanmoins, les autres fonctions de l’application resteront parfaitement accessibles pour l’utilisateur.

Une offre réservée aux entreprises

Pour le moment, la solution proposée par Pradeo se destine uniquement aux entreprises clientes de Samsung. L’application sera alors intégrée dans la surcouche logicielle conçue pour les smartphones d’entreprise. Ainsi, les entreprises acheter des licences dont le prix variera en fonctions du nombre d’appareils composant leurs flottes de téléphones mobiles.

Il faut noter également que les appareils équipés de cette couche de protection porteront la marque Pradeo et non Samsung. Tout cela permettra à la startup de se montrer encore plus présent auprès de ses utilisateurs. De plus, si cette coopération s’avère fructueuse, l’on pourra s’attendre à un élargissement du marché. Il se peut en effet que Samsung ainsi que d’autres marques songent à intégrer la cyberprotection proposée par Pradeo dans les smartphones grand public.