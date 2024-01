Cyberpunk 2027 : découvrez ce nouveau contenu gratuit exclusif

Une fois de plus, le duo Cd Projekt RED et Amazon Prime Gaming font plaisir aux joueurs et joueuses de Cyberpunk 2077. Et cette fois, les cadeaux se présentent sous la forme d’un puissant contenu inédit. Vous allez faire beaucoup de dégâts.

Dans l’univers des jeux vidéo, CD Projekt RED et Amazon Prime Gaming continuent de faire plaisir aux fans de Cyberpunk 2077. Découvrez les derniers ajouts au jeu et comment vous pouvez mettre la main sur ces contenus exclusifs.

Le futur prometteur de Cyberpunk 2077 avec Project Orion

On apprend que d’ici mi-2024, plus de 400 employés chez CD Projekt RED travailleront sur le projet Cyberpunk 2077, avec une équipe spécifique pour façonner son avenir, connu en interne sous le nom de Project Orion. Bien que les mises à jour majeures se font plus rares, il est prévu que le jeu continue de proposer du contenu gratuit, comme des armes et autres objets à découvrir.

Offre exclusive Amazon Prime Gaming : nouvelle arme iconique

Disponible pour les abonnés Prime jusqu’au 28 février 2024

Nommée Barghest, cette arme offre une meilleure pénétration d’armure

Les bonus restent actifs lorsque vous changez d’une arme Barghest à une autre

Cette offre ne concerne que les joueurs possédant déjà le DLC Phantom Liberty. Si vous n’en disposez pas encore, il est toujours possible de l’acquérir et récupérer cet objet unique. Pour cela, rendez-vous sur le site d’Amazon Prime Gaming et sélectionnez « Accéder au contenu du jeu » pour recevoir votre code unique et le lien vers le site d’échange de codes. Votre nouvelle arme vous attendra dans l’appartement de V, dans le stock d’objets.

Comment récupérer cette arme sur les différentes plateformes ?

Sur Xbox et PlayStation : lancez Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty et connectez-vous à MYREWARDS depuis le menu principal. Sur Steam et Epic Games, lancez CP2077 : Phantom Liberty, puis connectez-vous avec votre compte REDlauncher.

Une collaboration fructueuse entre CD Projekt RED et Amazon Prime Gaming

Depuis le lancement de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, CD Projekt RED et Amazon Prime Gaming collaborent régulièrement pour offrir du contenu exclusif aux abonnés du service. Cela comprend des cadeaux comme des armes uniques et autres objets qui permettent aux joueurs de diversifier leur expérience de jeu.

Pensez à rester à l’affût pour profiter des prochains cadeaux

Avec la volonté de CD Projekt RED de continuer à proposer du contenu gratuit pour Cyberpunk 2077, n’hésitez pas à surveiller régulièrement les actualités pour être informé des prochaines offres disponibles auprès d’Amazon Prime Gaming ou d’autres partenaires.

Soyez prêt à semer la terreur grâce à cette offre exclusive

En ajoutant cette arme iconique à votre arsenal, vous pouvez infliger encore plus de dégâts à vos adversaires. N’oubliez pas que les bonus de pénétration d’armure restent actifs tant que vous utilisez des armes Barghest, ce qui rend cette offre encore plus intéressante. Profitez-en dès maintenant en récupérant votre code unique sur Amazon Prime Gaming.

