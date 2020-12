Cyber Monday 2020 : les promotions sur Amazon, Darty, Fnac

Comme chaque année, le Cyber Monday est l’un des évènements soldes les plus attendus. À l’approche de la période de fin d’année, c’est l’occasion rêvée pour dénicher les meilleurs articles disponibles à des prix cassés sur le web.

De la décoration intérieure aux nouveaux produits high-tech en passant par les outils de jardinage ou les articles vestimentaires, le Cyber Monday vous permet d’acheter tout ce dont vous avez besoin pour passer les meilleures fêtes de cette année 2020.

Les meilleurs bons plans sur Amazon

VOIR TOUTES LES PROMOTIONS SUR AMAZON

Amazon propose des offres exceptionnelles qui raviront les internautes férus de nouveautés technologiques lors du Cyber Monday. On retrouve par exemple la montre connectée FitBit Versa 3 à -13%, soit pour un prix de vente de 199,99€ au lieu de 229, 95€.

Le smartphone Huawei P30 Pro 4G sera quant à lui proposé à 565 €. Pour les mélomanes, sachez que le casque audio sans fil BOSE SoundLink II sera disponible pour 149,99€ seulement au lieu de 229,95€, soit une remise de 35%.

Enfin, à l’occasion du Cyber Monday, les internautes peuvent s’offrir l’Apple MacBook Pro 16 pouces pour 2 299 € au lieu de 2 699 € sur Amazon, soit une réduction de 15% sur le prix original.

Les meilleurs bons plans sur Darty

VOIR LES PROMOTIONS CYBER MONDAY SUR DARTY

Darty offrira également de super réductions sur de nombreux articles vendus sur son site officiel pour le Cyber Monday à venir. On peut citer le smartphone Samsung Galaxy S20+ 128 Go à 699€ seulement. Toujours chez le géant sud-coréen, la TV LED Samsung est à -25%, soit pour un prix de vente promotionnelle de 599,99€.

A la recherche d’une idée cadeau pour les fêtes de fin d’année ? Le rasoir électrique PHILIPS SHAVER est aussi à moitié prix chez Darty, avec un prix affiché de 99,99€ seulement. Pour finir, le MacBook Pro 13 pouces d’Apple est accessible dès 1 549,99 € sur Darty lors du Cyber Monday.

Les meilleurs bons plans sur Fnac

Samsung Galaxy Note 10 256 Go à 499 euros

TV LG NanoCell 4K UHD à 699 €99

TV Sony Bravia KD65AG9BAEP OLED 4K à 2499€

Aspirateur robot Irobot Roomba I7 Noir à 549€

VOIR LES PROMOTIONS CYBER MONDAY SUR FNAC

A la Fnac, on retrouve également des articles de premier choix à des prix cassés. Le Samsung Galaxy 10 256 Go est par exemple proposé à 499 € lors du Cyber Monday 2020. Vous pouvez également vous offrir la TV Sony Bravia OLED 4K à 2 499€ seulement. Enfin, vous pouvez vous offrir l’Aspirateur robot Irobot Roomba I7 Noir pour 549€.

Cyber Monday en France

Dans de nombreux pays du monde, le Black Friday a été maintenu à la date habituelle du vendredi qui suit la célébration de Thanksgiving. Pour cette année, le Black Friday a donc eu lieu le 27 Novembre, et le Cyber Monday le 30 Novembre.

Mais compte tenu de la situation sanitaire en France, ces différents rendez-vous habituels ont été reportés. Ce fut le cas du Black Friday qui a été reporté d’une semaine pour débuter officiellement le 4 Décembre en France.

De ce fait, le Cyber Monday a lui aussi été décalé d’une semaine et se déroule donc ce lundi 7 Décembre 2020 pour la France.

C’est la dernière opportunité pour essayer de trouver de supers articles en tout genre à petit prix sur les différents sites d’e-commerce qui participent à l’édition de cette année.

D’où vient le Cyber Monday ?

Le Cyber Monday, traduit littéralement par Cyber Lundi est une initiative adoptée par de nombreux acteurs de l’e-commerce pour satisfaire un maximum d’internautes qui n’ont pas pu profiter au mieux du Black Friday. C’est en 2005 que le Cyber Monday est lancé pour la première fois par le site de vente en ligne américain Shop.org.

À l’instar du Black Friday, le Cyber Monday a pour objectif d’offrir les meilleurs produits disponibles sur internet à des prix cassés.

Durant cette journée, on retrouve donc de nombreuses réductions allant jusqu’à 80% sur les produits de certains sites internet.

Traditionnellement, le Cyber Monday débute tout juste après la fin du Black Friday et offre 24h de liberté aux internautes dans leurs quêtes de bons plans. La majeure partie des sites d’e-commerce y participant se focalise, par ailleurs, sur les produits high-tech, notamment sur les dernières sorties comme l’iPhone 12, les nouvelles consoles de jeu vidéo de Sony et Microsoft et bien d’autres encore.

Ce choix d’orientation est bénéfique tant pour les internautes que pour les sites de vente en ligne. En effet, les internautes auront la possibilité d’acquérir les dernières nouveautés à prix réduits, et les sites auront ainsi une plus grande visibilité.

Comment profiter des meilleures promotions du Cyber Monday ?

Pour profiter au maximum des meilleures promotions du Cyber Monday, il vous suffit de visiter directement les sites de vente en ligne qui participent à l’édition de cette année. On retrouve notamment Amazon, Darty, Fnac ou encore Cdiscount.

Sur leur site web respectif, de nombreuses offres spéciales Cyber Monday sont déjà disponibles et plusieurs articles sont sujets à des réductions pouvant atteindre les -50%. Outre les sites d’e-commerce, il est possible de retrouver des codes promos sur des sites dédiés.

En les utilisant le jour du Cyber Monday, vous pourrez obtenir des remises conséquentes sur vos achats et ainsi faire des économies pour les fêtes de fin d’année à venir.