Compte bancaire : pourquoi y-a-t-il de plus en plus de solutions en ligne ?

S’appuyant sur les innovations du web, les banques en ligne sont à même de proposer des solutions innovantes pour la plupart uniques afin de répondre au mieux aux besoins des clients. Elles proposent en effet des prestations purement électroniques, offrant au passage de nombreux avantages. Découvrez pourquoi de plus en plus de personnes sont séduites par les banques en ligne.

Ouverture et gestion des comptes bancaires en ligne

L’ouverture d’un compte 100 % en ligne se révèle simple et rapide. Nul besoin de se déplacer puisque toutes les démarches se font depuis la tablette, le smartphone ou l’ordinateur. Il faudra toutefois tenir compte des conditions d’éligibilité minimum pour ouvrir un compte dans une nouvelle banque en ligne. Vous devez notamment être une personne physique et majeure pour pouvoir accéder à un compte 100 % en ligne.

Pour ouvrir un compte via une banque 100 % en ligne, il convient de remplir un formulaire de souscription sur le web. Validez ensuite la souscription par l’apposition d’une signature électronique. Téléchargez ensuite les pièces justificatives. Il vous faudra ensuite effectuer un premier versement pour activer votre compte. Quant à la carte bancaire, elle vous parviendra par voie postale.

Le fonctionnement du compte bancaire en ligne

Une banque en ligne équivaut à des services 100 % dématérialisés. En d’autres termes, toutes les opérations sont réalisées via une plateforme en ligne : ouverture de compte, souscription d’un livret d’épargne ou d’un crédit… Notez que les banques 100 % en ligne remédient à l’absence d’agences physiques par la mise à disposition d’applications mobiles optimisées. Il existe cependant des banques en ligne disposant également d’une agence physique. Pour ce qui est des banques dématérialisées, comptez également sur de très larges plages horaires, où les conseillers clients sont joignables via les réseaux sociaux, par mail, par téléphone et par tchat.

Les avantages du compte bancaire en ligne

En plus du côté pratique et du gain de temps, certaines banques 100 % en ligne présentent de nombreux avantages, à commencer par les tarifs très avantageux. Comptez aussi sur une gestion en ligne optimale, sur une grande souplesse d’utilisation des services. Malgré les idées reçues, les produits d’épargne proposés par les banques 100 % en ligne sont particulièrement intéressants. Il en est de même des produits de crédit, des offres et des primes de bienvenue.

Il est prouvé que les frais bancaires des banques 100 % en ligne s’avèrent moins élevés que les frais bancaires des banques classiques. Cela s’explique par l’absence de majoration sur les opérations courantes.

Des services digitalisés proposés par les banques en ligne

Les banques proposent de plus en plus de solutions digitalisées dans le but de répondre efficacement aux attentes des clients. Ceux-ci souhaitent notamment gagner en flexibilité dans la gestion de leurs comptes. Ainsi, nul besoin de changer de banque en cas de déménagement. Il vous suffira de renseigner votre nouvelle adresse auprès de la banque en ligne. Les solutions proposées concernent notamment la gestion des comptes, l’épargne, le plan épargne logement ou encore l’assurance scolaire.

Les banques en ligne sont également amenées à octroyer des crédits à la consommation : prêt auto, prêt Energibio. Naturellement, toutes les démarches sont réalisables à distance. Quant aux opérations courantes, elles sont pour la plupart gratuites. A priori, un client peut réaliser jusqu’à 50 % d’économie sur les frais bancaires en passant par une banque 100 % en ligne.

Il ne faut toutefois pas croire que tout est gratuit et mieux qu’un organisme traditionnel lorsqu’on adhère à une banque en ligne. De nombreux services sont payants. La plupart du temps, la facturation se fait « à la carte ». Le client paie uniquement ce qu’il consomme.

Faut-il se fier aux banques à distance ?

Dans un premier temps, sachez que les banques 100 % en ligne qui opèrent en France ont obtenu l’agrément de l’Autorité prudentielle de contrôle et de résolution (ACPR). Cela signifie que les services proposés sont sérieux et que les opérations sont sécurisées. Mais il n’y a pas que l’ACPR. L’Autorité des marchés financiers (AMF) veille en effet à ce que les conditions générales ainsi que les procédures relatives au statut bancaire soient respectées.

Quoi qu’il en soit, consultez la liste des services et tarifs proposés avant d’ouvrir un compte via une banque en ligne. Repérez les solutions dont vous avez vraiment besoin pour éviter de faire gonfler la facture inutilement. Soyez toutefois vigilant, car certains postes peuvent être surfacturés. Il peut être de même des demandes et opérations particulières relatives, les incidents de paiement, le rejet d’un chèque, les prélèvements automatiques. Les prestations comme la régularisation d’un solde débiteur peuvent aussi faire l’objet d’une facturation.

Notez que les banques en ligne se concentrent particulièrement sur la garantie et sur la sécurité des fonds. De ce fait, les clients bénéficient des mêmes garanties bancaires que celles octroyées par les banques traditionnelles.

Pour mieux répondre aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante, les banques en ligne multiplient les applications. Ces dernières visent à faciliter les transactions ainsi que les opérations bancaires courantes. Nous vous recommandons donc de choisir l’application que vous jugez simple d’utilisation.

Bien évidemment, il faudra tenir compte de certains critères comme l’univers graphique, le temps de chargement, les fonctionnalités disponibles, la qualité de navigation. Tous ces petits détails vous permettront de juger de l’efficacité d’une application régissant les opérations en ligne.

Banque en ligne : les opérations réalisables à distance

Comme toutes les opérations habituellement effectuées auprès d’une agence se font en ligne, on se demande souvent comment faire pour les dépôts d’argent liquide ou de chèque.

Le dépôt de chèque

Si la banque en ligne est liée à une banque mère, le dépôt de chèque se fera alors auprès des agences et automates dédiés. Par contre, s’il s’agit d’une banque 100 % en ligne, il vous faudra effectuer le dépôt de chèque par courrier. Autrement, le client peut scanner ou prendre en photo le chèque. Il remplira ensuite un bordereau numérique via l’espace client. Attention, le chèque devra toujours être envoyé par courrier postal.

Le versement d’espèces

Les guichets s’avèrent inutiles lorsqu’on parle de banques 100 % en ligne. Si vous devez effectuer un versement d’espèces, la seule solution consistera donc à déposer l’argent liquide sur un compte bancaire classique, voire traditionnel. Vous conviendrez ensuite d’un virement de compte à compte vers votre banque en ligne.

Le carnet de chèques

Même si nous l’utilisons rarement, le carnet de chèques se révèle nécessaire. Renseignez-vous aussi au préalable sur les tenants et aboutissants de ce type de service. En général, le carnet de chèques vous sera envoyé chez vous par lettre recommandée. Et pour commander un chèque de banque, il suffit d’en faire la demande en ligne. Le chèque vous sera ensuite envoyé, moyennant des frais allant de 5 à 12 euros.

La souscription d’une assurance de moyen de paiement

Bien qu’elle soit facultative, la souscription d’une assurance de moyen de paiement est recommandée. Ce type de protection est parfois facturé assez cher par les banques en ligne. L’écart de facturation entre les banques digitales et les banques traditionnelles peuvent, selon la banque choisie, être importants. Il convient donc de se renseigner au préalable sur les frais éventuels pour éviter les mauvaises surprises.

Les livrets bancaires

Les établissements bancaires proposent toutes sortes de livrets afin d’acquérir un maximum de client. Pour l’heure, les livrets engendrent toujours les meilleures rémunérations. Faites toutefois attention aux publicités aguicheuses qui proposent des taux plus ou moins remarquables. Bien souvent, ce genre d’offre n’est valable que 2 voire 6 mois. Dans le même élan, vérifiez les conditions de l’offre et plus encore la limite de versement imposée.

Bien que les banques traditionnelles conservent un certain leadership, de plus en plus de personnes ont recours à une banque en ligne pour l’ouverture d’un compte. Les avantages y sont nombreux et les solutions facilitées par leur rapidité d’exécution.