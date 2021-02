Dans un monde ultra-connecté, il est vital de protéger ses informations personnelles et sa vie privée. En effet, puisque l’on est constamment connecté, que ce soit sur son Smartphone, sa tablette ou son ordinateur, il peut être très facile de se faire pirater.

C’est ainsi que les VPN ou Réseaux Virtuels Privés ont vu le jour. Ces réseaux privés assimilés à des tunnels de connexion privés vous permettent de passer outre les restrictions diverses géographiques mais aussi de surfer tout en gardant son anonymat.

Les téléchargements et l’accès aux plateformes de streaming se font ainsi de manière illimitée et anonyme. Et comme de nombreux VPN sont disponibles sur le marché, un guide comparatif des VPN s’impose.

Qu’est ce qu’un VPN ?

Un VPN (Virtual Private Network), ou Réseau Privé Virtuel, est un logiciel qui permet aux internautes de se connecter à internet de manière sécurisée et anonyme. Grâce aux nombreux serveurs utilisés par les fournisseurs VPN, la position géographique ainsi que l’adresse IP des internautes sont masqués et continuellement remplacés par des adresses différentes en fonction du nombre de serveurs que le fournisseur VPN possède.

Servant ainsi de canaux entre les internautes et internet, les VPN cryptent le trafic internet des utilisateurs afin de cacher l’adresse IP d’origine aux sites web visités mais aussi aux Fournisseurs d’accès à internet (FAI).

Les FAI peuvent être notifiés de la connexion sans pour autant pouvoir suivre l’adresse IP de l’utilisateur. D’ailleurs, le flux de données ne passe pas par les FAI puisque les fournisseurs VPN donnent aux internautes un accès direct à des tunnels de navigation privés, sécurisés et cryptés suivant des protocoles militaires. Ce tunneling protège ainsi l’identité de l’internaute mais le protège également de toute action de piratage, l’internaute étant quasiment invisible sur la toile.

Grâce aux VPN, il est ainsi possible de contourner les restrictions de navigation liées à sa position géographique, de télécharger de manière illimité tout type de contenu, d’accéder de manière anonyme à des plateformes de streaming et de bénéficier d’une protection contre le piratage mais aussi contre les sites, les traceurs et les logiciels malveillants.

Liste des meilleurs VPN sur le marché Français en 2021

Nombreux sont les fournisseurs VPN disponibles sur le marché de la cybersécurité. Face à cette pluralité, il est essentiel d’établir une liste des meilleurs VPN sur le marché afin de faciliter votre choix. En effet, chaque VPN possède ses propres particularités mais aussi ses propres avantages.

Que ce soit au niveau du nombre de serveurs ou au niveau des tarifs, les fournisseurs VPN vous propose des offres qui diffèrent les unes aux autres. Parmi les meilleurs VPN du moment se trouvent:



NordVPN

Le VPN numéro 1 au monde

À partir de 2,97 € /mois



Promo -68% de réduc VOIR L'OFFRE

Surfshark

+ de 3200 serveurs dans 65 pays

À partir de 2,08 € /mois



81% de réduction VOIR L'OFFRE

Expressvpn

Le VPN le plus rapide au monde

À partir de 5,67 € /mois



49% de réduction VOIR L'OFFRE

Cyberghostvpn

15 années d’expertise

À partir de 2,00 € /mois



83% de réduction VOIR L'OFFRE

Privateinternetaccess

Le VPN vraiment privé

À partir de 2.50€ /mois

73% de réduction VOIR L'OFFRE

Vyprvpn

Le VPN choisi par des millions de personnes partout dans le monde

À partir de 1.44€ /mois

88% de réduction

Purevpn



À partir de 0.99€ /mois

7 jour essai + 46% de réduction

Zenmate



À partir de € /mois



Privatevpn



À partir de € /mois



Hidemyass



À partir de € /mois



NordVPN

VOIR LES OFFRES NORDVPN

NordVPN est un fournisseur VPN (Virtual Private Network) numéro 1 au monde. La solution la plus rapide et sécurisé. Grâce au cryptage militaire AES-256 bits, NordVPN vous permet de surfer en toute sécurité et dans l‘anonymat le plus total. Votre adresse IP est, en effet, cachée et vous pouvez aller sur les plateformes de streaming, de téléchargement et sites Torrents sans être démasqué. NordVPN dispose aujourd’hui de plus de 5506 serveurs répartis dans plus de 59 pays. Nombre de pays : 59 Nombre de serveurs : 5506 serveurs Tarifs : à partir de 3.71$ / mois Promo : 68% de remise sur l’abonnement NordVPN Avantages Absence de registre de connexion

Vitesse de connexion optimale

Accès à Netflix et sites de torrents

Sécurité et protection des données personnelles renforcées Inconvénients Un remboursement chez NordVPN peut prendre 30 jours

Manque de transparence Notre avis NordVPN figure indéniablement dans la liste des meilleurs VPN vu son protocole de cryptage solide et digne d’un cryptage militaire. Ce VPN n’enregistre, par ailleurs, pas de registre de connexion et a récemment renforcé ses dispositifs de protection de données personnelles. De plus, la vitesse de connexion est ici optimisée et NordVPN permet l’accès aux sites de torrents et aux plateformes de streaming. Néanmoins, le manque de transparence sur certains points peut être rédhibitoire.

SurfShark

VOIR LES OFFRES SURFSHARK

C’est la société Surfshark Ltd qui a créé le VPN Surfshark en 2018. Basé dans les Iles Vierges Britanniques, le fournisseur VPN Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs répartis dans plus de 65 pays. Ce fournisseur VPN propose une offre complète comprenant notamment des bloqueurs de publicité, des adresses IP cachées, des détecteurs de fuites de données et même une fonctionnalité de surveillance de mail. Surfshark propose d’ailleurs un service d’assistance 24h/24 et 7j/7, de quoi vous permettre de surfer en toute sécurité tout en étant assisté par des experts. Nombre de pays : 65 Nombre de serveurs : 3200 Tarifs : à partir de 2.49$/ mois Promo : 81% de réduction Avantages Pas de registre de connexion

Navigation sécurisée e

Navigation anonyme

Nombreuses fonctionnalités

Un service client efficace

Connexions illimitées

Vitesses de connexion optimales

Travaux Netflix

Tarifs accessibles Inconvénients serveurs P2P limités et à faible vitesse Notre avis Les avantages le remportent sur les inconvénients pour Surfshark. En effet, ce VPN est d’emblée accessible à des tarifs abordables et propose une vitesse de connexion optimale. Outre cela, Surfshark peut se vanter d’avoir un excellent support client à l’écoute, disponible et efficace. Si les serveurs P2P sont limités et disposent d’une vitesse lente, Surfshark propose à côté la navigation ultra-sécurisée et anonyme à souhait.

ExpressVPN

VOIR LES OFFRES EXPRESSVPN

C’est en 2009 qu’ExpressVPN voit le jour. Il s’agit d’un service de réseau privé virtuel (Virtual Private Network) proposé par la société Express VPN International Ltd. Enregistrée aux îles Vierges britanniques, cette société met à disposition ds utilisateurs plus de 3000 serveurs répartis dans 94 pays, de quoi leur permettre de s’assurer l’anonymat sur le web.

Nombre de serveurs : 3000

Nombre de pays : 94

Tarifs : à partir de 6.67$ /mois

Promo : 100% GRATUIT

pendant 3 mois

Avantages

Vitesse de connexion parfois lente

Pays couverts limités

Application Android et iOS

Pas de logs

P2P et BitTorrent fonctionnels

Facile à utiliser et logiciel/application ergonomique

Inconvénients

Assez cher

Peu d’options de configuration et peu de fonctionnalités

Pas de Kill Switch pour l’application IOS

Notre avis

Même si ExpressVPN figure parmi les VPN les plus chers du marché, il s’agit d’un fournisseur VPN qui propose des vitesses de connexion exceptionnellement rapides et fiables.

De plus, le cryptage militaire AES-256 Bit assure l’anonymat et la sécurité des données des utilisateurs. De plus, grâce à ses 3000 serveurs, ce sont plus de 3000 adresses IP qui sont mises à disposition des internautes utilisant ExpressVPN.

CyberGhost

VOIR LES OFFRES CYBERGHOST

Présentation C’est en 2011 que Robert Knapp créé le logiciel CyberGhost. Comme tout VPN, il s’agit d’un logiciel qui cache votre adresse IP et redirige votre trafic Internet via un tunnel VPN crypté. Le VPN Cyberghost permet de passer outre les restrictions géographiques, de choisir manuellement les adresses IP que l’on souhaite utiliser et de profiter d’une vitesse de connexion optimale. Nombre de pays : 90 pays Nombre de serveurs : 6871 Tarifs : à partir de 11,99€ / mois Promo : -83% de remise sur l’abonnement de trois ans Avantages Nombre de serveurs (plus de 6800)

Facile à installer et à utiliser

Permet d‘accéder à Netflix et aux sites de torrents

Ses tarifs avantageux

7 appareils connectés simultanément par compte

Excellent support client

45 jours satisfait ou remboursé Inconvénients Ne permet pas de contourner la censure en Chine

La stabilité est parfois défaillante Notre avis Cyberghost figure parmi les VPN les plus fiables du moment. Malgré le fait que ce VPN ne peut outre-passer la censure en Chine, il offre une panoplie de fonctionnalités assurant la sécurité de ses données en ligne. De plus, son service client se veut être réactif et qualifié, sans parler de ses tarifications avantageuses.

VyprVPN

VOIR LES OFFRES VYPRVPN

C’est en 2009 que la société Golden Frog créé VyprVPN au Texas, aux Etats-Unis. Ce fournisseur de réseaux virtuels privés se veut être un fournisseur haut de gamme qui permet de choisir la localisation de ses serveurs, de contourner les pare-feu et d’outre-passer les restrictions géographiques. VyprVPN dispose d’ailleurs de plus de 700 serveurs répartis dans 70 pays, de quoi assurer efficacement la protection de sa vie privée, que ce soit aux yeux du gouvernement ou de son FAI (Fournisseur d’accès à Internet).. Nombre de pays : 70 pays Nombre de serveurs : plus de 700 serveurs Tarifs : à partir de 1.4€ /mois Promo : Une année offerte pour un abonnement de deux ans à VyprVPN Avantages Vitesse de connexion exceptionnelle

Infrastructure lui appartenant intégralement

Protection accrue des données

Un service client à l’écoute et disponible en cas de souci

Des applications pour tous les appareils connectés Inconvénients Service client sur chat souvent indisponible

Choix limité en matière de forfaits

Support en anglais Notre avis VyprVPN se veut être un VPN haut de gamme qui assure la protection de la vie privée des utilisateurs en proposant des milliers de serveurs ainsi que des fonctionnalités efficaces. D’ailleurs, c’est le logiciel idéal pour contourner la censure en Chine et dans les pays arabes. Néanmoins, le service client sur chat non réactif ainsi que le support en anglais peut constituer un blocage pour les utilisateurs.

Ivacy VPN

VOIR LES OFFRES IVACY VPN

Ivacy VPN (lire notre test complet et avis) est un logiciel de cryptage de données basé à Singapour. Ce fournisseur VPN pas cher fournit les fonctionnalités de base nécessaires pour qu’un VPN assure la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Allant du split tunneling à la protection contre les malwares, en passant par le Kill Switch, Ivacy VPN vous accompagne et vous protège dans vos activités en ligne. Nombre de pays : 100 Nombre de serveurs : Plus de 3500 serveurs Tarifs : à partir de 1.6€ / mois Promo : réduction de 90% sur l’abonnement de 5 ans à Ivacy VPN Avantages Abonnement VPN pas cher

Split tunneling

Déblocage de Netflix US

Vitesse de connexion optimale

Support client 24h/24 et 7j/7

serveurs optimisés P2P Inconvénients Pas les vitesses les plus rapides du marché

Le chat en live n’est pas idéal pour les questions techniques

Pas compatible avec TOR Notre avis Ivacy VPN se veut être un fournisseur VPN pas cher. Malgré sa vitesse de connexion optimale mais ne figurant pas parmi les meilleures, Ivacy VPN dispose de serveurs optimisés P2P et de la fonction de split Tunneling. De plus, même si le chat live n’est pas l’idéal pour questions techniques, le support client d’Ivacy VPN est disponible 24h/24 et 7j/7.

PrivateVPN

VOIR LES OFFRES PRIVATEVPN

Private VPN est un fournisseur VPN basé en Suède. Créé il y a de cela quelques années, ce VPN se veut être un petit poucet dans le monde de la cybersécurité. Avec ses 40 serveurs répartis dans 29 pays, le choix est quelque peu restreint mais la qualité est au rendez-vous. Nombre de pays : 29 Nombre de serveurs : 40 Tarifs : à partir de 2.07$ / mois Promo : 12 mois d’abonnement+ 12 mois offert Avantages Accès à des sites de téléchargement torrents

Navigation ultra-sécuriée

Accès aux plateformes de streaming

Abonnement à tarif raisonnable

Permet de contourner les restriction géographiques Inconvénients Peut ralentir la connexion internet

Est plus performant en version payante Notre avis Malgré le fait que la version gratuite de PrivateVPN soit moins performante que la version payante, ce VPN dispose de nombreux avantages tels que la navigation ultra-sécurisée et l’accès aux plateformes de streaming. Nous apprécions également la tarification accessible de Private VPN. Néanmoins, même si l’accès au streaming et au téléchargement est possible, Private VPN peut ralentir la connexion internet. Cela peut être une grand lacune même si vos données personnelles sont sécurisées à bloc avec Private VPN.

Le-VPN

VOIR LES OFFRES LE VPN

Le-VPN est un fournisseur VPN établie en France. Avec ses 120 serveurs, Le-VPN propose toute une panoplie de fonctionnalités conçues pour sécuriser au maximum la connexion des utilisateurs, que ce soit sur leur ordinateur, leurs Smartphones ou leurs tablettes. Installé facilement, le logiciel/application Le-VPN vous accompagne lors de vos connexions internet mais aussi lorsque vous voyagez grâce au fait que Le-VPN contourne le restrictions géographiques facilement. Nombre de pays : 120 Nombre de serveurs : 120 Tarifs : à partir de 4.95 €/mois Promo : 50% de réduction sur votre abonnement Le-VPN Avantages Solution francaise

Pas de journal de connexion

P2P autorisé

Facile à installer et à utiliser

Application ergonomique

Support client agréable

Bitcoin accepté comme moyen de paiement Inconvénients La vitesse de connexion peut parfois diminuer Notre avis Le-VPN fait honneur à la qualité et au savoir-faire français.

PureVPN

VOIR LES OFFRES PUREVPN

PureVPN est un fournisseur de réseaux virtuels privés basé à Hong-Kong. Lancé en 2017, PureVPN permet de faire des téléchargements, du partage de dossiers, du streaming et permet bien évidemment de se connecter de manière sécurisée à internet. Grâce à ses 6500 serveurs répartis dans 140 pays, son cryptage militaire ainsi que ses protocoles puissants, PureVPN se veut être un des leaders de son domaine. Nombre de pays :140 Nombre de serveurs : 6500 Tarifs : à partir de 0.99€/mois Promo : 83% de remise sur l’abonnement annuel ou 7 jours d’essai à 0.99€ Avantages Nombre de serveurs

Prix imabatable

Support client dynamique et réactif

Large réseau de pays et de serveurs Inconvénients Interface assez difficile à prendre en main

Vitesse assez lente, notamment pour le téléchargement et le streaming.

Contournement de la censure pas encore au point) Notre avis PureVPN est un fournisseur de VPN qui se veut être facile à utiliser. Son support client dynamique et réactif en fait également un bon fournisseur de service; De plus, son large réseau de serveurs et de pays d’implantation fait de Pure PVN une véritable référence dans son domaine. Néanmoins, l’interface de PureVPN se veut être un peu compliquée à prendre en main et le contournement de la censure n’est pas encore au point.

Hide.me

VOIR LES OFFRES HIDE.ME

Hide.me a été créé en 2012 pour permettre aux internautes de surfer en toute liberté et en toute sécurité. Outre la protection des données des utilisateurs, Hide.me propose également à ses utilisateurs de contourner les restrictions géographiques et les censures dans divers pays. A cela s’ajoute l’accès aux sites de téléchargement et la protection contre les fuites IP et DNS. Nombre de pays : 72 Nombre de serveurs : 1800 Tarifs : à partir de 4.99$/mois Promo : 61% de remise sur l’abonnement de 2 ans + 2mois gratuit Avantages Fonctions de sécurité avancées

Logs et journal de connexion non conservés

Fonction ‘ Kill Switch’

Protection contre les fuites IP et DNS

Accès aux sites de torrents

Application facile à installer et à utiliser Inconvénients Peu de serveurs par rapport à la moyenne

Vitesses de téléchargement parfois lentes

Remboursement c ompliqué

Support client à améliorer

Abonnement gratuit limité

Pas d’accès à Netflix Notre avis Malgré son réseau de serveurs inférieur à la moyenne, Hide.me dispose de fonctionnalités avancées et permet aux utilisateurs de profiter de nombreuses autres fonctions: Kill Switch, protection contre les fuites DNS et d’adresses IP, absence de journal de connexion. Il s’agit ainsi d’un VPN fiable mais qui ne permet malheureusement pas l’accès aux plateformes de streaming telles que Netflix.

Zen Mate VPN

VOIR LES OFFRES ZENMATE

Zenmate est un fournisseur VPN implanté à Berlin et lancé en février 2013. Zenmate compte à ce jour plus de 40 millions d’utilisateurs dans le monde et fait figure de leader dans son domaine, notamment sur le marché allemand. De plus, Zenmate propose toute une panoplie de fonctionnalités ainsi qu’une vitesse de connexion optimale. Nombre de pays : 78 Nombre de serveurs : 2600 Tarifs : à partir de 1.64 €/mois Promo : jusqu’à 85% sur l’abonnement annuel à Zenmate Avantages Un logiciel/application ergonomique

Une vitesse de connexion optimale

Diversités des fonctionnalités Inconvénients Un support client peu réactif et peu dynamique

réseau de couverture peu étendu Notre avis Même si Zen Mate VPN est entré sur le marché des VPN il y a de cela des années, ce fournisseur VPN se doit encore d’élargir son réseau de couverture. Néanmoins, sa vitesse de connexion optimale ainsi que sa large panoplie de fonctionnalités en font un excellent VPN pour débuter dans la protection de ses données. L’application ainsi que le logiciels sont également ergonomiques à souhait, de quoi faciliter leur utilisation. Toutefois, Zen Mate VPN devrait penser à élever le niveau de son support client qui est peu dynamique et loin d’être réactif.

Private Internet Access

VOIR LES OFFRES PRIVATE INTERNET ACCESS

Private Internet Access ou PIA est un fournisseur de réseaux privés virtuels basé aux Etats-Unis. Fondé en 2010 par Andrew Lee, Private Internet Access ou PIA emploie actuellement plus de 50 personnes. PIA propose toute une panoplie de fonctionnalités à ses utilisateurs et dispose notamment d’un vaste réseau de plus de 26000 serveurs qui sont répartis dans 77 pays. Nombre de pays : 77 Nombre de serveurs : 26.418 Tarifs : à partir de 2.50 €/mois Promo : remise de 73% Avantages Ø Des tarifs accessibles Ø Garantie de remboursement Ø Bonne vitesse de connexion Ø Nombre impressionnant de serveurs Ø Connexion de 5 appareils en simultané Inconvénients Ø Pas d’accès à Netflix Ø Pas d’offre gratuite Notre avis Nous apprécions la tarification accessible de PIA (Private Internet Access). Outre cela, nous sommes confiants quant à la qualité de la connexion et de la sécurité compte tenu des quelques 26.000 serveurs utilisés par PIA. Outre l’utilisation de connexion P2P et la protection contre les fuites de DNS, le VPN Private Internet Access permet également à cinq personnes de se connecter simultanément via le même compte.

IPvanish

IPVanish est un fournisseur de VPN qui a été fondé en 2012 en Floride. C’est la société Mudhook Media Inc., une filiale indépendante de Highwinds Network Group qui décide de lancer IPVanish afin de permettre à ses utilisateurs de surfer anonymement et ce, en toute sécurité. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation pour ordinateur et smartphone existant, IPVanish propose des connexions P2P et permet d’avoir accès à des sites de torrents. Outre cela, IPVanish permet de contourner les restrictions et les censures géographiques. Nombre de pays : 55 Nombre de serveurs : 1 400 Tarifs : à partir de 3.33$ / mois Promo : remise de 51% sur l’abonnement mensuel IPVanish Avantages Ø Une protection de données accrue Ø Une connexion simultanée sur 10 appareils au maximum Ø Pas de journal ou de registre de logs Ø Plus de 1400 serveurs répartis dans 55 pays Ø Une interface ergonomique sous Windows Inconvénients Ø  Une interface assez compliquée sur mobile Ø  Supports uniquement en anglais Notre avis IPVanish est un concurrent sérieux dans le domaine des VPN. Outre la protection de données accrue et l’absence de journal ou de registre de logs, ce VPN propose également une interface ergonomique sous Windows. Néanmoins, l’interface de la version mobile d’IPVanish est quelque peu désuète et compliquée à prendre en main. Les supports sont, entre autres, uniquement disponibles en anglais.

SaferVPN

C’est la société Safer Social qui créé Safer VPN en 2013. Ce VPN utilise le cryptage puissant 256-bit pour protéger les données de ses utilisateurs. Ainsi, les données des utilisateurs sont efficacement protégées contre les hackers et les pirates informatiques. Les réseaux virtuels privés de Safer VPN permettent le téléchargement illimité et autorisent les connexions P2P. Nombre de pays : 50 Nombre de serveurs : 1300 Tarifs : à partir de 2.50$/mois Promo : remise 81% Avantages Ø Vitesse de connexion acceptable Ø Applications et logiciels faciles à installer et à utiliser Ø Support client réactif Ø L’extension de navigateur fonctionne avec Netflix US Ø Tarifs accessibles sur le long terme Inconvénients Ø Netflix n’est pas compatible avec l’application Windows Ø Les connexions P2P sont très limitées Notre avis Le vitesse de connexion de Safer VPN se veut être optimale de par ses quelques 1300 serveurs.I l est ainsi possible de streamer et de télécharger sans interruption. L’accès à Netflix est également possible via l’extension de navigateur Safer VPN. Aussi, lorsque l’on considère le prix de l’abonnement à Safer VPN, on se rend compte que l’abonnement annuel est nettement plus accessible par rapport aux autres fournisseurs VPN. Néanmoins, le support P2P est limité et l’application Windows n’est pas compatible avec Netflix.

Avast VPN

Comme son nom l’indique, Avast VPN est le fournisseur de réseaux privés virtuels du célèbre antivirus Avast. Ce VPN vous donne la possibilité d’obtenir plusieurs adresses IP tout en profitant d’une offre couplée entre le VPN Avast et l’antivirus Avast. Cette combinaison protège ainsi vos appareils connectés contre le cyber-piratage mais aussi contre les malwares et les virus. Nombre de pays : 35 Nombre de serveurs : 57 Tarifs : à partir de 3.99€/mois Promo : Garantie satisfait ou remboursé de 30 jours Avantages Ø Facile à installer et à utiliser Ø Accès aux plateformes de streaming et aux sites de téléchargement torrents Ø Permet d’outre-passer les restrictions géographiques Inconvénients Ø Un journal de connexion est établi par le VPN Ø Certaines données sont stockées par Avast VPN Ø Vitesse de connexion progressivement lente Ø Nombre de serveurs inférieur par rapport à la concurrence Ø Peu de pays couverts Ø Support client en anglais Notre avis Avast VPN est un fournisseur de réseaux virtuels privés accessible qui allie à la fois protection des données et protection contre les virus lorsqu’il est combiné avec le logiciel antivirus Avast. Avast VPN donne accès aux plateformes de streaming telles que Netflix et permet de contourner les censures, notamment en Chine. Néanmoins, Avast VPN présente quelques points faibles, pour ne citer que le stockage de certaines données de connexion, la couverture pays et le nombre de serveurs inférieur à la moyenne et le support client en anglais.

ProtonVPN

C’est en 2014 que ProtonVPN se lance sur le marché des fournisseurs de réseaux virtuels privés. ProtonVPN est alors créé en vue de protéger les journalistes et les activistes. Au fil des années, ProtonVPN a su accroître le nombre de ses fonctionnalités à commencer par l’intégration de la fonction «Kill Switch» et l’accès aux sites et moteurs de recherche censurés dans certains pays. Nombre de pays : 54 Nombre de serveurs : 1,223 Tarifs : à partir de 4 €/mois Promo : Remise jusqu’à 30% sur l’abonnement à ProtonVPN Avantages Ø Essai de 7 jours gratuit Ø Doté de la fonction ‘Kill Switch’ Ø ProtonVPN se trouve en dehors de la région protégée par le règlement “Fourteen Eyes” Ø Service Secure Core Network intégré Ø Possibilité d’effectuer 10 connexions en simultané Ø Inconvénients Ø Version gratuite de 7 jours seulement Ø Absence de live chat en direct dans le support client Ø Prix de l’abonnement légèrement élevé Notre avis ProtonVPN se veut être un acteur majeur dans le domaine des VPN. Avec ses 1223 serveurs, il se place aux côtés des géants de son domaine. De plus, les utilisateurs de ProtonVPN peuvent profiter de nombreuses fonctionnalités dont le ‘kill switch’ ou la possibilité d’effectuer plusieurs connexions simultanément. L’abonnement est accessible, quoique légèrement plus élevé que la moyenne du coût des abonnements VPN.

Hide My Ass

Filiale de la société de cybersécurité Avast, le VPN Hide My Ass a été créé en 2005 au Royaume-Uni. Disposant de plus de mille serveurs répartis dans 210 pays, Hide My Ass se veut être un fournisseur de réseaux virtuels privés populaire qui propose une large panoplie de fonctionnalités. Le logiciel ainsi que l’application Hide My Ass sont compatibles avec tous les systèmes d’exploitation existant. Nombre de pays : 210 Nombre de serveurs : 1060 Tarifs : à partir de 4.39€ /mois Promo : -73% de remise sur l’abonnement Hide My Ass Avantages Ø Service clientèle réactif et courtois Ø Logiciel et application facile à prendre en main Ø Changement illimité de serveurs Ø Bande passante illimité Ø Large réseau de serveurs ultra-rapides Ø Remboursement garanti sur 30 jours Ø Inconvénients Ø serveurs principalement basés aux Etats-Unis Ø Absence d’IP dynamiques et d’IP statiques Ø Certaines données de connexion sont enregistrées Notre avis Le VPN Hide My Ass se veut être performant de par ses serveurs ultra-rapides et de par sa bande passante illimité. Le logiciel/application Hide My Ass se veut également facile à utiliser. Néanmoins, Hide My Ass enregistre certaines données de connexion et ses serveurs sont principalement basés aux Etats-Unis, ce qui fait que les données des utilisateurs sont sous la juridiction américaine.

VeePN

VeePN (lire notre test et avis) est une entreprise basée au Panama. Oeuvrant dans le monde de la cybersécurité en tant que fournisseur VPN, VeePN est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation existants, allant de Mac à Windows, en passant par IOS ou Android. Que ce soit en tant que logiciel, application ou en tant qu’extension, VeePN se veut être un VPN multi-plateformes performant. Grâce notamment à son large réseau de serveurs, VeePN joue dans la cour des grands en ce qui concerne la protection des données des internautes. Nombre de pays : 50 Nombre de serveurs : 2500 Tarifs : à partir de 1.67$/mois Promo : 85% de remise pour l’abonnement de 5 ans Avantages Ø Coût de l’abonnement accessible Ø Large réseau de serveurs Ø Anonymat assuré de par le fait que la société VeePN soit basée au Panama Ø 10 connexions simultanées Ø Prévention des fuites de données en DNS Inconvénients Ø Support via chat en ligne pas toujours disponible Ø Une application qui bug parfois Ø Une vitesse de connexion qui peut parfois être lente Notre avis Nous apprécions grandement le fait que VeePN propose un abonnement à tarif réduit par rapport à la concurrence. Outre cela, son large réseau de serveurs lui permet de fournir une bonne vitesse de connexion. Néanmoins, cette vitesse peut parfois être capricieuse et l’application connaît parfois des bugs.

Mullvad

Mullvad est un fournisseur VPN créé en 2009 par la société Amagicom AB. Ce VPN a été créé afin d’assurer la confidentialité des internautes. Ce VPN souhait également rendre inefficaces la censure et la surveillance de masse sur Internet. Ce logiciel/application/extension VPN est OpenSource et la création d’un compte n’est donc pas nécessaire pour profiter de ses services. Compatible sur Windows, Linuw, IOS, Android et Mac, Mullvad est l’idéal pour vous accompagner et vous protéger au quotidien. Nombre de pays : 36 Nombre de serveurs : 764 Tarifs : à partir de 5€ Promo : Remise sur l’abonnement de Mullvad Avantages Ø Connexion ultra-sécurisée Ø Pas de registre de Logs Ø Téléchargements sur des sites de Torrents autorisés Ø Accès aux plateformes de streaming Netflix Ø Kill-Switch intégré au logiciel/application Inconvénients Ø Le support client ne dispose pas de Live Chat Ø Localisé dans un Pays du Fourteen-Eyes Ø Abonnement quelque peu élevé par rapport à la moyenne Notre avis Mullvad est un VPN qui se veut performant malgré son prix quelque peu élevé par rapport à la moyenne. Ce VPN n’enregistre pas les logs, permet une connexion ultra-sécurisée grâce à un cryptage puissant et intègre la fonction ‘Kill Switch’. Toutefois, le support client de Mullvad ne dispose pas de Live Chat et le VPN est localisé dans un pays du Fourteen-Eyes.

StrongVPN

StrongVPN est un VPN créé en 2005 en Californie, aux Etats-Unis. Il s’agit d’un VPN puissant et solide qui utilise un cryptage AES SHA-256 Bits, auquel s’ajoute des protocoles de sécurité puissants. Au fil des années, le nombre de fonctionnalités de StrongVPN a toujours été exponentiel, ce qui en fait un des meilleurs VPNs de sa catégorie. Nombre de pays : 35 Nombre de serveurs : 950 Tarifs : à partir de 3.50$/mois Promo : 40% de remise pour l’abonnement d’un an Avantages Ø Permet l’accès à Netflix Ø Permet la connexion de 10 appareils en simultané Ø Pas de registre de connexion Ø Garantie de remboursement de 30 jours Ø Support client compétent et réactif Inconvénients Ø Une interface désuète Ø Abonnement légèrement coûteux par rapport à la concurrence Ø La vitesse de votre connexion Internet est un peu plus lente que celle des autres VPN Notre avis StrongVPN est un VPN puissant doté d’un cryptage efficace permettant de surfer en toute sécurité. De plus, en utilisant StrongVPN, il est possible de se connecter simultanément sur 10 appareils. Outre son service client réactif et compétent, StrongVPN permet également d’accéder à Netflix. Néanmoins, l’interface de StrongVPN est désuète et la vitesse de connexion peut parfois être très lente.

TrustZone

Trust Zone est un fournisseur de Réseau Privé Virtuel créé en 2014. C’est la société Trusted Solutions, LLC basée aux Seychelles qui a créé Trust Zone. Ce VPN se veut être dans la moyenne, notamment en ce qui concerne le nombre de serveurs. Ce VPN est doté d’un cryptage AES-256 Bits et de nombreux protocoles de sécurité dont l’Open VPN, l’IPSec ou le L2TP. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation pour ordinateur et Smartphone du marché. Nombre de pays : 100 Nombre de serveurs : 201 Tarifs : à partir de 2.33$/mois Promo : 74% de remise sur l’offre d’abonnement de deux ans Avantages: Ø Abonnement pas cher Ø Essai gratuit Ø Protection de données accrue Ø Accès à Netflix et aux sites Torrents Ø Fonction Kill Switch pour éviter les fuites DNS Ø Adresses IP dédiées Ø Vitesse de connexion optimale Inconvénients : Ø Il n’est pas possible de choisir son serveurs Ø Support client limité Ø Essai gratuit limité à 1Go Notre avis La vitesse de connexion optimale de Trust Zone en fait un bon VPN grâce auquel il est possible d’effectuer des téléchargements et de streamer de manière illimitée. La protection des données est également assurée grâce au cryptage et aux protocoles de sécurité utilisés par Trust Zone. Néanmoins, il n’est pas possible de choisir son serveurs chez Trust Zone et l’essai gratuit est limité à 1Go.

Freedome

C’est en 2014 que l’entreprise finlandaise de cybersécurité F-Secure lance le VPN Freedome. Ce VPN est doté de nombreuses fonctionnalités sûres, intuitives et efficaces, le tour pour une navigation ultra-sécurisée. Compatible avec Windows, MacOS, Android et IOS, F-Secure utilise le cryptage AES-256Bits et le protocole de sécurité OpenVPN pour assurer la sécurité des données des utilisateurs. Nombre de pays : 23 Nombre de serveurs : 28 Tarifs : à partir de €4,16/mois Promo : Remise sur l’abonnement Avantages Ø Navigation anonyme et sécurisée Ø serveurs virtuels Ø Blocage du tracking Ø Protection contre les malwares Ø Fonction ‘Kill Switch’ Ø Protection sur les réseaux Wi-Fi publics Ø Support multilingue Inconvénients Ø Streaming limité Ø Une performance qui laisse à désirer Ø Pas compatible avec TOR Ø Vitesse de connexion lente Notre avis F-Secure est un VPN proposant de nombreuses fonctionnalités dont le Kill Switch, la protection contre les logiciels et programmes malveillants, la protection sur les réseaux Wi-fi publics ou la protection contre le tracking. Les serveurs virtuels garantissent également l’anonymat total lors de vos connexions. Toutefois, F-Secure ne permet pas de streamer de manière illimité et la performance mais aussi la vitesse de connexion ne sont pas généralement au rendez-vous.

RingVPN

RingVPN est un VPN qui assure votre sécurité et votre confidentialité lors de vos connexions à internet. Toutes vos données de navigation et vos données personnelles sont cryptées et protégées de manière à assurer votre anonymat sur la toile. Compatible avec tous les systèmes d’exploitation, que ce soit Windows, macOS, Android ou iOS, RingVPN vous accompagne au quotidien et ce, où que vous soyez dans le monde. Nombre de pays :50 Nombre de serveurs : 150 Tarifs : à partir de 2€ par mois avec abonnement de trois ans Promo : Remise sur l’abonnement à RingVPN Avantages Ø Interface simple et intuitive Ø Pas de conservation de logs Ø Accès à Netflix, Hulu et Amazon Prime Ø Tarifs moins chers par rapport à la concurrence Inconvénients Ø Vitesse de connexion plus lente que chez les concurrents Notre avis RingVPN est un excellent fournisseur de réseaux privés virtuels. Ce VPN protège, en effet, vos données personnelles afin de garder votre confidentialité et votre anonymat sur la toile. De plus, ce VPN vous donne accès à Hulu, Amazon Prime et à Netflix. Ses tarifs moins chers par rapport à la concurrence vont également en sa faveur. Néanmoins, la vitesse de connexion de RingVPN est généralement lente par rapport à la concurrence.

RusVPN

RusVPN est un service de réseaux virtuels privés créé en 2017 et qui se propose d’améliorer la sécurité numérique de ses utilisateurs. L’anonymat et la liberté sont les maître-mots de RusVPN, un VPN qui propose des fonctionnalité multiples et de qualité. Parmi ces fonctionnalités se trouve le cryptage de données, la dissimulation de l’adresse IP de l’utilisateur et le contournement des géo-restrictions et de la censure. Nombre de pays : 50 Nombre de serveurs : 390 Tarifs : à partir de €2.99/mois Promo : 70% de remise sur l’abonnement de 3 ans Avantages Ø Accès aux plateformes de streaming Ø Sécurité et anonymat accrue Ø Connexion de 5 appareils en simultané Ø Contournement des censures gouvernementales Ø Accès aux sites de torrents Inconvénients Ø Vitesse progressivement lente Notre avis Avec son nombre de serveurs et de pays couverts dans la moyenne, RusVPN se classe parmi les VPN fournissant une offre de qualité. Outre la possibilité de streamers et de télécharger, RusVPN permet également de contourner les censures gouvernementales diverses. Néanmoins, nous n’apprécions pas le fait que la vitesse de connexion soit progressivement lente au fur et à mesure que l’on se connecte à internet sous la protection de RusVPN.

Astrill VPN

Basé aux Seychelles, Astrill VPN est un fournisseur de réseaux virtuels privés fondé en 2009. Efficace et rapide, Astrill VPN vous propose plusieurs protocoles de protection auxquels s’ajoutent le cryptage efficace 128 Bits. Ce VPN vous assure ainsi une connexion anonyme et sécurisée, peu importe votre localisation géographique ou vos besoins en matière de streaming ou de téléchargement. Astrill VPN est l’un des VPN les plus efficaces et les plus économiques sur le marché concurrentiel de ce secteur technologique. Nombre de pays : 59 Nombre de serveurs : 250 Tarifs : à partir de 10$/mois Promo : Remise sur le coût de l’abonnement mensuel Avantages Ø Connexions P2P Ø Accès aux sites Torrents Ø Grande vitesse de connexion Ø Facile à utiliser Ø Possibilité d’effectuer 5 connexions en simultané Ø Cryptage puissant et performant Ø Protection optimale contre les fuites de données du DNS Inconvénients Ø Conception et interface quelque peu désuètes Ø Téléchargement impossible dans certaines régions du monde Ø Coût de l’abonnement élevé par rapport à la concurrence Notre avis Malgré le nombre de serveurs dans la moyenne, Astrill VPN vous offre une protection optimale grâce à son cryptage puissant mais aussi grâce à la protection optimale que le VPN fournit contre les fuites de données. Les connexions P2P permettent, entre autres, le téléchargement Torrents, ce qui est très avantageux. Néanmoins, Astrill VPN n’est pas téléchargeable dans certaines régions du monde et le coût de l’abonnement est très élevé pour un logiciel au design désuet.

UltraVPN

UltraVPN est un fournisseur de réseaux virtuels privés exploité par Network Connect. C’est en 2018 qu’UltraVPN voit le jour afin de permettre aux internautes du monde entier de surfer en toute liberté et en toute sécurité. Dans un monde où la cybersécurité est devenue une priorité, UltraVPN, vous accompagne en cryptant vos données avec le cryptage le plus puissant du marché (AES-256 Bits), en évitant la fuite de données et en offrant la fonctionnalité ‘Kill Switch’. Nombre de pays : 100 Nombre de serveurs : 100 Tarifs : à partir de 2,99€/mois Promo : 60 % de remise pour l’abonnement annuel Avantages Ø Interface intuitive et ergonomique Ø Compatible avec les systèmes d’exploitation majeurs (Windows, MacOS, Android, IOS) Ø Logiciel facile à prendre en main Ø Extension de navigateur compatible avec Chrome, Firefox, Opéra et Safari. Ø Support client disponible 24/7 en Français Inconvénients Ø Pas de version gratuite Ø N’est pas compatible avec le réseau Tor. Notre avis Avec son support client disponible 24/7, UltraVPN vous accompagne dans la protection de vos données. Disponible en extension, en logiciel mais aussi en application mobile, UltraVPN dispose d’interfaces ergonomiques et d’outils faciles à prendre en main.Toutefois, UltraVPN ne dispose par de version gratuite et n’est pas compatible avec Tor, ce qui constitue sans doute son point faible.

TunnelBear

TunnelBear est un fournisseur de réseaux virtuels privés lancé en 2011. Basé au Canada, TunnelBear est un VPN simple et facile à télécharger et à utiliser. Pour ce qui est de la sécurité, TunnelBear est doté du cryptage AES 256 Bits, un cryptage puissant couplé à une fonction ‘Kill Switch’ et à un autre VPN (GhostBear) que l’on peut utiliser simultanément avec Tunnelbear pour accroître sa sécurité. TunnelBear est disponible en version gratuite et est compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation majeurs ( Windows, MacOS, iOS et Android). Nombre de pays : 26 Nombre de serveurs : 450 Tarifs : à partir de $3.33/mois Promo : Réduction sur l’abonnement annuel Avantages Ø Facile à utiliser et à installer Ø Sécurité renforcée Ø Tarif attractif Inconvénients Ø Pas d’accès à Netflix Ø Pas de connexion P2P Ø Vitesse de connexion parfois lente Notre avis Tunnelbear a l’avantage d’être facile à télécharger, à installer et à utiliser. Grâce à ses dispositifs innovants tels que le double VPN ou le cryptage puissant, Tunnelbear fournit une protection optimale, tant pour ses données personnelles mais aussi pour ses données de navigation. Toutefois, Tunnelbear n’offre pas d’accès à Netflix ou à des connexions P2P. Cela constitue de mauvais points pour ceux qui aiment streamer et télécharger de manière illimitée.

InvinciBull

Présentation Anciennement VitalSecurity, InvinciBull est un fournisseur de réseau privé virtuel doté de son propre navigateur mobile sécurisé. Crée par la société Finjan, société spécialisée dans le domaine de la cybersécurité, InvinciBull dispose de 76 serveurs répartis dans 27 pays dans le monde. Prenant en charge les connexions P2P et doté de fonctionnalités avancées de protection de données, InvinciBull est le logiciel idéal pour protéger ses données et son anonymat sur la toile. Nombre de pays : 27 Nombre de serveurs : 76 Tarifs : à partir de 4.99$ /mois Promo : Remise sur l’abonnement à InvinciBull Avantages Ø Nombre d’appareils connectés simultanément illimité Ø Sécurité optimale Ø Disponible en version gratuite Inconvénients Ø Support en anglais Ø Offre VPN gratuite limitée à 1Go par mois par appareil Ø Vitesse de connexion lente Notre avis InvinciBull est un petit poucet performant dans le domaine des fournisseurs VPN. La sécurité fournie par ce VPN se veut être illimitée et on peut l’essayer en version gratuite. Toutefois, petit bémol pour le support en anglais et la vitesse de connexion parfois lente. De plus, si l’on souhaite profiter de la version gratuite de manière optimale, cela sera délicat puisque la version gratuite d’InvinciBull est limitée à 1Go par mois.

AirVPN

AirVPN est lancé en 2010 et se voulait être un logiciel VPN gratuit. Créé au départ pour protéger les hackers et les activistes, AirVPN s’est petit à petit tourné vers le grand public afin de faire profiter à tous de la sécurité optimale prodiguée par le logiciel. Son cryptage avancé AES-256-CBC permet à AirVPN de crypter efficacement et de manière solide toutes les données transitant via ses tunnels de réseaux privés. Nombre de pays : 20 Nombre de serveurs : 245 Tarifs : à partir de 2€ les 3 jours Promo : Remise de 28% sur l’abonnement de trois mois Avantages Ø Cryptage militaire puissant Ø Prend en charge les téléchargements P2P et Torrent Ø Nombre optimal de serveurs Ø 5 connexions simultanées pour un compte Ø Absence de registre de logs Ø Anonymat et sécurité assurés Inconvénients Ø Pas d’application mobile iOS et Android Ø Incompatible avec le protocole de sécurité OpenVPN Notre avis AirVPN est un ténor en matière de cybersécurité. Les utilisateurs peuvent attester de l’efficacité du système de sécurité d’AirVPN. Cryptage militaire, nombre élevé de serveurs et absence de registre de logs sont autant de mesures prises pour assurer la sécurité des internautes. Toutefois, AirVPN est incompatible avec le protocole de sécurité OpenVPN et ne dispose pas encore d’application mobile iOS et Android.

Pourquoi utiliser un VPN sur son PC ou téléphone ?

L’utilisation d’un VPN (Virtual Private Network) sur son PC ou sur son téléphone est bénéfique à de nombreux niveaux. En premier, l’utilisation d’un VPN permet de se protéger contre les pirates informatiques et les logiciels malveillants.

En effet, grâce à l’utilisation de nombreux serveurs, les VPN vous fournissent une ou plusieurs adresses IP qui remplaceront votre adresse IP réelle. Votre adresse IP sera alors masquée, que ce soit pour les sites internet ou les FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet).

Cela vous permet également d’avoir accès à des sites de téléchargement Torrents ou à des sites de streaming.

Outre cela, toutes vos données sont cryptées par les VPN, ce qui rend quasiment impossible la récupération de vos données par un hacket ou par un site. Un VPN pour PC et téléphone vous permet aussi d’éviter les publicités tout en contournant les restrictions géographiques limitant ou interdisant l’accès à un site ou à un moteur de recherche.

Où que vous soyez dans le monde, un VPN viendra alors vous fournir un tunnel de connexion sécurisé et anonyme qui vous permettra d’avoir accès aux sites et plateformes que vous utilisez au quotidien. Outre cela, un VPN accroît votre vitesse de connexion internet et ce, peu importe le nombre d’appareils protégés en simultané par le VPN.

Est ce que l’utilisation d’un VPN est sécurisée ?

L’utilisation d’un VPN se veut être sécurisée. Très prisés dans le domaine de la cybersécurité, les VPNs utilisent des protocoles de cryptage différents qui relèvent parfois du cryptage militaire. Les fuites de données (vérifiables au test DNS) sont alors quasiment impossibles sauf si c’est le fournisseur VPN lui-même qui vend les données de ses utilisateurs.

De plus, les VPN ne créent pas de registres d’activité de leurs utilisateurs. Mais cela reste rare compte tenu de la règlementation européenne stricte sur la protection des données des internautes européens. Outre cela, l’utilisation d’un VPN est sécurisée si le fournisseur VPN en question possède plusieurs serveurs répartis dans de nombreux pays. Cela garantit, en effet, le changement spontané d’adresse IP en cas de besoin.

De plus, un VPN est réellement sécurisé s’il possède la fonctionnalité ‘Kill switch’, une fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de couper instantanément le VPN en cas de besoin et éviter ainsi les fuites ou le vol de données. Enfin, l’utilisation d’un VPN est sécurisée car ce type de logiciel utilise généralement des protocoles militaires qui cryptent vos données et vos flux de données afin d’éviter leur exploitation par des individus malintentionnés.

VPN Gratuit : quelles sont les offres gratuites ?

Les fournisseurs VPN vous proposent toute une panoplie d’offres gratuites ou payantes. Ces offres gratuites sont généralement composées des fonctionnalités de base des VPN (cryptage de données, dissimulation de l’adresse IP, accès aux plateformes de streaming et de téléchargement, etc.).

Néanmoins, certains fournisseurs VPN proposent d’autres fonctionnalités même en version gratuite. Parmi les fournisseurs VPN qui proposent leurs services gratuitement se trouvent:

NordVPN : L’offre gratuite de NordVPN se limite à 30 Jours. Ensuite, il faudra souscrire une offre payante. L’offre gratuite de NordVPN inclut déjà l’utilisation libre de torrents et de streaming tout en profitant d’une excellente vitesse de connexion.

: L’offre gratuite de NordVPN se limite à 30 Jours. Ensuite, il faudra souscrire une offre payante. L’offre gratuite de NordVPN inclut déjà l’utilisation libre de torrents et de streaming tout en profitant d’une excellente vitesse de connexion. Express VPN : Tout comme NordVPN, l’offre gratuite de NordVPN se limite à 30 jours tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées et d’une bonne vitesse de connexion

Tout comme NordVPN, l’offre gratuite de NordVPN se limite à 30 jours tout en bénéficiant de fonctionnalités avancées et d’une bonne vitesse de connexion Hide.m e : Même si l’offre gratuite est uniquement disponible pour compte, Hide.me permet en mode gratuit d’accéder aux plateformes de streaming et de télécharger des torrents librement.

: Même si l’offre gratuite est uniquement disponible pour compte, Hide.me permet en mode gratuit d’accéder aux plateformes de streaming et de télécharger des torrents librement. Proton VPN : Proton VPN propose une offre gratuite avec à la clé, une vitesse de connexion convenable. Néanmoins, Proton VPN permet de se connecter uniquement à des serveurs présents dans trois pays.

Proton VPN propose une offre gratuite avec à la clé, une vitesse de connexion convenable. Néanmoins, Proton VPN permet de se connecter uniquement à des serveurs présents dans trois pays. Tunnelbear : Tunnelbear propose une offre gratuite avec à la clé, 500Mo de données seulement par mois.

Les VPN permettent de regarder Netflix, Disney + et Amazon Prime en toute liberté. En effet, l’accès à ces plateformes peut faire l’objet de restrictions géographiques. Comme les licences et les lois qui y sont relatives peuvent varier d’un pays à l’autre, le contenu de ces plateformes peut changer grandement selon votre localisation. Ainsi, les VPN peuvent vous permettre de passer outre ces restrictions et regarder ainsi des séries ou des films US en toute discrétion en France.

Comme votre adresse IP est, par ailleurs, dissimulée, il est quasiment impossible d’être tracé et il est ainsi possible d’accéder à ces plateformes de streaming et au contenu que l’on souhaite visionner où que l’on soit dans le monde entier grâce aux VPN.

Néanmoins, il existe bel et bien un mode d’emploi afin de regarder Netflix, Disney + et Amazon Prime avec le VPN de son choix. Ainsi, pour pouvoir accéder à ces plateformes de streaming depuis son VPN, il faut:

Se créer un compte chez Disney+, Netflix ou Amazon Prime

Télécharger et lancer son VPN . L’idéal est d’opter pour un VPN disposant d’une bande passante illimitée

. L’idéal est d’opter pour un VPN disposant d’une bande passante illimitée Se connecter à un serveurs dans un pays où Disney +, Netflix ou Amazon Prime sont disponibles et y souscrire un abonnement

Se connecter à son compte Disney +, Netflix ou Amazon Prime et profiter du streaming

Android et iPhone : les meilleures solutions sur smartphone

Que ce soit pour les smartphones Android ou les smartphones IOS, les VPNs sont des alliés de taille dans la protection de ses données personnelles. En effet, les VPN compatibles avec ces systèmes d’exploitation disposent des mêmes fonctionnalités que les VPN utilisés avec les ordinateurs.

Avec un VPN performant, vous pouvez profiter du cryptage de vos données, de l’accès aux plateformes de streaming et d’autres fonctionnalités avancées sur votre Smartphone même si vous êtes inscrits à votre VPN en mode gratuit. Ainsi, parmi les meilleures solutions de VPN Android et iPhone se trouvent:

ExpressVPN : Ce VPN disposant de plus de 3000 serveurs permet de surfer en toute sécurité sur son Smartphone. D’ailleurs, même en mode gratuit, Express VPN permet de se connecter à 5 appareils en simultané.

: Ce VPN disposant de plus de 3000 serveurs permet de surfer en toute sécurité sur son Smartphone. D’ailleurs, même en mode gratuit, Express VPN permet de se connecter à 5 appareils en simultané. NordVPN : NordVPN est un VPN compatible tant avec les Smartphones Android qu’avec les Smartphones IOS. Permettant 6 connexions en simultané, NordVPN permet également d’accéder aux plateformes de streaming.

: NordVPN est un VPN compatible tant avec les Smartphones Android qu’avec les Smartphones IOS. Permettant 6 connexions en simultané, NordVPN permet également d’accéder aux plateformes de streaming. Surfshark : Ce VPN est d’emblée accessible à des tarifs abordables et propose une vitesse de connexion optimale. Il est l’un de des meilleurs VPN de marché.

Quelle est la meilleure offre de VPN en France pour l’année 2021?

Même si les offres VPN sont nombreuses, certaines offres se démarquent du lot de par le nombre de serveurs mis à disposition des utilisateurs, la qualité de la bande passante, l’offre gratuite proposée mais aussi de par les tarifs proposés pour les versions gratuites.

L’accès aux plateformes de streaming, la qualité du service client, les protocoles utilisés ainsi que la protection contre les fuites DNS constituent également des critères pour déterminer la qualité d’un VPN.

Même si les besoins par utilisateur peuvent varier, ce sont ces critères qui se veulent déterminants pour le choix d’un VPN. Néanmoins, si l’on se réfère à ces critères, c’est bel et bien NordVPN qui propose la meilleur offre de VPN en France.

En effet, ce fournisseur VPN propose une offre à tarif accessible (à partir de 2€/mois) agrémentée d’un nombre impressionnant de serveurs. Outre ses 5506 serveurs répartis dans 59 pays, NordVPN est aussi compatible avec la plupart des systèmes d’exploitation pour ordinateur et Smartphone.

D’ailleurs, NordVPN c’est aussi une application et un logiciel sur lequel il est possible de choisir son pays de connexion parmi les 59 pays proposés par NordVPN.

Utiliser un comparatif de VPN : choisir le bon VPN en 2021

Un comparatif de VPN est indispensable pour faire son choix de fournisseur VPN. En effet, face à la pluralité d’offres VPN gratuites ou payantes présentes sur le marché, il peut être compliqué de faire son choix.

D’ailleurs, un fournisseur VPN peut offrir une fonctionnalité que l’on peut ne pas retrouver chez un autre fournisseur VPN. Un comparatif VPN est ainsi indispensable et peut servir de guide afin d’être orienté vers l’offre VPN payante ou gratuite adaptée à ses besoins.

Pour ce qui est des fonctionnalités, les comparatifs de VPN vous permettent de découvrir les particularités techniques d’une offre VPN, pour ne citer que le protocole de cryptage utilisé, l’accès aux plateformes de streaming et de téléchargement, la qualité de la bande passante, la vitesse de connexion et bien d’autres encore.

Outre ces particularités techniques, l’utilisation d’un comparatif VPN permet également de comparer les tarifs des VPN du marché. Cela vous permettra de souscrire l’offre la moins chère, ou du moins la plus accessible pour la gamme du fournisseur VPN, tout en profitant des fonctionnalités de base et avancées d’un bon VPN.