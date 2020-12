Comparatif : 7 des Meilleurs Logiciels SEO pour l’analyse de mots-clés

Vous êtes webmaster, consultant SEO, chargé de marketing dans un projet e-commerce, etc. Depuis peu, votre site web peine à décoller dans les SERPs. Vous cherchez à fournir aux internautes des contenus qui répondent mieux à leurs requêtes en temps réel.

Vous cherchez aussi à gagner la sympathie des algorithmes de Google afin d’obtenir un meilleur positionnement dans les résultats de recherches. Vous avez décidé de revoir votre stratégie de contenu. Maintenant, il vous faut trouver un logiciel SEO pour effectuer vos analyses de mots-clés.

Nous allons vous aider. Voici 7 des meilleurs logiciels SEO d’analyse de mots-clés actuellement disponibles sur le marché.

Les critères de choix d’un logiciel SEO d’analyse de mots-clés

Parce que l’offre de logiciels d’analyse de mots-clés est assez large, pour élaborer ce comparatif, nous avons tenu compte des critères de choix suivants :

Le volume de résultats que le logiciel peut afficher après une analyse ;

Le nombre de domaines qu’il peut référencer en une recherche ;

La taille et le contenu de l’offre de fonctionnalités (audit SEO, recherche de mots-clés, surveillance de la concurrence, audit de backlinks, etc.) ;

La possibilité d’exporter les résultats des recherches du logiciel ;

Le nombre des utilisateurs du logiciel et leur avis ;

La tarification ;

Sur la base de ces critères, voici les 7 meilleurs logiciels d’analyse de mots-clés du moment.

Yooda Insight

COMMENCEZ GRATUITEMENT SUR YOODA INSIGHT

Saviez-vous que Yooda Insight (lire notre avis ici) disposait d’une base de données de 100 millions de mots-clés régulièrement actualisée et référence près de 12,4 millions de domaines ? Si ces données ont été décisives pour la sélection de ce logiciel dans notre comparatif, il faut admettre que sa triade de fonctionnalités ne nous a pas laissé indifférent.

En effet, avec sa fonctionnalité Site Performance, vous pouvez évaluer la visibilité de votre site ou celle d’un concurrent ou encore comparer les deux sites. Sa fonctionnalité Market Explorer aide à explorer l’ensemble des requêtes Google lancées par les internautes français et à identifier leurs besoins et les mots-clés les plus prometteurs.

La fonctionnalité Leader, quant à elle, permet d’identifier les sites qui bénéficient du meilleur positionnement sur Google pour un mot-clé donné. Toutes les données issues de ces différentes analyses peuvent être exportées en CSV.

En outre, pour une surveillance constante de la performance de votre site et ceux de vos concurrents, Yooda Insight vous donne accès à un tableau de bord. L’éditeur propose une formule gratuite et une formule premium coûtant 39 dollars HT le mois ou 390 dollars l’année, sauf quand il offre une réduction.

SEMrush

COMMENCEZ GRATUITEMENT SUR SEMRUSH

Pour ce qui est de SEMrush, nous avons cherché à savoir pourquoi 6 millions de webmasters lui font confiance. Puis, nous avons découvert que SEMrush dispose de 142 bases de données géographiques et permet de trouver plus de 20 millions de mots-clés. Nous avons aussi réalisé que le logiciel propose plus de 40 outils très avancés permettant de :

Réaliser des audits de pages et d’améliorer leur « santé SEO » ;

Connaître la source du trafic de vos concurrents ;

Etudier leur stratégie SEO et identifier les mots-clés qui leur valent leur positionnement sur la première SERP de Google ;

Trouver les expressions pour optimiser votre SEO local ;

Analyser et construire des backlinks.

C’est clair, SEMrush est l’un des meilleurs, et nous vous le recommandons vivement. Vous pourrez choisir l’une de ses 3 formules payantes dont Pro (99,95 dollars le mois), Guru (199,95 dollars le mois), et Business (399,95 dollars le mois). C’est vrai qu’il n’a pas prévu une formule gratuite, mais vous allez rentabiliser votre investissement très vite.

SEObserver

SEObserver, c’est un must-have pour la veille concurrentielle et la recherche de mots-clés. Très intuitif et accessible en français, le logiciel permet de repérer à la fois les sites qui rankent le mieux sur Google sur des mots-clés liés à votre niche, et ceux qui tendent à disparaître sur les mêmes mots-clés. Le but est d’analyser les stratégies qui font gagner en gardant un œil sur celles qui font perdre.

L’offre de fonctionnalités de SEObserver comprend tout le nécessaire pour la recherche de mots-clés et la surveillance de la concurrence. Le logiciel permet de suivre de près les moindres modifications effectuées par vos concurrents sur leurs pages (modification d’un titre, un ajout de pages, de backlinks, etc.) et qui sont susceptibles d’améliorer leur référencement naturel.

Sa tarification est composée de 4 formules coûtant respectivement 99 €, 199 € et 499 € et 999 € le mois. Mais si vous achetez un abonnement annuel, vous aurez droit à un bonus de 2 mois d’utilisation gratuite. Alors, il vous intéresse ? Nous, oui. Mais il y a aussi un autre logiciel que vous devez découvrir.

Ahrefs Keyword Explorer

Avec sa base de données de plus de 7 milliards de mots-clés actualisée mensuellement, Ahrefs Keyword Explorer reste et demeure un poids lourd sur le marché de la recherche sémantique. En plus, ce logiciel sait se démarquer de la concurrence.

Au lieu de se focaliser uniquement sur Google comme ses concurrents, le logiciel intègre à sa base de données de recherche, 9 autres moteurs de recherches (Youtube, Bing, Yandex, Amazon, Baidu, etc.) pour donner des résultats aussi complets que possible.

De même, alors que certains logiciels se contentent de rechercher les mots-clés utilisés par les concurrents, Ahrefs Keyword Explorer, lui, précise pour chaque mot-clé trouvé :

Le nombre moyen mensuel de clics ;

Le nombre de clics par recherche ;

Le potentiel de trafic réel du mot-clé ;

Le pourcentage des clics organiques et celui des clics payants ;

Le taux de retour, qui permet d’identifier le mot-clé rapportant le plus grand volume de recherches ;

Le Keyword Difficulty, c’est-à-dire les chances qu’un mot-clé n’apparaisse pas dans les résultats de recherche.

Ahrefs Keyword Explorer permet aussi d’enregistrer les résultats de ses analyses pour une utilisation future. Et s’il vous intéresse, il propose 4 formules payantes.

Les deux premières sont facturées à 99 dollars et 179 dollars le mois, mais vous pouvez les essayer pour 7 jours pour la bagatelle de 7 dollars.

Quant aux deux autres, elles coûtent respectivement 399 et 999 dollars le mois, et sont plus adaptées aux grandes entreprises ayant une importante présence sur le web.

Ranxplorer

COMMENCEZ GRATUITEMENT SUR RANXPLORER

Est-ce que Ranxplorer mérite vraiment sa place dans ce comparatif ? C’est la question que nous nous sommes posée juste avant de réaliser que le logiciel disposait d’une base de données de plus de 100 millions de mots-clés et référençait environ 30 millions de domaines.

Nous ne pouvions qu’être impressionné. D’ailleurs, d’après nos constats, Ranxplorer semble être l’un des logiciels de SEO les plus imposants en France. Comme ses concurrents, il permet de :

Auditer la visibilité des sites sur les SERPs ;

Découvrir les stratégies SEO de la concurrence ;

Identifier les mots-clés et les requêtes les plus fréquentes dans votre niche.

En outre, contrairement à tout ce que nous avions vu jusqu’ici, Ranxplorer nous a beaucoup surpris sur le plan du tarif. En effet, nous savons qu’il facture deux de ses formules payantes à 39,9 euros et à 149,9 euros HT le mois.

Toutefois, pour ses deux autres formules payantes, Ranxplorer les offre respectivement à 7 dollars HT pour une durée de 7 jours, et à 6,59 dollars HT pour l’abonnement d’un mois. Il faut avouer que ces deux dernières formules sont bien pratiques pour des besoins ponctuels et pour des budgets relativement réduits. Mais avant de porter votre choix sur Ranxplorer, voyez ce que nous avons découvert sur un autre logiciel.

Moz Open Site Explorer

Moz Open Site Explorer référence plus de 718 millions de domaines et peut analyser jusqu’à 7 millions de pages et 40,7 milliards de backlinks. Il peut même vous aider à vérifier l’autorité des domaines pour identifier des potentiels partenaires par exemple. Alors, qu’en dites-vous ? Pour notre part, il doit faire partie des meilleurs.

Toutefois, puisqu’il nous a déjà l’air d’être un cador, nous avons consulté ses tarifs pour vérifier s’ils étaient rédhibitoires comme nous l’avions prédit. Curieusement, Moz Open Site Explorer ne propose qu’une formule premium, qu’il facture à 149 dollars HT seulement le mois, ce qui, comparé au prix que facturent d’autres logiciels, est un cadeau.

L’éditeur propose également un essai gratuit de 30 jours. Et même si son interface est en anglais, nous n’avons trouvé aucune raison de ne pas l’ajouter à notre liste des meilleurs logiciels SEO d’analyse de mots-clés.

En plus, côté fonctionnalité, il offre le package complet : audits avancés, surveillance de la concurrence, analyse de backlinks, suivi du positionnement, etc. Nous vous le recommandons pour votre campagne.

UberSuggest

Pour avoir servi de grands noms comme Nike, Skype, Microsoft, Dell, Adobe, Shopify, eBay, CNN et près de 55 000 autres entreprises de renom, UberSuggest a réussi à s’imposer parmi les logiciels d’analyses de mots-clés.

Qu’il s’agisse d’audit de site, de surveillance de la concurrence, de recherche des mots-clés qui font ranker sur Google, d’analyse des backlinks, etc., le logiciel offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour déployer une excellente stratégie SEO.

Accessible en près d’une de langues, il propose un plan de tarification incroyablement modeste. En fait, c’est le logiciel le moins cher de notre liste.

UberSuggest propose 3 formules payantes Individual, Business, et Enterprise/Agency, respectivement accessible à 29 dollars, 49 dollars, et 99 dollars le mois. Pour ce tarif, et sachant que, techniquement, il offre les outils adéquats, nous vous le recommandons vivement.