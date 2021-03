Comparatif : Les 10 Meilleurs Logiciels Emailing en 2021

Pour chaque entreprise, maintenir une étroite relation avec ses différents collaborateurs et partenaires est vital. Les entreprises les plus prospères sont d’ailleurs celles qui mettent en place des mesures efficaces en matière de communication et de relation client. Que ce soit avec des clients, des fournisseurs ou des investisseurs et partenaires financiers, ces entreprises se donnent pour objectif d’établir et d’entretenir une bonne relation.

Mais pour y parvenir, une entreprise se doit d’avoir à disposition les meilleurs outils. De nombreux logiciels sont ainsi introduits sur le marché du marketing digital chaque année. Parmi eux, les logiciels d’emailing professionnel sont les plus recherchés. L’emailing est, en effet, un excellent outil de communication et de marketing.

Cela renforce le professionnalisme d’une entreprise tout en permettant d’entretenir une relation étroite avec ses partenaires. Mais comment fonctionnent les logiciels d’emailing ? Quel est le meilleur logiciel d’emailing présent sur le marché actuel ?

Ci-après une liste des logiciels d’emailing les plus performants du moment :

Sendinblue

Présent sur le marché depuis plusieurs années, Sendinblue est l’un des logiciels d’e-mailing les plus populaires du moment. Permettant d’intégrer un nombre de contact illimité et ainsi de consolider la base de données client d’une entreprise, Sendinblue propose 5 formules tarifaires :

Une offre gratuite : permet l’envoi de 300 mails/ jour

Une offre Lite à 19€/mois : permet l’envoi de 40 000 mails/ mois

Une offre Essentiel à 29€/ mois : 60 000 mails/mois avec la possibilité de supprimer de chaque campagne de mail le logo de Sendinblue

Une offre Premium à 49€ : 120 000 mails/mois, Facebook Ads, Editeur de landing pages etc

Une offre Entreprise avec un devis personnalisé

Sendinblue est disponible en Français, Anglais, Espagnol, Italien, Allemand et Portugais.

Sarbacane

Sarbacane est l’un des tous premiers logiciels d’emailing à s’imposer en France. L’excellente ergonomie du logiciel, le nombre de fonctionnalités ainsi que la qualité de son service client en fait une référence sur le marché français. Sarbacane propose un système de crédit pour la création d’une campagne d’emailing, pour l’accès aux fonctionnalités avancées ainsi que pour la gestion des contacts. Chaque mois ou chaque année, vous bénéficiez d’un nombre précis de crédits, cumulables sur le long terme.

Sarbacane vous offre une période d’essai durant laquelle vous pourrez envoyer 500 mails. Les tarifs proposés par Sarbacane sont compris entre 35€ pour 1000 crédits et 239€ pour 100 000 crédits. Sarbacane est disponible en Français, Anglais, Espagnol, Allemand, Portugais et Néerlandais.

Mailjet

SI vous êtes axés dans le domaine du SaaS et que vous privilégiez les mails transactionnels, Mailjet est le logiciel d’emailing qu’il vous faut. Les fonctionnalités sont suffisamment variées pour vous permettre de créer une campagne d’emailing efficace. L’offre gratuite de Mailjet vous permet d’ailleurs d’envoyer 6 000 mails. Les tarifs de Mailjet figurent parmi les plus attractifs qui soit avec des prix compris entre 7,95€ et 17,95€. Vous pourrez ainsi envoyer jusqu’à 900 000 mails par mois. Mailjet est disponible en Français, Anglais, Allemand et Espagnol.

Mailchimp

Mailchimp est également une référence dans le marché de l’emailing et des campagnes SMS. La version gratuite du logiciel vous permet de créer des campagnes d’emailing pouvant aller jusqu’à 2 000 emails. Les tarifs de Mailchimp sont répartis entre 9,99$ et 299$ par mois. Si le site est disponible en français, le logiciel et l’assistance technique sont, quant à eux, exclusivement en anglais.

eTarget

eTarget est un logiciel lancé en 2000 en tant que logiciel à installer, puis présenté sur le marché du SaaS (Software as a service) en 2018. eTarget mise sur la simplicité, l’efficacité et l’ergonomie pour satisfaire au mieux vos besoins en matière d’emailing. eTarget dispose d’un vaste panel de fonctionnalités pour parfaire au mieux vos campagnes d’emailing. La version gratuite du logiciel vous donne accès à 2 000 mails par jour.

Les tarifs restent très attractifs puisqu’ils sont compris entre 15€ et 35€/mois pour 80 000 mails, avec un devis personnalisé pour un plus grand nombre de mails. eTarget est disponible en Anglais et en Français.

SendPulse

SendPulse propose l’un des services les plus complets du moment. Campagnes d’emailing marketing, transactionnel, SMS et notification push et test A/B sont à disposition des entreprises souhaitant bénéficier d’une expérience fluide et efficace. SendPulse propose une version gratuite de son logiciel qui vous permet d’envoyer 15 000 mails par mois et d’intégrer 500 contacts dans votre base de données.

Les tarifs de SendPulse sont attractifs et varient de 4,55€ à 168,90€ par mois. SendPulse est disponible en Français et en Anglais.

GetResponse

GetResponse est présent sur le marché depuis 1998 et a su tirer de sa longue expérience pour améliorer ses services et fonctionnalités. Il se démarque notamment par un nombre illimité d’emails proposé dès l’offre de base. Les services de GetResponse sont accessibles à partir de 13€ par mois. GetResponse est disponible en 26 langues, dont l’Anglais et le Français.

Aweber

Aweber est un logiciel d’emailing très populaire en Amérique. Également présent depuis plusieurs années sur le marché, Aweber dispose de multiples fonctionnalités qui vous permettent d’élaborer la meilleure campagne d’emailing possible. Le mode de tarification d’Aweber ne comprend que deux offres : une offre gratuite Free et une offre payante Pro. La version gratuite vous permet d’intégrer 500 contacts et d’envoyer 3000 mails par mois.

L’offre Pro permet par contre d’inclure un nombre illimité de contacts dans la base de données, et d’envoyer un nombre illimité d’emails par mois, le tout à partir de 16,15$/mois seulement. Aweber est disponible uniquement en Anglais.

Newsletter2Go

Newsletter2Go est un logiciel d’emailing lancé en 2011 en Allemagne. Son ergonomie, son taux de délivrabilité très élevé ainsi que la qualité de son service client fait de Newsletter2Go une référence dans le domaine de l’emailing. Newsletter2Go propose trois offres d’abonnement mensuel : l’offre Lite à 70€, l’offre standard à 118€ et enfin l’offre Pro à 290€.

Au vue des critères énoncés plus haut, SendPulse est sans aucun doute le meilleur logiciel de mailing du moment. Son prix très compétitif ainsi que la qualité du service client en fait un incontournable en matière de campagne d’emailing.

Qu’est ce qu’un logiciel d’emailing professionnel ?

Un logiciel d’emailing professionnel est un outil de marketing Digital très prisé de nos jours. La principale fonctionnalité d’un logiciel d’emailing est de créer une campagne d’envoi de mail auprès des clients et des prospects, mais également auprès des partenaires d’une entreprise.

Une campagne d’emailing peut inclure l’envoi de plusieurs centaines voire de plusieurs milliers d’emails par jour. Plusieurs types d’emails peuvent être envoyés par un logiciel d’emailing : mail de bienvenue, mail de relance, mail transactionnel, newsletter, mail d’inscription/désinscription, etc.

Un logiciel d’emailing dispose également de nombreuses fonctionnalités qui permettent notamment d’envoyer un même mail à plusieurs destinataires, d’y ajouter des images, vidéos, animations GIF, liens hypertextes ainsi que le logo de l’entreprise, le tout de manière automatique. La seconde fonctionnalité d’un logiciel d’emailing professionnel est d’effectuer un suivi minutieux et précis des emails envoyés mais aussi des réponses reçues pour ensuite les analyser. Cette analyse permettra par la suite de déterminer si une campagne d’emailing a été un succès ou non.

Grâce à cela, il est possible d’améliorer chaque campagne d’emailing, renforçant par la même occasion le professionnalisme d’une entreprise. Un logiciel d’emailing est accessible gratuitement mais nécessite le plus souvent la souscription d’une offre auprès de l’éditeur du logiciel. Ces offres permettent aux entreprises d’accéder aux nombreuses fonctionnalités et à une campagne d’emailing plus poussée et plus vaste.

Pourquoi utiliser un logiciel d’emailing ?

L’utilisation d’un logiciel d’emailing présente plusieurs avantages non négligeables pour toutes les entreprises en quête d’un bon moyen de pérenniser leur relation avec leurs collaborateurs.

Zéro contrainte

Comme mentionné précédemment, une campagne d’emailing s’adresse à tous les collaborateurs d’une entreprise ainsi qu’aux prospects. Cela implique donc l’envoi journalier de plusieurs centaines d’email à destination de multiples contacts.

Les outils de messagerie classiques ne permettent cependant pas l’envoi d’un nombre conséquent d’email à partir d’une seule adresse mail. En effet, la plupart des messageries imposent une limitation de 500 mails par jour environ, envoyés depuis une adresse mail. Au-delà de ce seuil, il est possible qu’une boîte mail soit bloquée ou quasiment supprimée, ce qui représente un obstacle majeur pour de nombreuses entreprises.

Un logiciel d’emailing professionnel permet de contourner cette contrainte. En effet, les logiciels d’emailing permettent l’envoi de plusieurs milliers d’email quotidiennement. Cela accroît les chances de réussite de chaque campagne d’emailing tout en améliorant l’image d’une entreprise auprès de sa clientèle et de ses partenaires.

Un gain de temps conséquent

Dans la course à la prospection et à la fidélisation, le moindre retard ou la moindre anomalie due à un manque d’organisation peut coûter très cher à une entreprise. Dans cette optique, l’utilisation d’un logiciel d’emailing offre un gain de temps considérable. En effet, la création, l’envoi, la gestion des mails reçus et la classification de l’intégralité des mails envoyés sont des tâches qui prennent énormément de temps.

C’est pourquoi les logiciels d’emailing se chargent de toutes ces tâches de manière rapide, automatisée et sûre.

Délivrabilité assurée

Une personne reçoit plusieurs types de mail dans la journée. Certains sont directement envoyés dans la corbeille par la messagerie d’un client, car signalés comme spam. En utilisant un logiciel d’emailing, le taux de délivrabilité de chaque mail d’une campagne d’emailing est optimal.

En effet, une fonctionnalité permet de déterminer le pourcentage de délivrabilité de chaque mail. Ainsi, cela augmente considérablement les chances pour chaque mail d’être reçu et lu par les prospects, les clients ainsi que les partenaires.

Une création de campagne sur mesure

Pour qu’une campagne d’emailing soit percutante et efficace, il est important de s’assurer que son contenu soit adapté à la cible. Ainsi, une campagne d’emailing pour récompenser la fidélité des clients ne se conçoit pas de la même manière qu’une campagne à destination de nouveaux clients. Cela vaut également pour les lancements de nouveaux produits/services, mais aussi dans la promotion de l’entreprise auprès de nouveaux investisseurs et partenaires.

Une personnalisation infinie

C’est l’atout principal des logiciels d’emailing. Ils permettent de personnaliser à souhait chaque mail envoyé durant une campagne d’emailing. Vous pouvez ainsi incorporer les noms/prénoms de chaque client dans les mails qui leur sont adressés. Vous pouvez également y insérer des images publicitaires, des liens hypertextes ainsi que des mini-spots vidéo. Il est même possible de gérer l’heure et la date précise d’envoi de chaque mail.

Créations de Templates

Les Templates ou modèles sont tout simplement des architectures de mail. Contrairement aux services de messagerie classiques où la structure d’un mail est monotone et limitée, un logiciel d’emailing vous permet de laisser libre cour à votre imagination pour la conception d’un mail. Si un design vous a plu ou a rencontré un succès lors des campagnes précédentes, vous pouvez tout simplement le réutiliser.

Le Responsive design

Le Responsive Design permet d’adapter automatiquement les dimensions des images et logos de vos mails suivant le support sur lequel il est ouvert. En effet, près de la moitié des clients et des partenaires lisent leurs mails depuis un smartphone ou tablette. De ce fait, il est primordial que chaque mail puisse s’ouvrir à partir de n’importe quel support.

Un outil de Contrôle

Il est vital de garder un œil sur la progression de chaque campagne d’emailing. Un logiciel d’emailing permet, entre autres, de réaliser un contrôle optimal et d’effectuer les ajustements nécessaires pour améliorer vos futures campagnes d’emailing. De plus, de nombreuses fonctionnalités permettent de créer et de décrypter les statistiques liées à chaque campagne d’emailing : temps de lecture par mail, le nombre de clic, le taux d’inscriptions/de désinscriptions, etc.

Possibilité de créer différents scénarios

C’est l’un des principaux avantages apportés par les logiciels d’emailing aux entreprises. En fonction des réponses et des activités de chaque client durant une campagne d’emailing, un mail correspondant est envoyé par le logiciel. À titre d’exemple, il est possible d’envoyer un mail promotionnel à un prospect qui vient d’effectuer un achat en ligne. Vous pouvez créer autant de scénario que vous voulez.

Quel est le meilleur logiciel d’emailing ?

Le marché français des logiciels d’emailing est en pleine expansion, et l’on dénombre plusieurs dizaines de logiciels disponibles. Pour vous permettre d’identifier le meilleur logiciel d’emailing pour vous, il est important de se baser sur quelques critères :

Les fonctionnalités

Un bon logiciel d’emailing offre un large panel de fonctionnalités. Cela garantit un total contrôle sur chaque campagne d’emailing lancée par l’entreprise. Certains logiciels proposent également la création de campagne SMS pour renforcer la relation avec ses clients.

Accessibilité

Ce critère englobe généralement l’ergonomie et la prise en main du logiciel, mais également les différentes langues disponibles dans le logiciel. Si la majorité des logiciels sont uniquement accessibles en anglais, certains embarquent six langues différentes : Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Italien, Néerlandais.

Le service client

C’est le plus souvent ce critère qui fait la différence. Un service client à l’écoute et réactif est un gage de professionnalisme. Privilégiez ainsi les entreprises bénéficiant d’une très bonne réputation.

Les tarifs

Pour choisir le logiciel qui vous convient, il est important de prendre en compte les tarifs proposés. Si une entreprise propose plusieurs offres, c’est le plus souvent un bon indicateur. Vous pouvez également vous référez à la présence d’une offre gratuite/ d’une période d’essai.