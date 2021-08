Comment utiliser les codes promo sur les boutiques en ligne ?

Livraison gratuite, code réduction, offre de parrainage… le code promo se décline sous plusieurs formes pour que les achats en ligne vous permettent de réaliser de précieuses économies. Mais avant toute chose, il faut apprendre à les utiliser de sorte à ce que les avantages annoncés fassent concrètement la différence sur la facture finale. Suivez le guide !

Code promo, bon plan : kezako ?

Le code promotionnel est une combinaison de chiffres et de lettres qui vous permet d’obtenir une remise lorsque vous effectuez des achats sur internet. Il est indispensable d’utiliser le code correspondant à l’offre promotionnelle pour faire baisser le montant final.

Les bons plans fonctionnent différemment même s’ils permettent aussi de payer moins cher. Au lieu de vous servir d’un code de réduction, vous bénéficiez automatiquement d’une remise prévue en amont par le vendeur. Dans ce cas, la mention “bon plan” figure sur l’offre.

Selon la marketplace, le code promo peut éventuellement être cumulable avec un code avantage, ce qui se répercute positivement sur le montant de votre commande.

Quelle forme de code promo choisir ?

Les consommateurs sont nombreux à tomber dans le piège de la précipitation. On trouve un code promo et on l’utilise directement sans prendre le temps de vérifier les autres remises disponibles. Une même enseigne peut pourtant proposer plusieurs formes de réduction en simultané, les avantages qui en découlent n’étant pas toujours les mêmes.

Les petits prix sont par exemple accessibles lorsque les réductions sont spécifiées en numéraire. Plus concrètement, le site indique le montant précis de la remise. Comme vous vous souciez certainement de la facture finale, vous pouvez faire vos courses en tenant compte de la réduction en € annoncée par le vendeur, ce qui est à la fois simple et pratique.

Lorsque les services et produits proposés par le site sont généralement vendus à des tarifs élevés, il est fréquent que la réduction soit annoncée en pourcentage, ce qui est tout aussi intéressant. Il est par exemple plus avantageux d’économiser 50% sur un prix initial de 250€ que de choisir une remise de 50€ sur le même montant.

Le frais de port offert est tout aussi courant. Même si les articles eux-mêmes sont vendus à leurs prix habituels, vous ne déboursez rien pour la livraison.

Le parrainage encourage les consommateurs à recommander une boutique en ligne. Vous fournissez un code aux personnes intéressées pour leur faire bénéficier d’une réduction à l’achat d’un produit ou à la souscription à un service. De votre côté, vous profitez de certains avantages proposés par le site : cadeaux offerts, réductions sur vos achats… Plus vous avez de filleuls, plus les avantages sont conséquents.

On n’oublie pas les cadeaux qui sont offerts par de nombreux sites.

Quelques points de vigilance sur les coupons de réduction

Il faut savoir que les offres promotionnelles ont une validité limitée dans le temps. Lorsque vous tombez sur une offre qui vous intéresse, vous devez donc vous assurer que le code est toujours valable sur le site correspondant. Autrement, la remise vous sera refusée.

Vous avez peut-être trouvé plusieurs codes utilisables sur des sites différents. Il faudra donc prendre quelques précautions pour éviter les confusions sachant que chaque code promo n’est valable que sur la boutique en ligne associée. Créez par exemple un document sur lequel vous allez reporter tous les codes repérés en amont. Précisez bien les sites auxquels ils correspondent. Au moment de les utiliser, il vous suffira de copier à nouveau le code pour le coller dans l’espace prévu à cet effet sur le bon site e-commerce.

Prenez aussi le temps de vérifier les possibilités de cumuler les offres. Si ce n’est pas possible, choisissez le type de remise le plus avantageux pour vous.

Les conditions de validité d’un code promo doivent toujours être prises en compte. Dans certains cas, il faut un montant minimum d’achat ou une quantité minimale d’articles pour bénéficier d’une réduction.

Mode d’emploi des codes promotionnels

Qu’il s’agisse d’un code partenaire mentionné dans la newsletter, d’un code promo trouvé un peu hasard sur internet ou d’une offre directement communiquée par le site marchand, le mode d’emploi est toujours le même.

Vous suivez un parcours d’achat classique et au moment de valider le panier, vous collez/inscrivez le code promo correspondant.

Le tour est joué, vous avez réussi à économiser un montant relativement conséquent sans effort particulier.