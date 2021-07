Comment transférer vos anciennes données vers votre nouveau téléphone ?

Vous venez d’acquérir un nouveau smartphone ? Avant de pouvoir l’utiliser en toute tranquillité, il faut transférer vos anciennes données dessus. Lorsque votre ancien et votre nouveau smartphone ont le même système d’exploitation, la migration est bien plus facile. En effet, Google simplifie les transferts entre appareils Android ; de même qu’Apple facilite les échanges entre iPhones. Cet article vous explique comment transférer vos données sous Android, iOS et entre les deux systèmes d’exploitation.

Entre deux iPhones

Commençons par le transfert d’iPhone à iPhone, qui peut se faire de deux façons :

Via une sauvegarde iCloud. Allez dans les réglages de votre ancien iPhone et cliquez sur « Sauvegarder maintenant » pour avoir une sauvegarde récente. Lorsque vous configurez votre nouvel appareil, sélectionnez simplement « Restaurer à partir de la sauvegarde iCloud ».

Par un transfert direct depuis l’ancien téléphone (iOS 11 ou une version ultérieure). Allumez vos deux iPhones et placez-les côte à côte. Quand votre ancien appareil recevra une invitation vous suggérant de configurer le nouvel iPhone, cliquez sur « Continuer » et suivez les instructions. C’est tout !

Depuis Android vers Android

Android étant disponible sur des téléphones de marques variées, de nombreux fabricants proposent une application de migration personnalisée (Samsung Smart Switch, LG Mobile Switch, OnePlus Switch…). Si votre smartphone en est doté, utilisez-la pour transférer vos données. Par sécurité, sauvegardez-les d’abord sur Google Drive.

En général, le transfert se fait par Wi-Fi ou avec un câble, et vous pouvez sélectionner les données à transférer. Dans tous les cas, suivez les instructions pendant la configuration initiale de votre nouveau téléphone.

Si vous ne pouvez / voulez pas transférer vos données avec les outils de transfert intégrés, le plus simple est d’utiliser Google Drive et Google Photos.

Sauvegardez alors les fichiers de votre ancien mobile sur Google Drive, puis ouvrez l’application sur votre nouveau téléphone et récupérez vos données.

Généralement, les photos sont déjà téléchargées automatiquement sur Google Photos. Si vous avez un doute, assurez-vous que l’option Sauvegarde est activée dans l’application Google Photos. Ensuite vous pourrez les récupérer de la même façon qu’avec vos fichiers Google Drive.

Une fois vos transferts terminés, pensez à ajouter la touche finale à votre smartphone flambant neuf : une belle coque. Vous en trouverez une adaptée à votre modèle sur ce

site de coque de téléphone. Avec ou sans rabat, de couleur unie ou à motifs, en matière souple ou rigide… voyez selon vos préférences.

Il est plus compliqué de passer d’un téléphone Android à un iPhone, et vice versa. Mais heureusement, certains outils facilitent la transition.

Android vers iPhone

L’application Move to iOS pour Android permet de transférer la plupart des données depuis un téléphone Android vers un iPhone (photos, messages, contacts, favoris de navigateur, paramètres du Google…).

Lors de la configuration du nouvel iPhone, cliquez sur « Migrer des données depuis Android ». Ensuite, ouvrez l’application Move to iOS sur votre ancien Android et suivez les instructions.

En revanche, il faudra transférer manuellement certaines données, comme votre musique (via Apple Music sur Mac ou iTunes sur PC) et vos applications, que vous devrez télécharger individuellement.

iPhone vers Android

Transférer des données d’un iPhone vers un Android est le plus difficile, car la manipulation diffère selon les téléphones Android. Mais ici encore, d’excellentes applications peuvent vous y aider. Par exemple, Google propose des outils pour passer d’un iPhone à un Google Pixel. De même, l’outil Samsung Smart Switch fonctionne aussi avec les appareils iOS. Quant à l’application LG Mobile Switch, elle permet de transférer des données depuis un iPhone, mais uniquement avec un câble Lightning-to-USB-C (pas en Wi-Fi). Enfin, OnePlus Switch prend en charge le transfert d’un iPhone vers un appareil OnePlus, via votre compte iCloud.

Le fabricant de votre nouveau smartphone ne propose pas son propre outil ? Nous vous conseillons alors d’utiliser Copy My Data.

WhatsApp est l’une des principales applications de communication, juste après Facebook Messenger. Pour ne pas perdre l’historique de vos conversations en passant à un nouveau téléphone, voici comment les restaurer.

Vous conservez le même numéro de téléphone

Tous les jours, WhatsApp sauvegarde automatiquement vos discussions sur le stockage local. Copiez donc ce fichier de sauvegarde et déplacez-le vers votre nouveau smartphone. Au moment de configurer de votre compte WhatsApp, restaurez alors la sauvegarde existante.

Attention, cette méthode ne fonctionne que si vous utilisez le même numéro sur les deux téléphones.

Vous changez de numéro

Si vous changez de numéro, il faudra transférer une copie de votre sauvegarde WhatsApp via Google Drive (téléphone Android) ou iCloud (iPhone). Il faut alors utiliser la seconde fonction de sauvegarde automatique de l’application (quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle).

Commencez par sauvegarder vos discussions et médias WhatsApp sur Google Drive / iCloud :

Ouvrez WhatsApp sur votre ancien mobile.

Allez dans Paramètres > Discussions > Sauvegarde discussions > Compte.

Sélectionnez ou ajoutez votre compte Google Drive ou Apple.

Cochez « Inclure les vidéos » si vous souhaitez aussi les exporter.

Appuyez sur « Sauvegarder ».

Maintenant, vous pouvez restaurer vos données dans votre nouveau téléphone :

Désinstallez WhatsApp sur votre ancien smartphone.

Installez l’application sur votre nouveau mobile et vérifiez votre numéro.

Appuyez sur « Restaurer » pour récupérer vos données à partir de Google Drive ou iCloud.

WhatsApp restaurera d’abord vos discussions, puis vos fichiers multimédias.

Vous voilà prêt à utiliser votre nouveau téléphone sans aucune perte de vos anciennes données!