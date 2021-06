Comment traduire votre application mobile – Guide pour les développeurs

Pour quelles raisons les applications mobiles ont-elles un rôle grandissant dans l’économie moderne ? Traduire une application est devenu primordial pour les entreprises aux ambitions internationales. Encore faut-il utiliser d’excellents services de traduction d’applications mobiles et tenir compte de la localisation.

Les applications mobiles et leur rôle grandissant dans l’économie moderne

L’importance des applications mobiles dans l’économie moderne s’explique par plusieurs facteurs.

Tout d’abord, elles permettent une grande liberté pour monétiser une offre commerciale. Elles peuvent ainsi faire payer le téléchargement de l’application, incorporer dans cette dernière des achats intégrés, intégrer de la publicité ou faire payer un abonnement aux utilisateurs.

L’autre facteur expliquant le poids croissant des applications mobiles dans l’économie est (doublement) numérique : désormais, le nombre de personnes utilisant exclusivement un smartphone s’élève à 5,22 milliards, soit plus de la moitié de la population mondiale. En 2021, elles passent en moyenne 3h39 heures par jour sur Internet depuis leur téléphone portable.

Fort de ces paramètres, l’e-commerce a considérablement augmenté, une tendance renforcée par la pandémie du Covid-19.

Désormais, plusieurs secteurs d’activité axent principalement leur stratégie commerciale sur le commerce en ligne. A lui seul, le secteur de la mode et de la beauté représentait 665,6 milliards de dollars d’achats sur Internet l’an dernier.

En 2020, 67,2% des ventes d’e-commerce ont été réalisées depuis un smartphone.

D’où l’importance cruciale pour les entreprises de posséder des applications mobiles fiables et de placer leurs produits ou services sur des marketplaces efficaces.

Certains secteurs d’activité ont totalement revu leur stratégie pour s’adapter à la montée en puissance de l’e-commerce. Ainsi, les applications de gaming étant très populaires (les internautes de la génération Z sont 90% à y jouer), beaucoup d’éditeurs de jeux vidéo proposent l’intégralité de leur catalogue en streaming à leurs clients, moyennant un abonnement. Des catalogues streaming accessibles plus facilement qu’avant grâce au déploiement de la 5G et à la puissance des smartphones dernière génération. Un phénomène qui traduit aussi une volonté des éditeurs de gagner leur indépendance, parfois au prix d’âpres batailles judiciaires.

Dans ce contexte, les entreprises de dimension internationale se doivent de proposer leur application mobile dans un grand nombre de langues étrangères. Et dans cette perspective, se tourner vers des spécialistes de la traduction d’applications mobiles.

Solliciter des spécialistes en traduction d’applications mobiles

Toute entreprise aux ambitions internationales doit traduire son application mobile dans les langues les plus usitées, car il s’agit des plus gros marchés. Mais une application uniquement traduite en anglais ne suffira pas : les locuteurs des langues les plus répandues peuvent ne pas parler du tout l’anglais, ou très mal, comme c’est le cas pour une majeure partie de la population chinoise.

Plusieurs prestataires peuvent traduire efficacement des combinaisons de langues courantes, par exemple de l’anglais vers l’espagnol. En revanche, si des entreprises visent des marchés plus confidentiels, impliquant une combinaison de langues rares, peu de sociétés seront en mesure de leur réaliser une telle traduction d’applications mobiles.

Traduire une application a un coût. Certains préfèrent donc utiliser des logiciels de traduction automatique plutôt que de solliciter des spécialistes en traduction d’applications mobiles. En général, le résultat s’avère catastrophique et contre-productif, car une application représente la vitrine de l’entreprise qui la développe. Si sa traduction laisse à désirer, les potentiels clients étrangers auront une image négative de cette entreprise et quitteront vraisemblablement son application mobile.

Il est primordial de faire appel à des experts en traduction d’applications mobiles familiers de l’environnement iOS et Android. En 2021, 100 milliards d’applications devraient y être téléchargées. Bien traduire une application iPhone ou Android implique aussi de présenter clairement et brièvement l’application sur ces 2 systèmes d’exploitation mobile : cela facilite l’achat et les applications les plus téléchargées y sont suggérées en premier.

Le rôle de la localisation

La localisation d’applications mobiles désigne la phase de transposition d’une application mobile à la langue, à la culture et à la réglementation du pays ou de la zone géographique de l’utilisateur final.

Ainsi, la traduction d’applications mobiles n’implique pas seulement la traduction du texte d’origine dans une autre langue. Cette opération nécessite aussi de transformer l’interface, notamment la mise en page.

Les tendances technologiques entrent aussi en compte pour réussir la localisation d’applications mobiles : une application doit être adaptée aux appareils mobiles et technologies plébiscités dans la région de l’utilisateur final. Ce qui induit de réaliser différents tests, comme les tests d’acceptation utilisateur ou la suppression d’éventuels bugs.

Les experts en traduction d’applications mobiles doivent prendre en compte le contexte local, y compris d’un point de vue légal, par exemple en adaptant l’application à la politique de protection des données personnelles en vigueur dans un pays.

Enfin, le contexte culturel est primordial, afin d’éviter de heurter une audience locale. Cela peut s’illustrer par le changement d’un logo présent dans l’application initiale, car il aurait une signification culturelle négative pour l’utilisateur final.

Une localisation réussie améliore son référencement web et produit un effet de réseau : le nombre d’utilisateurs augmente et partant, la valeur de l’application également. Elle améliore de facto les résultats de l’entreprise propriétaire de l’application. D’où l’intérêt d’externaliser le processus de localisation, en faisant appel à des traducteurs et des ingénieurs natifs spécialisés dans cette tâche.