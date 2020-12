Comment télécharger et installer le logiciel Zoom ?

Zoom est actuellement la référence dans le domaine des vidéoconférences, aussi bien dans le monde professionnel que pour une utilisation personnelle. Le programme dispose de nombreuses fonctionnalités très pratiques, ce qui ne l’empêche toutefois pas de proposer une grande facilité d’utilisation. De plus, son utilité a clairement été mis en avant par l’instauration du confinement à travers le monde entier.

Les fonctionnalités de Zoom sont disponibles directement sur son site officiel via n’importe quel navigateur web. Mais l’on doit avouer qu’avoir recours à une application installée sur votre appareil s’avère beaucoup plus pratique et ergonomique que la version web. De plus, les mises à jour sont régulières et se font en général automatiquement. Voici alors comment télécharger et installer l’application Zoom sur votre appareil.

Installer Zoom sur MacOS, Windows ou Linux

Si vous voulez installer Zoom sur votre ordinateur Windows, Mac ou Linux, la première étape est de se rendre sur le site officiel de Zoom. Si vous n’avez pas encore de compte Zoom, vous pourrez en créer un en seulement quelques minutes.

Une fois connecté, allez dans le menu « Ressources » en haut à droite et cliquez sur la section « Télécharger Client Zoom ». Après cela, une page s’ouvrira et cliquez sur le bouton « Télécharger ». Le téléchargement va alors s’exécuter automatiquement.

A la fin du téléchargement, ouvrez le dossier de téléchargement et lancez l’application qui vient d’être téléchargée. Celui-ci vas alors installer le logiciel sur votre ordinateur et il reconnaitra automatiquement l’OS que vous utilisez pour choisir la version adaptée. Une fois l’installation terminée, il ne vous reste plus qu’à vous connecter pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de Zoom.

Installer Zoom sur iOS ou Android

Si vous souhaitez disposer de l’application Zoom sur mobile, l’installation est également très simple. Rendez-vous dans votre magasin d’applications, soit sur l’App Store pour les utilisateurs d’iOS, soit sur le Google Play Store pour les utilisateurs d’Android.

Recherchez alors « Zoom » sur la barre de recherche et sur la liste des résultats, sélectionnez « Zoom Cloud Meetings ». Faites bien attention à choisir la bonne application officielle car de nombreux applications peuvent avoir des noms plus ou moins similaires.

Tapez ensuite sur installer et laissez le téléchargement se dérouler. Une fois l’application installée, vous pourrez soit l’ouvrir directement depuis la page d’installation, soit l’ouvrir dans votre liste d’applications. Il ne restera plus qu’à vous connecter pour utiliser Zoom sur votre mobile.