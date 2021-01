Comment télécharger de la musique depuis YouTube ?

Il n’y pas besoin d’être un mélomane pour comprendre que YouTube renferme une quantité inestimable de chansons et autres vidéos musicales. Il vous est certainement déjà arrivé d’avoir envie d’écouter de la musique mais que vous n’en avez pas dans votre bibliothèque musicale et que vous n’avez pas accès à internet. Et bien, sachez qu’il vous est désormais possible d’éviter cette fâcheuse situation à l’avenir. En effet, il existe de nombreuses manières permettant de télécharger de la musique depuis YouTube. Voici les plus simples d’entre elles.

Utiliser YouTube Music Premium

Un des moyens les plus simples pour pouvoir télécharger de la musique depuis YouTube est d’avoir recours à YouTube Music Premium. Nous savons déjà qu’il est possible de télécharger des vidéos grâce à l’application YouTube mobile, que ce soit sur Android ou sur iOS. Toutefois, les vidéos de musique ne peuvent pas être téléchargées depuis cette application.

C’est justement là qu’il est nécessaire d’avoir YouTube Music Premium : cette application permet de télécharger et d’écouter de la musique YouTube hors ligne. Pour télécharger, il suffit d’ouvrir la vidéo dans l’application YouTube Music et d’appuyer sur la petite flèche de téléchargement. La vidéo sera alors disponible dans votre bibliothèque hors connexion.

Le seul problème avec cette méthode, c’est qu’elle est payante ! Vous devrez alors souscrire un abonnement à YouTube Music Premium pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Télécharger gratuitement de la musique en MP3

Si vous recherchez une méthode gratuite pour télécharger de la musique depuis YouTube, il existe une solution assez simple en passant par un site tierce. Il suffit de vous rendre sur ce site qui permet de convertir une vidéo YouTube en mp3. L’avantage ici est qu’il n’y a ni publicités, ni d’autres fenêtres qui s’ouvrent automatiquement.

Copiez l’adresse URL de la vidéo YouTube en faisant un clic droit sur la barre d’adresse de votre navigateur et en sélectionnant « copier ». Collez ensuite cet URL dans le champ correspondant à cela sur la page que vous avez ouverte plus tôt. Appuyez ensuite sur « Convert » et attendez l’apparition du bouton « Download » et cliquez dessus.

Le téléchargement va alors se lancer automatiquement et le fichier sera enregistré dans votre dossier de téléchargement sous forme de fichier MP3. Vous pourrez ensuite jouez ce morceau musical sur votre lecteur de musique et il sera également possible de copier le fichier vers votre appareil mobile Android ou iOS.