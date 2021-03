Parmi les meilleurs logiciels espion du moment se trouve Mspy. Ce logiciel de contrôle parental permet aux parents d’exercer une surveillance discrète de leurs enfants, qu’ils soient connectés à leur Smartphone, leur iPhone ou leur iPad.

Doté de multiples fonctionnalités telles que la géolocalisation, le suivi des fichiers multimédia ou le keylogging (enregistrement de ce qui est tapé sur le clavier), ce logiciel espion fait des émules, notamment grâce à son efficacité hors pair.

Une fois installé sur le Smartphone, la tablette ou le PC à surveiller, le logiciel espion Mspy permet d’exercer un surveillance complète mais discrète. Même si son installation est facilitée au maximum, il existe quelques nuances entre l’installation de Mspy sur Android et l’installation sur iPhone. Il en est de même pour l’installation du logiciel espion Mspy sur PC. Voyons ainsi comment se passe l’installation du logiciel espion Mspy.

Que faire avant l’installation du logiciel espion Mspy?

Avant de pouvoir installer le logiciel espion Mspy sur un Smartphone Android, sur un iPhone, une tablette ou un PC, il faut commencer par choisir le type de Licence Mspy que l’on souhaite utiliser: 1 mois, 3 mois ou 1 an. Une fois votre licence choisie, vous pouvez procéder à l’achat du logiciel Mspy en fonction de vos besoins. Si vous avez uniquement besoin des fonctionnalités de base (accès à l’historique web, suivi des SMS/MMS, Géolocalisation, Suivi des appels et des contacts, accès à la galerie multimédia, accès au calendrier et aux notes, keylogging), il vous suffit d’opter pour l’édition Basic de Mspy.

Pour plus de fonctionnalités (accès aux réseaux sociaux, blocage des applications, accès aux réseaux Wi-fi utilisés), en plus des fonctionnalités de base, optez pour l’abonnement Mspy Premium. Une fois l’offre choisie, vous recevrez un e-mail avec tout ce dont vous avez besoin pour commencer l’installation de Mspy, dont le lien de téléchargement du logiciel.

Installer Mspy sur un appareil Android

D’emblée,il faudra rooter son Smartphone Android avant de procéder à l’installation de Mspy. En effet, ce rootage permettra à l’appareil d’accepter l’installation d’applications qui n’ont pas été téléchargées sur Play Store. Pour ce faire, il faut au préalable installer une application de rootage.

Il faut aussi avoir en sa possession le Smartphone Android à surveiller afin d’installer le logiciel. Maintenant, commencez par autoriser les sources inconnues dans l’onglet «Sécurité» des paramètres du Smartphone Android. Maintenant, rendez-vous sur le lien de téléchargement et commencez à installer Mspy en acceptant les demandes de permission diverses et en cliquant sur «Install». Lorsque les fenêtres d’avertissement vous disant de ne pas installer l’application Mspy s’afficheront, il vous suffit de cliquer sur «Install anyway». Acceptez ensuite l’administration du téléphone en cliquant sur «Activate».

Ensuite, si vous tenez à exercer une surveillance discrète de l’appareil Android, choisissez l’option «Icon is useless, I dont’t need it» ou sur «I would like to hide the icon». Sélectionnez l’autre option si vous souhaitez que l’icône Mspy soit visible sur l’appareil. Enfin, enregistrez votre clé de licence délivrée lors de l’achat de votre logiciel Mspy. Maintenant, rendez-vous sur le panneau de contrôle Mspy pour commencer la surveillance.

Installer Mspy sur un appareil IOS

Pour profiter de toutes les fonctionnalités de Mspy, dont les fonctionnalités avancées, il est nécessaire de jailbreaker au préalable l’iPhone ou l’iPad sur lequel le logiciel sera installé. Il vous faut maintenant entrer le lien de téléchargement de Mspy dans l’application «Cydia». Pour ce faire, suivez le cheminement suivant:

Sources>Editer>Ajouter>Entrer le lien de téléchargement>Ajouter Source>Mise à jour (elle se fera automatiquement)>Retour à Cydia

Maintenant que la nouvelle source a été installée, il suffit de taper dessus et de suivre le cheminement suivant:

Tous les paquets>iPhoneInternalService>Installer>Confirmer>Installation de Mspy (automatique)>Redémarrer Spring Board

L’application a ainsi été installée mais il reste encore quelques étapes à suivre pour terminer l’installation de Mspy et commencer la surveillance. Ainsi, retournez à l’écran de démarrage de appareil et cliquez sur l’application Mspy, puis sur «Continuer» et enfin sur «Accepter le contrat de Licence». Vous pouvez maintenant choisir de garder l’icône de Mspy ou non pour ensuite entrer votre code d’enregistrement avant de cliquer sur «Compléter l’enregistrement» et sur «OK».

Vous pouvez maintenant vous rendre sur votre compte Mspy et commencer la surveillance de l’appareil depuis votre panneau de contrôle.