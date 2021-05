Comment rogner une vidéo sur Windows ?

Vous souhaitez rogner vos vidéos sur Windows ? Vous avez envie de modifier ou tout simplement de créer des contenus visuels originaux ? Dans la suite de cet article, nous allons vous présenter plusieurs méthodes gratuites pour rogner une vidéo facilement et rapidement !

Utiliser un éditeur de vidéo gratuit

Vous souhaitez recadrer ou rogner une vidéo sur votre PC ? Et bien c’est tout à fait possible de le faire et cela gratuitement grâce à un éditeur de vidéo. En effet, vous pouvez par exemple utiliser Aiseesoft pour éditer une vidéo.

C’est un logiciel qui dispose de toutes les fonctions qui vous permettront de rogner votre vidéo à la perfection. Vous pourrez enlever toutes les parties que vous ne jugez pas utiles et convertir la vidéo finale dans le format que vous voulez. Ci-dessous, nous allons vous donner des informations complémentaires pour modifier une vidéo.

Télécharger un éditeur de vidéo

Commencez par télécharger et installer le logiciel gratuit de votre choix sur votre PC pour éditer une vidéo. Ensuite, lancez le programme et sélectionnez la fonction «rognage». Ajoutez la vidéo que vous souhaitez traiter dans le programme ouvert. Cela vous permettra de sélectionner directement les parties que vous avez envie de garder et les parties que vous voulez effacer. Ainsi, vous allez définir la zone à découper. C’est une solution précise et vraiment pratique !

Sachez qu’avant d’enregistrer votre création, vous pouvez aussi sélectionner le format de sortie ainsi que la destination à enregistrer sur votre PC. Pour finaliser l’opération, il suffira de cliquer sur «enregistrer». Vous aurez immédiatement la vidéo rognée et modifiée dans votre ordinateur et tout cela gratuitement !

Rogner une vidéo en ligne

Il est également possible de trouver des outils gratuits directement en ligne pour éditer et rogner des vidéos. En effet, de nombreux sites proposent ce genre de services. Par exemple, vous pouvez rogner votre vidéo sur le site Online Vidéo Cutter. Pour cela, vous devez simplement :

vous rendre sur le site officiel d’Online Video Cutter ;

cliquer sur «ouvrir un fichier» ;

choisir le fichier vidéo à recadrer ;

cliquer sur l’icône en bas à gauche de cette vidéo, et corseter la zone souhaitée ;

sélectionner la qualité et le format de sortie vidéo ;

cliquer sur «découper» puis «enregistrer».

Vous êtes maintenant capable de rogner une vidéo de différentes façons et via différents supports. Alors, n’hésitez plus et lancez-vous dans la création ou dans la modification de vidéos !