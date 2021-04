Comment protéger efficacement sa boîte mail

Phishing, malware, ransomware, voici quelques logiciels et techniques malveillants auxquels vous pouvez vous retrouver confronté en tant qu’internaute. En gros, ce sont des formes d’escroquerie via des messages que vous pouvez recevoir dans votre boite mail et qui peuvent même conduire à la récupération de vos coordonnées bancaires par des escrocs. N’ayez pas de crainte, il existe des solutions pour protéger votre boîte mail contre ce genre d’attaque.

Altospam, la solution idéale pour protéger votre boîte mail

Parmi les solutions phares qui existent pour vous permettre de protéger efficacement votre adresse mail figure Altospam.

Comme vous pouvez le deviner à partir de son nom, Altospam est un anti-spam qui a été mis sur pied par une compagnie française implantée dans la ville de Toulouse. Il est dédié à la fois aux entreprises, aux collectivités locales et aux associations, à qui il propose une solution pour contrer les spam et les virus. Vu que c’est généralement par les spam que certains cybercriminels passent pour parvenir à leurs fins, Altospam se positionne donc comme étant le protecteur de votre boîte mail.

Le blocage des ransomware

Le ransomware, est comme son nom nous le renseigne, un logiciel malveillant qui peut prendre vos données en otage et vous demander par la suite de procéder au paiement d’une rançon pour que les données de votre ordinateur soient débloquées. La plupart du temps, le ransomware entre dans le système de votre ordinateur en passant soit par un document que vous avez téléchargé, soit par un message électronique que vous avez reçu.

En tant que service complet de sécurisation de la messagerie, Altospam détecte et bloque les virus par le biais des six solutions anti-virus dont il dispose. La détection des virus passe ici par une analyse qui se fait en quatre étapes. Altospam analyse alors de façon minutieuse les pièces jointes que vous recevez par mail, et retrouve alors le cas échéant, les virus qui peuvent s’y cacher, et les met hors d’état de nuire au système de votre ordinateur.

Repérage des tentatives de phishing

En plus de détecter et de bloquer les ransomware, les spams et les virus, Altospam protège aussi votre boîte mail en repérant les tentatives de phishing.

Le phishing est un email dont le but est de récupérer les données personnelles des internautes par le biais d’un faux message électronique. Une fois que les fraudeurs ont récupéré ces données, elles peuvent alors leur servir à vous nuire.

Les anti-spam et anti-virus dans le cloud

Vous pouvez protéger votre boîte mail en vous servant des solutions qui sont proposées dans le cloud, comme Altospam. Ce type de solution permet une installation rapide et sans contrainte.

Au regard de l’encombrement que les spams causent dans les serveurs de messagerie, des professionnels de la sécurité dans le domaine de l’informatique ont mis sur pied une solution dans le cloud pour contrer les spams. Cette sécurité dans le cloud a l’avantage d’offrir aux internautes, une protection optimale face aux différentes menaces qui planent sur leur boîte mail.

L’anti-spam et l’anti-virus qui se trouvent dans le cloud vont protéger le système de votre ordinateur contre tout type de cyber-attaque. Il s’agit en fait d’une passerelle par laquelle les messages électroniques passent. Ils y sont analysés et renvoyés par la suite vers le serveur de messagerie. Cette solution anti-spam est donc une véritable protection pour la messagerie électronique. Cette solution de sécurisation peut être utilisée aussi bien par les petites ou moyennes entreprises que par des entreprises de grande ampleur.

La particularité avec la solution de protection du cloud, c’est que le serveur de la messagerie de l’entreprise n’est pas visible sur la toile. Ainsi, il est à l’abri des attaques informatiques, œuvres des cybercriminels. Cette solution permet donc de réduire de manière très considérable le taux de spams et de virus qui pourraient vous nuire.