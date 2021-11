Comment nettoyer votre Mac ?

Votre Mac commence à montrer des signes de faiblesse ? Il est plus lent, vos applications ne parviennent pas à se lancer ? Un bon nettoyage de votre Mac suffira probablement à régler ces problèmes. Voici comment vous y prendre pour nettoyer son mac et lui redonner un coup de neuf.

Pourquoi est-il nécessaire de nettoyer son mac ?

Quand un Mac montre des signes de faiblesse, de nombreuses personnes ont pour réflexe de l’amener chez le réparateur. En faisant cela, la plupart d’entre elles perdent de l’argent. En effet, un simple nettoyage peut remettre un Mac en état de marche. Les différents programmes et applications que vous utilisez au quotidien produisent des données et des fichiers par milliers. À force de s’accumuler, ces ressources finissent par gêner le bon fonctionnement du Mac. Comme une mécanique encrassée, les différents composants ne parviennent plus à communiquer. Ainsi, de nombreux dysfonctionnements de Mac ne sont pas dus à des problèmes matériels.

Les différentes manières de nettoyer son mac

Pour nettoyer de fond en comble votre Mac, vous devrez respecter plusieurs étapes. Il existe en effet plusieurs façons de nettoyer un Mac. Voici lesquelles.

Libérer l’espace de stockage de votre mac

L’une des premières à chose à faire pour nettoyer son Mac est de libérer l’espace de stockage. Il s’agit de la première cause de lenteur pour ces machines.

Vider la corbeille

Cela paraît simple, mais vider la corbeille permet d’économiser beaucoup de place. En effet, même si vous supprimez scrupuleusement les éléments obsolètes de votre Mac, ceux-ci finissent dans la corbeille. Si vous ne la videz pas, ces éléments continuent d’encombrer l’espace de stockage. Videz donc régulièrement votre corbeille.

Supprimez les fichiers inutiles

Aussi organisé puissiez-vous être, votre Mac regorge forcément de fichiers inutiles. Pour les nettoyer facilement, triez-les par taille. Consultez la liste des premiers fichiers qui apparaissent. Si ces fichiers lourds ne vous sont pas utiles, supprimez-les.

Supprimez les applications non utilisées

De la même manière, de nombreuses applications sont souvent inutilisées sur un Mac. Consultez vos différentes applications et supprimez celles que vous n’avez pas utilisées ces derniers mois.

Utilisez le Cloud

Apple propose sa propre solution de Cloud : iCloud Drive. Il s’agit d’un espace de stockage en ligne, hébergé par Apple. C’est une excellente manière de nettoyer son Mac tout en préservant les fichiers et les applications de son choix.

Vider le cache de son mac

Le cache, c’est l’ensemble des fichiers temporaires qui aident votre Mac à fonctionner plus rapidement. Bien que ces fichiers soient utiles, ils ont une fâcheuse tendance à s’accumuler. Pensez donc à vider régulièrement vos fichiers cache.

Utiliser un logiciel de nettoyage

De nombreuses solutions logicielles permettent de nettoyer automatiquement un Mac. Elles ont notamment la faculté d’aller chercher les fichiers cachés qui encombrent votre système. Régulièrement mis à jour, ces logiciels garderont votre Mac propre et sécurisé.

Créez des dossiers judicieusement ordonnés

Une bonne manière de garder votre Mac propre est de l’organiser judicieusement. Créez des dossiers et des sous-dossiers pour ranger chaque élément que vous téléchargez. Effectuer un ménage régulier sera bien plus simple si vos documents sont parfaitement organisés.

En suivant ces quelques conseils, vous devrez être en mesure de redonner un coup de neuf à votre Mac. Le tout sans réparateur !