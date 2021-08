Comment l’assistance visuelle à distance impacte le quotidien de votre entreprise ?

De plus en plus d’entreprises opérant dans des secteurs d’activités à haut risque ont aujourd’hui recours à l’inspection visuelle à distance pour effectuer des contrôles, des suivis et détecter d’éventuelles pannes.

Cette nouvelle forme d’inspection, appuyée par l’évolution technologique, permet de résoudre bon nombre de problèmes dans le quotidien d’une entreprise. Comment cela se déroule-t-il ? Quels avantages pour votre entreprise à recourir à l’assistance visuelle à distance ? Éléments de réponse.

Recourir à l’assistance visuelle à distance

Depuis toujours, une inspection a lieu à l’occasion du test d’un nouvel équipement/site industriel, mais aussi lors d’un contrôle d’équipement en vue d’effectuer une maintenance. Cette inspection de site industriel, d’une chaîne de production/d’approvisionnement ou d’une machine nécessite le plus souvent le déplacement d’un agent de contrôle.

De plus, il n’est pas rare que l’intervention humaine nécessite l’arrêt momentané ou prolongé d’une machine ou d’un site industriel en entier. À cela s’ajoutent les frais relatifs au déplacement de l’agent de contrôle.

Une solution innovante pour effectuer cette inspection consiste à recourir à l’assistance visuelle à distance. Cet outil d’inspection visuelle à distance présente de nombreux avantages pour une entreprise.

Réduis les charges et les risques

L’assistance visuelle à distance permet de réduire considérablement les charges d’une entreprise lors d’une inspection de contrôle. En effet, l’inspection visuelle à distance permet à l’expert de l’entreprise d’effectuer un contrôle sans se déplacer.

Cela constitue une économie importante pour votre entreprise en supprimant d’emblée les frais de déplacement et d’hébergement.

Ensuite, une inspection virtuelle à distance préserve la continuité des activités de votre entreprise en réduisant au maximum le temps d’arrêt de la chaîne de production. L’assistance visuelle à distance permet également de minimiser les risques encourus par le personnel.

En effet, seules quelques personnes qualifiées auront accès au site ou à l’équipement jugé défaillant. Un expert utilisera ensuite l’assistance visuelle à distance pour donner ses instructions à l’équipe d’intervention déployée sur place.

Améliore votre réactivité face aux problèmes

Recourir à l’assistance visuelle à distance vous permet de répondre rapidement et efficacement aux différents problèmes rencontrés sur le site de production. La solution d’inspection visuelle d’IBM vous permet par exemple de créer une base de données d’images et de l’exploiter pour détecter rapidement les anomalies, les défauts de fabrication ou les dommages, tout cela à partir d’un smartphone ou tablette sous iOS.

De plus, à chaque inspection visuelle à distance que vous organiserez, vous pouvez ajouter d’autres participants pour vous accompagner dans l’inspection.

Vous pourrez ainsi partager les informations en direct, recevoir les réponses directement sur l’écran partagé et prendre rapidement des décisions de groupe. L’assistance visuelle à distance permet également de résoudre les problèmes en rapport avec le service client.

En effet, votre équipe de support client peut intervenir directement lorsqu’un client requiert une assistance technique. La solution ViiBE, un logiciel de visio-assistance développé en France, permet notamment de prendre contact rapidement avec chaque client.

Ensuite, un membre de votre équipe de support technique pourra exploiter les photos prises à partir du téléphone ou de la tablette du client pour lui donner les instructions à suivre. Ce système permet ainsi d’améliorer votre réactivité et d’offrir par la même occasion une assistance efficace à vos clients.

Une solution qui s’adapte à vos besoins

Les inspections virtuelles à distance vous permettent d’effectuer plusieurs contrôles et inspections dans un intervalle de temps réduit. Vous pourrez ainsi maintenir la productivité de votre entreprise en détectant plus rapidement ou en anticipant les éventuelles anomalies et pannes techniques.

Au niveau de l’organisation de chaque descente de contrôle, une assistance visuelle à distance vous permet de regrouper sur une seule interface les différentes informations nécessaires pour mener à bien lesdits contrôles.

Enfin, au niveau de la relation client, l’usage de l’assistance visuelle à distance assure la réactivité de votre service client face aux différents problèmes de vos clients.