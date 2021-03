Comment installer un logiciel de surveillance sur un PC ?

Il est essentiel de surveiller ce que font nos enfants ou nos employés sur leur PC. Pour les enfants, il s’agit de les protéger contre le cyber-harcèlement et d’éviter qu’ils ne tombent sur des sites au contenu indésirable. Les personnes mariées ou paxées peuvent également se servir de ces logiciels pour surveiller d’éventuelles discussions et relations suspectes de leurs conjoints sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des employés, il s’agit d’accroître leur productivité et d’éviter la fuite d’informations ou de documents sensibles. Dans ce cas, ils doivent être mis au courant de cette surveillance afin de rester dans la légalité.

Mais comme il est impossible d’être physiquement à l’affût de leurs faits et gestes, l’installation d’un logiciel de surveillance sur PC s’impose. Ces logiciels de surveillance ont le vent en poupe puisqu’ils sont dotés de multiples fonctionnalités permettant d’entamer une surveillance complète et discrète de tout PC et appareil connecté à internet.

Allant de la surveillance des fonctions multimédia (micro, caméra, etc.) à la surveillance de l’historique de navigation, ces logiciels de surveillance constituent des alliés parfaits pour protéger vos enfants et assurer le rendement de votre entreprise. Parmi les leaders dans le domaine de la surveillance électronique se trouvent Mspy, Flexispy , Spyera, Xnspy ou encore Spypro. Pour pouvoir effectuer une surveillance discrète mais efficace sur un PC, il faut d’emblée installer ledit logiciel de surveillance sur le PC.

Les étapes pour installer un logiciel de surveillance sur un PC

Pour installer un logiciel de surveillance sur un PC, rien de plus simple. En premier lieu, il faut souscrire un compte auprès du fournisseur de logiciel espion/de surveillance. Ce compte peut être ouvert suivant un abonnement gratuit ou suivant un abonnement payant, l’essentiel étant de disposer d’un login et d’un mot de passe correspondant à son compte pour pouvoir clore l’installation et pour pouvoir suivre les activités effectuées sur le PC depuis un panneau de contrôle.

En fonction des fonctionnalités souscrites, les activités principales de l’utilisateur du PC seront retransmises à la personne exerçant la surveillance via ce panneau de contrôle accessible en se connectant à son compte sur n’importe quel appareil connecté (PC, tablette et même Smartphone).

Une fois ce compte créé, le fournisseur de logiciel de surveillance fournira un lien de téléchargement pour permettre le téléchargement immédiat du logiciel de surveillance. Cette étape doit se faire depuis le PC à surveiller. Il est donc essentiel d’avoir accès à ce ou ces PC pendant au moins une quinzaine de minutes. Une fois le logiciel téléchargé, il s’agit maintenant d’installer le logiciel de surveillance sur le PC. Cette installation est facilitée par un guide fourni au préalable.

Généralement, il suffit d’accepter la politique de confidentialité et d’accepter les demandes d’autorisation diverses lors de l’installation. Ensuite, il faut s’assurer que le logiciel fonctionne de manière discrète.

Dès que le logiciel est installé, vous pouvez configurer votre mode de surveillance en vous connectant à votre panneau de configuration. Voyons ainsi ce qu’il est possible de faire en surveillant un PC par le biais d’un logiciel de surveillance dédié.

Ce que vous pouvez faire avec un logiciel de surveillance pour PC

Un logiciel de surveillance pour PC dispose généralement de plusieurs fonctionnalités permettant aux parents ou aux employeurs d’exercer une surveillance discrète mais complète sur les PC de leurs enfants ou de leurs employés. Ces fonctionnalités peuvent être catégorisées en deux camps : les fonctionnalités de base et les fonctionnalités avancées. Parmi les fonctionnalités de base se trouvent :

L’enregistrement de l’historique de navigation internet

La lecture des emails

Le suivi des logiciels de messagerie instantanée

L’activation de la webcam et du micro

Pour ce qui est des fonctionnalités avancées des logiciels de surveillance électronique, nous pouvons citer :

Le suivi des transferts de fichiers

Le suivi des activités USB

L’enregistrement des frappes clavier

La visualisation des logs

La mesure de la bande passante

Au vu de ces fonctionnalités, vous pourrez exercer une surveillance complète des PCs de vos enfants afin de vous assurer de leur protection contre le piratage de données, le cyber-harcèlement mais aussi contre les contenus indésirables ou réservés aux adultes. Avant de choisir votre logiciel de surveillance, fiez-vous aux avis des experts ou des utilisateurs et comparez les fonctionnalités mais aussi des tarifs d’abonnement.