Comment créer un site internet 100% français avec SiteW ?

Vous êtes sur le point de créer votre site internet, mais vous ne savez pas comment ? Découvrez SiteW, une interface intuitive et 100% française qui vous permet de créer votre site internet facilement.

En totale liberté, SiteW vous facilite la création de votre site grâce à un outil qui ne nécessite aucune ligne de code, et donc aucune compétence technique. À votre image, avec cette solution de création de site, vous pouvez réaliser le site qui répond à vos besoins et s’accorde à votre projet.

Les avantages du Website Builder français

SiteW est un éditeur de site dans lequel tout est personnalisable pour vous permettre de créer un site à votre image. L’outil ne demande aucune compétence technique, du bout de votre souris, vous paramétrez votre site et votre design.

Son prix

SiteW propose différentes formules avec une grille tarifaire qui s’adapte à votre budget. Vous pouvez créer un site gratuit ou souscrire à une formule payante en fonction de votre projet. Un outil sans limites qui vous permet de passer d’un abonnement à l’autre. Voici les formules proposées :

La formule Découverte : entièrement gratuit, idéale pour débuter, vous pouvez créer un site de 5 pages

La formule Blog : à seulement 4,99 €/mois créez votre site vitrine ou votre blog avec un nombre de pages illimité et un nom de domaine personnalisé.

La formule Premium : la formule à 9,99 € est parfaite pour réaliser votre site professionnel, vous avez un accès illimité à toutes les fonctionnalités de l’éditeur et bien plus encore

La formule E-Commerce : créez votre boutique en ligne pour 19,99 € et lancez votre commerce sans commission sur les ventes

La formule Pro : réaliser votre site professionnel complet pour 29,99 €, avec une boutique complète et une campagne d’emails en prime

Il ne vous reste plus qu’à choisir en fonction de vos besoins. L’équipe SiteW est également à votre écoute si vous avez besoin.

Son accompagnement

Si vous rencontrez le moindre accroc, soyez rassurés en optant pour SiteW. De nombreuses options s’offrent à vous pour être accompagné dans toutes les étapes de la création de site.

Un centre d’aide fluide et intuitif est à disposition pour la création étape par étape de votre site ou de votre boutique en ligne. Pour aller encore plus loin, vous avez accès à des guides et FAQ détaillées pour créer sans limite et en toute autonomie.

Et, si vous ne trouvez pas la réponse à votre question, n’hésitez pas à contacter leur équipe dévouée du service client.

SiteW c’est avant tout une équipe disponible qui vous accompagne tout au long de votre projet.

Lorsqu’on contacte un service client, on a toujours peur de tomber sur un robot ou des réponses prédéfinis qui ne nous correspondent pas. Chez SiteW, c’est l’humain avant tout, toute l’équipe se démène pour vous apporter des réponses fiables et sur-mesure. L’équipe est réactive et vous apporte une solution dans la journée et souvent dans l’heure qui suit votre message.

Une solution 100% française

Créer son site internet avec une solution 100% française présente de nombreux avantages.

En effet, choisir un éditeur de site français, c’est l’assurance d’être en contact avec un support français et une équipe française. Vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure et à votre écoute à tout instant.

Avec une équipe disponible et investi dans votre projet, vous mettez toutes les chances de votre côté pour développer une relation de proximité et de confiance.

Pensez aussi à votre sécurité. Implanté sur trois pôles entre le Cantal, Paris et Bergerac, SiteW vous propose un hébergement sécurisé en France pour votre projet.

Un gain en visibilité

Avoir un espace dédié à son activité, c’est bien, s’il est visible, c’est mieux.

SiteW met tout en œuvre pour vous aider à comprendre et contrôler votre référencement. Avec une optimisation naturelle efficace, mettez toutes les chances de votre côté pour améliorer votre visibilité.

Profitez des outils marketing pour réaliser vos campagnes en quelques clics et attirer de nouveaux visiteurs.

Avec SiteW, c’est simple. Vous pouvez créer votre site internet en seulement 4 étapes.

1 – Créez votre compte

Pour réaliser votre site internet, vous avez besoin d’une adresse mail, d’un mot de passe et c’est tout !

Oui, créez votre compte SiteW se fait en moins de 2 minutes. Si vous souhaitez tester l’outil avant de l’adopter, c’est possible ! Vous pouvez créer un site en période d’essai de 14 jours ou commencer par la formule Découverte, 100% gratuite.. Sélectionner votre domaine d’activité et commencer vos premiers pas sur internet.

2 – Renseignez quelques informations

Une fois votre compte activé, pour créer un site au plus proche de vos envies, il est nécessaire que vous remplissiez quelques renseignements sur votre activité.

3 – Choisissez un modèle à personnaliser

Une fois que vous avez bien renseigné toutes vos informations et définis les grandes lignes de votre projet, vous allez pouvoir entrer dans sa création.

Deux choix s’offrent à vous :

Choisir un template prédéfini et modifier son contenu pour l’adapter au vôtre. SiteW vous propose une banque de template relativement complète et adaptable en fonction de votre projet.

Choisir un modèle vierge pour créer un site de A à Z avec l’éditeur.

4 – Créez votre site et publiez

Une fois votre template choisit, il ne vous reste plus qu’à rajouter les modules qui répondent à vos besoins. Jouez de votre créativité et publiez votre site internet.

Voilà, vous venez de créer votre propre site internet, à vous d’en tirer un maximum et de l’optimiser avec SiteW. En créant votre site web, vous avez accès à toutes les fonctionnalités pour garder le contact avec vos clients et fidéliser vos visiteurs.

Créer un site à succès

Afin d’améliorer votre site et son référencement, il est nécessaire de créer un site qui donne envie, et donc avec un aspect esthétique irréprochable. Pour cela, rien de plus, simple suivez les étapes à ne pas manquer et personnalisez votre site web.

Les étapes à ne pas manquer

Avant de rentrer dans la personnalisation de votre site, vous devez songer à quelques paramètres.

Définir votre charte graphique

Votre site web va représenter votre marque, votre image et le message que vous voulez véhiculer. L’apparence de celui-ci va donc jouer un rôle majeur. En créant une charte graphique à votre projet, vous le crédibiliser et êtes en mesure de commencer une stratégie de communication.

Réserver votre nom de domaine

Il est nécessaire de réserver un nom de domaine à votre nom. Pour professionnaliser votre site internet, cela vous permettra également de le protéger.

En plus, chez SiteW la réservation de votre nom de domaine est inclus dans votre abonnement. Et, l’équipe s’occupe de son renouvellement chaque année.

Améliorer votre visibilité

N’oubliez pas qu’en étant actif sur votre site et en le mettant régulièrement à jour, vous gagnerez en visibilité et améliorerez votre référencement.

Développez votre réseau en associant votre site internet à vos Réseaux Sociaux à l’aide du module adapté ou des icônes. Vous pouvez créer votre Newsletter pour dévoiler vos projets ou davantage de votre activité par mails à vos utilisateurs. Ou encore, insérez un Formulaire de contact pour permettre aux utilisateurs de vous contacter et de communiquer avec vous facilement.

Protéger vos données

Comme rien n’est laissé au hasard chez SiteW, tout est mis en œuvre pour que vos données et celle de vos visiteurs soient protégées. Ainsi, les dernières normes et règlements sont toujours respectés et vous êtes au courant des nouveautés pour être toujours en conformité avec la législation.

L’éditeur SiteW

À l’aide de l’éditeur de SiteW, vous pourrez facilement personnaliser votre site. L’éditeur est divisé en 3 parties :

Le panneau orange qui vous permet de gérer les pages et les menus de votre site. Vous pouvez tout créer à votre image, ajouter, supprimer et classer vos différentes rubriques. Vous pouvez également gérer vos URLs pour optimiser votre SEO .

Le panneau bleu pour gérer toute la partie contenu. C’est dans cette catégorie que vous modelez votre site, en y ajoutant des sections, appelées “modules”. Avec un système de Glisser-Déposer, il vous suffit de sélectionner votre module, le déplacer et le paramétrer en fonction de vos besoins.

Le panneau vert où vous pouvez jouer de votre créativité . Dans cette partie, vous pouvez modifier le design de votre site, changer les couleurs, définir votre charte graphique. Toute l’apparence de votre site et ses modules se gère dans un seul et même espace.

On ne vous dévoile pas tout, bonne découverte !

Un design qui attire

Réalisez un site qui donne envie et qui vous ressemble. Avec le système de Glisser-Déposer, améliorez facilement le visuel de votre site. Il ne vous reste plus qu’à jouer avec les différents modules pour construire une interface à votre image.

Le module Image

Partagez vos plus belles photos ou des vidéos à l’aide des modules Images et Vidéos. Vous pouvez même les organiser sous forme de galerie ou de carrousel. Veillez tout de même à publier des fichiers optimisés et compressés pour ne pas ralentir votre site.

Les modules Icône et Illustration

Illustrez votre site avec différentes icônes et la banque d’illustrations, cela dynamisera votre site. Vous pouvez aussi habiller et moderniser son design avec les modules Bande et Forme. Cela vous permettra de séparer vos contenus et de décorer votre interface. Avec un visuel qui attire l’œil, les utilisateurs voudront en savoir plus sur vous, votre activité et passeront plus de temps sur votre site.

Le module Carte

Construisez un site complet, dans lequel les visiteurs auront accès à toutes les informations dont ils ont besoins. Vous pouvez insérer un module Carte pour leur permettre de se déplacer directement jusqu’à votre magasin ou l’évènement que vous organisez.

Nous vous laisserons découvrir les autres modules, l’Agenda, les Horaires et bien plus encore… Grâce à l’outil de personnalisation, réalisez un espace qui vous correspond et répond à vos besoins.

Avec SiteW, vous pouvez facilement réaliser le site internet qui vous correspond, un véritable espace dédié à vous, votre activité. Grâce à ses fonctionnalités, créez un site en complète autonomie.

Les possibilités sont infinies pour créer un site internet de qualité professionnelle qui répond à vos besoins.