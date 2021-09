Comment créer le PC parfait du gamer ?

Vous êtes un passionné des jeux vidéo ? Et vous avez remarqué que votre ordinateur ne vous permet plus la capacité de fournir assez de ressources à vos jeux ? C’est le moment de créer votre Pc gaming pour une expérience de jeu optimale. Un PC gamer créé spécifiquement pour le jeu est réputé pour sa puissance et ses capacités exceptionnelles, contrairement aux ordinateurs de bureau classiques. Cependant, monter son propre pc gamer peut paraitre difficile si vous n’avez pas les bonnes informations. Le processus consiste à acheter les bonnes pièces et les assembler selon vos convenances. On vous dit tout.

Quels sont les composants indispensables pour créer un PC gamer ?

Avant de commencer par rassembler les composants qu’il faut pour votre pc gamer, vous devez vous poser une question simple et y répondre : de quel type d’ordinateur aurez-vous besoin ? Un PC fixe ou un PC portable ? La réponse à cette question vous permettra de configurer un ordinateur idéal. Les deux solutions présentent chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Mais aujourd’hui, de nombreux gamer optent pour la seconde option. En fait, choisir d’investir dans un bon PC portable pas cher permet une utilisation nomade. Vous pouvez ainsi vous rendre chez des amis, aller en vacances avec votre équipement pour vous adonner à vos séances de jeu. Après l’étape du choix du pc, vous devez acquérir certains composants essentiels que voici :

Le processeur : son rôle est d’interpréter et d’exécuter les instructions. Pour être en mesure d’exécuter plusieurs threads (ou tâches) en même temps, il doit être doté de deux cœurs. Notez que la fréquence de votre processeur doit être supérieure à 2,5 GHz si vous souhaitez jouer en full HD ;

La carte mère : elle doit être composée d'un socket compatible avec votre processeur. Assurez-vous que la carte mère puisse prendre en charge la capacité, le type, la fréquence, le format et le nombre de modules de RAM dont vous allez équiper votre PC ;

Le ventirad ou le watercooling : le ventirad sert à refroidir le processeur. Dans le cas d'un watercooling il est également possible de refroidir plusieurs composants ;

La mémoire (RAM) : pour un pc gamer, 16 Go suffisent très bien ;

Le disque dur/SSD : vous avez le choix entre un disque dur ou un SSD pour le stockage des données. Pour le gaming, il est recommandé un disque dur qui fonctionne à 7 200 tr/min avec un espace de 250 à 500 Go. Il doit être compatible avec la carte mère. Par contre, le SSD est cher. Son avantage est que vos jeux seront chargés plus rapidement ;

La carte graphique : pilier de la guerre, elle assure la gestion de la résolution et les graphismes de vos jeux. Elle doit générer 30 et 60 images par seconde afin d'éviter les saccades et être équipée de 2 à 4 Go de mémoire ;

L'alimentation : afin de donner la puissance nécessaire aux composants de l'unité centrale, le bloc d'alimentation convertit la tension électrique.

Le boîtier : il doit être capable de recevoir tous les composants et être compatible avec eux. Vous pouvez envisager des ventilateurs plus puissants en fonction de vos souhaits de montage PC ;

L'écran : opter pour une fréquence de rafraîchissement très haute. C'est elle qui déterminera le nombre d'images affichées par seconde. 75 Hz est un minimum à choisir ;

: opter pour une fréquence de rafraîchissement très haute. C’est elle qui déterminera le nombre d’images affichées par seconde. 75 Hz est un minimum à choisir ; Les périphériques : il est important de choisir un clavier et une souris gaming. Ils sont des touches supplémentaires et offrent un meilleur confort.

Les différentes étapes pour effectuer le montage de son pc gamer

Pour monter votre pc gamer, il faut d’abord placer votre processeur dans l’emplacement réservé à l’intérieur de la carte mère. Il faut ensuite monter les barrettes de RAM. Pour le faire, vous devez enfoncer la barrette dans l’emplacement de la mémoire en ouvrant le petit coche qui se situe aux extrémités. Enlevez maintenant les plaques en fer présentes sur le boîtier et bloquez la sortie des ports.

Insérez la carte graphique tout en prenant soin de la fixer dans l’emplacement PCI 1 et vissez pour fixer le tout. Il faut à présent placer l’alimentation. Elle devra s’installer en bas de la tour avec les fils qui vont vers l’intérieur. Veillez à ce qu’elle soit bien posée contre la paroi du boîtier avec les pas de vis alignés entre le boîtier et l’alimentation.

N’oubliez pas de placer et de brancher convenablement le disque dur. Pensez aussi à réaliser les branchements de l’alimentation de la carte mère, des ventilateurs, etc. Une fois que vous avez terminé d’assembler votre système, vous appuyez sur le bouton d’allumage, et c’est parti.