Comment automatiser la gestion de votre compte LinkedIn ?

Créer et optimiser une page entreprise LinkedIn permet d’atteindre rapidement des objectifs commerciaux. C’est un moyen efficace pour renforcer la notoriété de votre marque, pour annoncer vos offres et augmenter votre crédibilité auprès de vos prospects. Le bémol c’est que sans une bonne gestion de la page, il serait difficile d’atteindre ces résultats. Le processus prend du temps et peut être assez complexe. C’est à cause de ces limites que l’automatisation de la gestion de votre compte LinkedIn est une nécessité. Voici comment procéder.

Utilisez l’extension Chrome ProspectIn

L’automatisation de votre compte LinkedIn vous permet de gagner du temps et de faire une gestion plus efficiente de votre page. Pour vous aider, installez d’abord sur votre navigateur Chrome, l’extension ProspectIn. Cet outil vous permettra de cibler avec précision, les internautes qui ont de l’intérêt pour vos publications. Plus précisément, vous saurez les prospects qui postent des contenus avec un hashtag précis. C’est ce qui vous facilitera l’envoi d’invitation puis la relance des messages à la bonne cible avec un retour certain. ProspectIn vous aide donc à construire des scénarii qui vous seront utiles à cette fin.



Misez sur l’expédition des messages en masse

Cette fonctionnalité de l’extension vous permettra également d’aller plus vite dans votre processus d’automatisation. Il vous suffira d’exporter les profils qui vous intéressent et de procéder à l’envoi en masse des messages. Respectez toutefois, les marges suivantes pour l’automatisation :

pour les invitations, 80 à 100 par jour au plus ;

pour les messages, 120 à 150 par jour au plus ;

pour les visites de profils, 160 à 200 par jour au plus.

En tenant compte du comportement de votre interlocuteur, vous pouvez de même, programmer et automatiser les réponses ou les relances. Attention cependant à bien respecter les conditions de LinkedIn.



Personnalisez les scénarii disponibles sur ProspectIn

L’outil de gestion automatisée ProspectIn met à votre disposition, plusieurs scénarii qui vous permettront d’avoir un fort taux de conversion. Il vous suffira pour l’automatisation de personnaliser certains détails. Il s’agit notamment des conditions d’entrée, des délais et des actions de sortie. Cette personnalisation vous permettra d’adapter votre page à vos prospects, à vos offres et à vos objectifs commerciaux. Vous pouvez par exemple choisir comme conditions d’entrée dans votre scénario, la réception d’une invitation, la visite de votre profil ou le commentaire de l’un de vos posts. D’autres peuvent aussi choisir l’envoi d’un message ou la réponse à un message comme signal d’entrée dans le scénario. Pour aller plus loin, lorsque le prospect publie un nouveau post avec un certain hashtag, il peut déjà intégrer votre plan de communication. Tout dépend donc de vos objectifs et des habitudes de vos prospects.

Comme scénario automatisé ProspectIn, vous pouvez publier un post pour préciser que toutes les personnes qui visitent votre profil recevront un livre blanc en cadeau. Dès qu’un internaute visite votre profil, il est automatiquement ajouté à la liste de vos prospects. Un fichier est créé à cet effet pour votre CRM. Ce dernier recevra automatiquement, une invitation LinkedIn et un message personnalisé avec les références pour télécharger le livre blanc.

Testez la fonctionnalité A/B

La fonction A/B de l’extension agit comme pour les campagnes email. Elle vous permet d’évaluer votre performance sur LinkedIn et vous aide à monitorer vos campagnes. Vous pourrez donc automatiser la gestion de votre page en identifiant les messages et les scénarii susceptibles de vous aider à acquérir des leads. Les résultats générés par cette fonction seront directement visibles sur votre tableau de bord.

En conclusion, l’automatisation de la gestion d’une page entreprise LinkedIn est un choix avantageux pour profiter de cette application. Notez que les InMails envoyés sur LinkedIn sont dans l’ensemble, plus performants que les campagnes email classiques. L’utilisation de l’extension Chrome ProspectIn s’avère donc salutaire. La version pro de l’extension vous permet même d’intégrer vos prospects les plus qualifiés à votre CRM. Elle ne coûte que 19,99 euros par mois.