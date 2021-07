Commencer la photographie : quel type d’appareil choisir ?

Dans le domaine de la photographie, la qualité d’image est révélatrice du talent du photographe, mais aussi et surtout de son équipement. Appareil photo, objectifs ou encore stabilisateurs sont autant de matériels qui permettent à un photographe aguerri d’exprimer tout son talent.

Qu’en est-il des débutants ? Trop souvent, les débutants en photographie se focalisent avant tout sur la marque d’un appareil photo. Certes, quelques fabricants d’appareils photo bénéficient d’une excellente réputation maintenue au fil des années. Cependant, au-delà même de la marque, il est essentiel de bien connaître les différents types d’appareils photo existant.

Quels sont les différents types d’appareils photo ?

Il existe actuellement 4 types d’appareils photo :

Les appareils compacts

Les appareils bridge

Les reflex

Les appareils hybrides

Chaque type d’appareil dispose de ses propres caractéristiques : dimensions, taille du capteur, objectifs, qualité d’image, fonctionnalités, etc. Ces caractéristiques suffisent à en dire long sur l’usage adapté pour chaque type d’appareil.

Les appareils compacts

La principale caractéristique des appareils compacts réside dans leurs dimensions qui les rendent faciles à transporter : dans une poche, dans une trousse ou bien dans le petit compartiment d’une valise. Il est généralement composé d’un boitier, d’un viseur numérique et d’un objectif auto rétractable qui se déploie à l’allumage et se rétracte une fois l’appareil photo éteint. De manière générale, les appareils compacts sont destinés à un usage au quotidien : prendre des photos rapides durant les fêtes de famille, en vacance, en soirée ou en balade.

Les appareils bridge

Les appareils photo bridges disposent d’une meilleure qualité d’image par rapport aux appareils compacts, tout en gardant des dimensions qui les rendent tout aussi portatifs. Cette qualité d’image est essentiellement assurée par l’objectif réglable de l’appareil bridge. De plus, il est possible d’ajuster la qualité d’image suivant l’effet et le rendu souhaités grâce à différents paramétrages, généralement absents sur les appareils compacts. L’appareil photo bridge est tout indiqué si vous souhaitez prendre de magnifiques clichés durant vos voyages ou lors de différents événements professionnels. Pour débuter dans la photographie, un appareil bridge est ainsi amplement suffisant.

Les appareils reflex

Ce sont les appareils utilisés par la quasi-totalité des professionnels de la photographie, des vidéastes, des journalistes ainsi que des artistes photographes. La qualité d’image produite par un appareil reflex est assurée par un capteur beaucoup plus grande et plus dynamique que les deux autres appareils susmentionnés. De plus, un appareil reflex dispose de viseurs d’une grande précision, d’une bonne dynamique des couleurs et des contrastes ainsi que d’une meilleure réactivité. Le seul inconvénient majeur reste sa taille et ses dimensions, en plus d’être alourdi par les objectifs interchangeables. Puisque les appareils reflex représentent le top des appareils photo numériques, vous voudrez surement savoir s’il faut passer à l’appareil photo hybride. Pour les débutants, la réponse est oui.

Les appareils hybrides

L’appareil photo hybride est très maniable, léger et facile à transporter. Grâce à un objectif interchangeable, il est possible d’obtenir différents rendus d’image selon le type de cliché que l’on souhaite obtenir. La qualité d’image est proche de celle des reflex et il est possible de configurer chaque prise d’image suivant les besoins (luminosité, contraste, couleur, etc.). Les appareils hybrides représentent ainsi le type d’appareil le plus adapté aux débutants qui souhaitent prendre des photos à tout moment et n’importe où, tout en assurant la qualité des photos prises.