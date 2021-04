Notre sélection de 3 claviers mécaniques pour PC gamer

Nous faisons souvent l’erreur de négliger l’importance d’avoir un bon clavier mécanique pour les PC gamer en sa possession ! En effet, avoir un bon clavier mécanique pour votre PC gamer vous permet non seulement d’améliorer votre qualité et votre expérience de jeu, mais aussi de vous offrir un confort non négligeable pendant vos parties de jeux !

Il est donc important de savoir choisir un clavier mécanique qui vous convienne. Dans cet article, nous vous faisons découvrir notre sélection de trois claviers mécaniques pour PC gamer afin de vous aider à mieux choisir !

Le clavier mécanique HyperX Alloy FPS (Pro)

HyperX HX-KB1SS2-FR Alloy FPS RGB - Clavier mécanique pour Gaming, Kailh Silver Speed Switches (AZERTY) Touches rétroéclairées RGB avec effets d’éclairage lumineux

Personnalisation avancée à l'aide du logiciel HyperX Ngenuity et Mémoire embarquée pour 3 profils

Conception compacte et ultra-portable avec câble amovible 133.59 € Vérifier

Le clavier mécanique HyperX Alloy FPS (Pro) est un clavier spécialement conçu pour les jeux FPS ( First Person Shooter ).

Comme son nom l’indique, le clavier mécanique HyperX Alloy a été spécialement conçu pour les joueurs qui aiment jouer à des jeux de tirs et qui optent le plus souvent pour le confort, la précision et la maniabilité dans leurs choix de claviers mécaniques pour leur PC gamer !

C’est un clavier assez sobre qui ne donne pas forcément dans l’extravagance des couleurs flashy et tapantes mais c’est tant mieux parce que les tireurs n’en n’ont pas besoin de toute façon et préfèrent d’autre fonctionnalités !

En revanche, le clavier mécanique Alloy FPS est un clavier qui dispose :

d’un cadre en acier très solide ;

de commutateurs Cherry MX, NKRO ;

ainsi que des touches rétroéclairées.

HyperX est une marque connue pour produire un matériel robuste et très efficace, et le clavier mécanique Alloy FPS est une véritable réussite !

Il dispose d’un cadre en acier solide ainsi que d’un câble détachable.

Le clavier Alloy FPS de chez HyperX est assez pratique pour les joueurs qui sont susceptibles de voyager souvent ou de changer souvent d’endroit pour jouer ( ce qui est le cas des joueurs professionnels qui jouent des tournois et autres ).

Le clavier Alloy FPS dispose d’une carte compacte et plutôt solide qui a la capacité de résister aux chocs et de ne pas se casser rapidement grâce à sa conception robuste ce qui rend ce clavier très populaire chez les joueurs de FPS !

Le clavier mécanique Corsair K 70 RGB ( Mk.2 )

Promo Corsair K70 RGB MK.2 Clavier Mécanique Gaming (Cherry MX Red: Lisse et rapide, Rétro-Éclairage RGB Multicolore, AZERTY FR Layout) - Noir Switches Allemand Cherry MX Red - Lisses et rapides avec des caractéristiques de frappe linéaires sans clic audible ; Joueur d'action ou écrivain rapide à La caractéristique linéaire combinée à la faible résistance du ressort permet une réponse incroyablement rapide et un déclenchement en douceur. Matrice:105 touches

Chàssis en aluminium brossé anodisé de qualité aéronautique : Conéu pour supporter la longue carriére d'un joueur;Alliant un poids plume à une robustesse longue durée, il est construit pour tenir pendant des milliers d'heures de gameplay. Taux de rapport du clavier HID: 1000Hz

Espace de stockage de profils de 8 Mo avec lecture matérielle : Permet déaccéder partout à trois profils enregistrés maximum, indépendamment de tout logiciel extérieur 169.99 € 149.99 € Vérifier

Le clavier mécanique Corsair K 70 RGB ( Mk.2 ) est un clavier performant et très prisé dans le milieu des jeux vidéos et ce pour plusieurs raisons.

Il dispose d’une carte pleine grandeur qui vous sera livrée avec un repose poignet que vous pouvez détacher.

Le clavier mécanique Corsair K 70 RGB ( Mk.2 ) dispose également de touches multimédias ainsi que d’un stockage intégré.

Ce clavier mécanique dispose même de tout un assortiment de touches supplémentaires en dehors de ses touches principales.

Le clavier mécanique Corsair K 70 RGB ( Mk.2 ) n’est pas forcément un clavier mécanique facile à transporter, mais il dispose quand même d’un cadre en aluminium qui le rend robuste qui lui permet de résister à la pression.

Le clavier mécanique Razer Black Widow Chroma

Razer Blackwidow Elite - Clavier de Jeu Mécanique avec Touché Mécanique Vert (Tactile & Clicky), Éclairage Chroma RVB et Repose-Poignet Magnétique - F ... Touches mécaniques Razer : conçues pour le jeu, les touches mécaniques Razer sont dotées de point d'activation et de réinitialisation optimisés. Ainsi, les commandes sont exécutées de façon ultrarapide. Ces touches comportent de nouvelles facettes améliorant leur stabilité, ainsi que leur protection contre la poussière et les liquides. Choisissez le type de touches qui vous convient idéalement parmi les trois types différents

Bouton numérique multifonction : le Razer BlackWidow Elite offre une fonctionnalité complète avec des commandes au clavier pour tout, allant de la luminosité au volume, en passant par un bouton numérique multifonction programmable avec trois touches tactiles multimédias. Programmez et personnalisez absolument tout grâce à Synapse 3

Repose-poignet ergonomique : le clavier est doté d'un repose-poignet ergonomique en similicuir moelleux pour un confort extrême. Magnétique, il se place à l'avant de votre clavier 179.99 € Vérifier

Il va sans dire qu’Il existe en ce moment de très nombreuses versions toutes aussi différentes les unes que les autres du clavier mécanique Razer Black Widow et qui sont actuellement utilisées. C’est la raison pour laquelle dans cet article, nous nous intéresserons particulièrement à la version la plus appréciée de cette gamme, qui est connu sous le nom de Chroma TE v 2.

Razer est l’une des marques les plus populaires et leurs claviers mécaniques se retrouvent très souvent parmi les listes des meilleurs claviers mécaniques au monde.

Le TE de Chrome TE V 2 veut dire « Tournament Edition » ou en français « édition tournoi ».

Le design du clavier mécanique Razer Black Widow Chroma TE V 2 est très élégant, petit et fin mais qui permet un grand confort et une compacité géniale !

Ce clavier mécanique dispose aussi d’un câble que vous pouvez détacher ce qui le rend portable et facile à déplacer!

Le clavier mécanique Razer Black Widow Chroma a aussi pour avantage de disposer également d’un repose poignet que vous pouvez également détacher ce qui contribue à son côté compact et portable !

Le repose poignet du clavier mécanique Razer Black Widow Chroma se fixe à la planche grâce à un système d’aimant.

Le repose poignet est très beau parce qu’il est fait de matériaux en similicuir, il est bien rembourré et doux ce qui le rend particulièrement agréable et vous offre un grand confort pendant vos parties de jeux vidéos, un point non négligeable pour ceux qui veulent jouer pendant plusieurs heures ou pour les joueurs professionnels !