Chelsea – Manchester City en Streaming : Comment regarder la finale ?

Semaine ultime pour les passionnés de football : la finale de la Ligue des Champions 2020-2021 aura lieu samedi prochain. Cette affiche tant attendue opposera Chelsea à Manchester City. Cette finale 100% anglaise décidera alors laquelle des deux équipes soulèvera la coupe aux grandes oreilles. Un évènement à ne surtout pas rater !

Les anglais sur le toit de l’Europe

Pour la troisième fois de l’histoire et la deuxième fois en trois ans, deux clubs anglais vont se rencontrer en finale de la Ligue des Champions. La rencontre aura lieu ce samedi 29 mai 2021 au Stade Du Dragon à Porto, Portugal. Celle-ci opposera les londoniens de Chelsea aux mancuniens de Manchester City, une affiche qui promet d’être spectaculaire.

D’un côté, Chelsea court après le second titre de son histoire après celui de 2012. De plus, les hommes de Thomas Tuchel ont récemment battu les macuniens à deux reprises en Coupe d’Angleterre et en championnat.

D’autre côté, Manchester City participe pour la première finale de son histoire. Récemment couronnés champions d’Angleterre, les hommes de Pep Guardiola sont donnés nettement favoris pour la rencontre.

Chelsea – Manchester City : Sur quelle chaîne regarder le match ?

Comme tous les autres matches de Ligue des Champions pour cette saison 2020-2021, la finale se déroulera sur les chaînes du groupe RMC Sport. Le match sera diffusé en direct sur RMC Sport 1 à partir de 21h. vous pourrez également suivre l’avant-match dès 19h, toujours sur la même chaîne.

La loi en vigueur en France mentionne que la finale de la Ligue de Champions figure parmi les évènements majeurs. Ainsi, celle-ci doit être retransmise en direct en en clair. De ce fait, vous pourrez également voir le match en clair sur la chaîne RMC Story, appartenant au même groupe que RMC Sport.

Comment regarder la finale Chelsea – Manchester City en streaming ?

Dans le cas où vous ne pourrez pas regarder la finale à la télé, vous pourrez toujours opter pour le streaming. Cela se passera également par l’intermédiaire du groupe RMC Sport. Pour cela, il faudra d’abord vous abonner aux offres digitales de RMC Sport. Par la suite, il ne vous restera plus qu’à vous connecter sur votre ordinateur ou bien avec l’application mobile RMC Sport, disponible sur iOS et Android.

