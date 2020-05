Cdiscount Mobile : Forfait 60 Go à seulement 8,99 € !

Jusqu’au dimanche 10 mai inclus, Cdiscount Mobile lance un forfait 60 Go à seulement 8,99€ par mois et ce durant 12 mois. Voici tout ce qu’il faut savoir sur le contenu de ce forfait au tarif très intéressant.

Cdiscount Mobile : forfait 60 Go sans engagement

La nouvelle offre de Cdiscount Mobile propose une formule assez complète pour un prix relativement bas. En France métropolitaine, vous bénéficierez en effet d’appels, SMS et MMS illimités, auxquels s’ajoutent les 60 Go de données 4G, à consommer sur le territoire français. Cdiscount Mobile précise qu’au moment où vous dépassez les 60 Go mensuels, votre débit sera automatiquement ajusté.

Une partie de cette offre fonctionne aussi si vous êtes en déplacement dans l’un des 27 pays de l’Union Européenne (+ la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein) ou en voyage parmi 8 destinations d’Outre-mer. Les appels, SMS et MMS y sont également illimités, à condition d’échanger avec un numéro français. Par contre, vous n’aurez que 3 Go de données 4G à votre disposition à l’étranger, suffisant pour l’utilisation de quelques applications mais trop peu pour du streaming ou des jeux en ligne.

Il faut souligner le fait que ce forfait est sans engagement, s’il ne vous convient pas vous aurez parfaitement le droit de « rompre » le contrat et de vous tourner immédiatement vers un autre opérateur.

Le forfait 60 Go à 8,99€/mois passera quant à lui, au bout d’un an, à 14,99€/mois, soit une offre encore attractive pour un tel tarif.

Une nouvelle carte SIM avec ce forfait à prix cassé

Le choix de ce forfait nécessite la commande d’une nouvelle carte SIM (triple découpe) d’un montant de 10 €. Elle apparaîtra directement dans votre panier à la commande du forfait. Vous aurez cependant à fournir un RIB et une photocopie de carte d’identité à Cdiscount qui validera vos pièces justificatives (sous 48 heures ouvrées) puis vous enverra la carte SIM en question, dans un délai de 48 heures.

D’où vient Cdiscount Mobile ?

Lancée fin 2016, Cdiscount Mobile est une marque appartenant à l’opérateur de réseau mobile virtuel Euro-Information Telecom, anciennement nommé NRJ Mobile. L’architecture « full MVNO » de cet opérateur virtuel lui a permis de passer des contrats avec les 3 opérateurs historiques que sont SFR, Orange et Bouygues Telecom, afin d’être interconnecté et raccordé à leurs réseaux mobiles.

En utilisant ce forfait alléchant de Cdiscount Mobile, vous obtiendrez donc un raccordement automatisé à l’un de ces 3 opérateurs, en fonction du réseau disponible chez vous.