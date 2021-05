Cdiscount Mobile : 5Go à seulement 3€ par mois

Vous recherchez une offre mobile vraiment pas chère ? Cette promo chez Cdiscount Mobile va sûrement vous intéresser. L’opérateur virtuel du réseau NRJ Mobile propose en effet un forfait 4G sans engagement pour seulement 3 € par mois. Ce forfait mobile pas cher ne sera disponible que pour une durée limitée de seulement quelques jours.

VOIR LA PROMO SUR CDISCOUNT MOBILE

Un forfait sans engagement pour seulement 3 €

Cdiscount Mobile propose en ce moment une offre limitée qui ne coute que 3 € par mois. Pour ce prix, vous aurez droit à une enveloppe internet de 5 Go sur le réseau 4G. Vous pouvez également profiter de ce forfait 4G en roaming en Europe et dans les DOM grâce à une enveloppe internet dédiée de 1 Go par mois.

À part cela, vous aurez aussi droit aux appels, SMS et MMS illimités partout en France métropolitaine. De plus, il s’agit d’une offre sans engagement et son prix ne changera pas même au-delà de la première année d’utilisation.

Pour pouvoir profiter de la réduction, vous devez souscrire l’offre avant le 09 mai 2021 inclus. Cette offre s’applique aux nouveau clients et implique l’achat d’une nouvelle carte SIM de 10 €. Vous pouvez également demandez de conserver votre actuel numéro de téléphone lors de la migration vers Cdiscount Mobile.

VOIR LA PROMO SUR CDISCOUNT MOBILE

Les autres offres Cdiscount Mobile

A part le forfait mobile 5 Go, Cdiscount Mobile propose également d’autres offres très intéressantes. Vous pouvez trouver en ce moment une offre à durée limitée de 60 Go pour 2,99 €/mois pendant 6 mois puis 14,99 €/mois après. Vous pouvez également prendre le forfait 100 Go à 6,99 €/mois pendant 12 mois puis 20 €/mois au-delà.

Toutes ces offres comportent les appels, SMS et MMS en illimité en France métropolitaine ainsi qu’une enveloppe internet dédiée en Europe et dans les DOM. De plus, vous pouvez dans tous les cas vous retirer à tout moment avec ces offres sans engagement.