Cdiscount à volonté : abonnement d’un an pas cher à 8€

Cdiscount propose un vaste catalogue de produits pour la maison, pour le jardin, de la literie, de l’électroménager et les dernières nouveautés high-tech. Ayant fait des prix bas ainsi que les offres promotionnelles récurrentes sa marque de fabrique, Cdiscount s’est vite démarqué de ses principaux concurrents sur le secteur de la vente en ligne. Dans l’optique de satisfaire sa clientèle, Cdiscount a mis en place un programme exclusif disponible en abonnement annuel qui offre de nombreux avantages aux clients du site. Ce programme s’intitule Cdiscount à volonté (CDAV). Découvrons donc ce qu’il en est.

Qu’est-ce que Cdiscount à volonté?

Ce nouveau programme proposé par Cdiscount offre de nombreux avantages exclusifs aux abonnés, notamment la livraison express en illimitée et gratuite. En effet, les abonnés à Cdiscount à volonté peuvent bénéficier de la livraison à domicile en 24h de leurs achats validés avant 14h sur le site avec un minimum d’achat de 25€.

Il est même possible de recevoir sa commande le jour même en fin d’après-midi, à la seule condition que l’achat soit validé avant midi. Ce service de livraison express est disponible aux non-abonnés à Cdiscount à volonté, moyennant cependant des frais de livraison de 9,99€ pour la livraison en 24h et 22,99€ le jour même de l’achat.

Autre avantage, les abonnés à Cdiscount à volonté bénéficient d’offres exceptionnelles chaque jour sur le site. Cela leur permet de faire des économies chaque jour durant l’année. De plus, les abonnés ont accès aux dernières nouvelles de presse grâce à un accès en illimité à différents journaux et articles via Cafeyn.

Enfin, chaque abonné Cdiscount à volonté dispose d’une cagnotte en ligne qui sera automatiquement remplie à chaque achat sur les différents produits éligibles. Ce système de cashback vous permettra de payer moins cher vos achats futurs sur le site de Cdiscount.

Bon plan: Cdiscount à volonté à 8€ seulement

Abonnez-vous dès maintenant à Cdiscount à volonté pour la modique somme de 8€. Pour un prix habituel de 29€, vous faites ainsi une économie de 72% sur votre abonnement annuel, ce qui est énorme ! En ce moment, pour la souscription à Cdiscount à volonté, vous bénéficiez également d’un mois d’essai gratuit mais aussi d’un accès Premium au service de streaming Spotify pendant 6 mois. Ainsi, en plus des nombreux avantages réservés aux abonnés Cdiscount à volonté, vous pouvez accéder à des millions de chansons, de podcasts et de vidéos sur Spotify sans publicité et sans interruption.

