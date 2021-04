L’exigence des gamers pour la qualité et la performance des périphériques informatiques (clavier gamer) qu’ils utilisent est toujours en progression. Leurs critères sont nets et très précis car ils passent des heures dans le monde des jeux vidéo et distinguent très bien le bon du mauvais périphérique.

Le casque gamer est l’un des périphériques indispensable pour un joueur. Les accros du jeu vidéo ont besoin d’une présence graphique et sonore pour un bon gameplay. Pour les jeux en ligne, un casque gamer assure également la communication entre les joueurs. Un bon gamer a toujours besoin de savoir quel est le meilleur casque gamer. Découvrez notre sélection dans la suite de cet article.

Quels sont les meilleurs casques gamer ?

D’après les comparatifs qu’on a pu consulter, les avis des gamers et les tests réalisés par les experts, nous avons pu sélectionner quelques modèles qui ont un bon rapport qualité/prix, comme le :

HyperX Cloud Stinger ;

Corsair HS50 ;

Roccat Noz ;

HyperX Cloud II ;

Corsair HS35 ;

Le casque gamer HyperX Cloud Stinger

Avec un petit poids et une élégance remarquable, le casque gamer HyperX Cloud Stinger est le meilleur choix pour les gamers qui préfèrent finesse et légèreté. Avec son poids de 275g, il produit un son d’une qualité remarquable. Le casque HyperX Cloud Stinger assure un véritable confort pour l’oreille grâce à une mousse à mémoire de haute qualité. Il est équipé également d’un micro pivotant ainsi que des oreillettes pivotantes jusqu’à 90°.

Le réglage du volume est accessible via l’oreillette, ce qui est très pratique pour un gamer. Vous pouvez le connecter avec les Wii, les ordinateurs portables, les Xbox, PS4 et téléphones portables.

Le casque gamer Corsair HS50

Avec un poids de 330g, le casque gamer Corsair HS50 équilibre parfaitement les mediums et les aigus. Il est doté d’un micro performant même dans un environnement bruyant. Avec un connecteur mini-jack 4 points et un adaptateur « Y », il est compatible avec les PC, Xbox, PS4, Switch…

Le casque gamer Roccat Noz

Avec un son stéréo riche et puissant le casque Roccat Noz est parmi les plus légers. En effet, ses 210g le classe parmi la catégorie des casques gamer poids plume. La qualité du tissu est bien choisie. Les charnières sont en métal et les aimants en néodyme. Il assure la compatibilité pour tablette, PC, PS4, Xbox et mobile.

Le casque gamer HyperX Cloud II

Les casques gamer HyperX ont connu un grand succès, et le modèle Cloud vous fait bénéficier d’un son virtuel surround 7.1 qui booste encore sa puissance.

HyperX Cloud II est compatible avec PC et Mac, ainsi que les consoles PS5 et Xbox. Il est doté aussi d’un micro anti bruit.

Le casque gamer Corsair HS35

Compatible avec toutes les consoles et les ordinateurs, le Corsair HS35 est loin d’être un casque gamer haute gamme. Ses aimants en néodyme peuvent gérer des plages de sons encore méconnus pour les casques standards. Même après plusieurs heures d’utilisation, le Corsair HS35 assure un grand confort pour l’oreille.

Quel type de casque gamer choisir ?

Les joueur ont le choix entre deux types de casque gamer : les casques gamer filaires, et les casques gamer sans fil.

Avec un casque gamer filaire, les gamers assurent la durabilité et la performance. Tandis que d’autres préfèrent des casques sans fils pour plus de liberté pour leurs mouvements.

D’autres caractéristiques peuvent être pris en considération pour le choix d’un casque gamer comme le système du son, soit en surround ou en stéréo.

Pour plus de précision et pour de nombreux jeux, le système surround est le plus conseillé pour une meilleure précision. Pour assurer une bonne qualité du son, le système surround 5.1 est le minimum requis. Le système surround 7.1 est plus performant encore et offre une précision bien plus importante. Quand au système stéréo, il dispose de deux canaux, l’un vers la droite et l’autre vers la gauche.

Enfin chaque gamer peut choisir un casque selon ses besoins en veillant à respecter quelques critères comme :

Les casques gamer en forme fermée (pour plus d’isolation) ;

Les casques gamer en formes ouvertes ;

La qualité du son ;

Le confort ;

Le rapport qualité/prix.