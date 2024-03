Epic Games Store : deux énormes jeux gratuits sont là, mais faites vite !

Epic Games Store : deux nouvelles offres gratuites pour les joueurs

Comme chaque semaine, l’Epic Games Store propose de nouveaux jeux gratuits pour les amateurs de jeux vidéo. Jusqu’au 21 mars dernier, les fans ont pu profiter gratuitement de Deus Ex : Manking Divided et The Bridge. Cette fois-ci, la plateforme met en avant Call of the Wild : The Angler et Invincible Presents : Atom Eve. Ces deux titres très différents devraient plaire à un grand nombre de joueurs. Ne manquez pas cette occasion d’enrichir votre bibliothèque de jeux sans dépenser un centime. Vous avez jusqu’au 28 mars pour les récupérer.

Vibe check: chillin'? 😴 or ready for some action? 💥



Either way, we got you. Grab Call of the Wild: The Angler™ and Invincible Presents: Atom Eve for FREE this week! https://t.co/HtftoaoJlW pic.twitter.com/IsYviOz8TI — Epic Games Store (@EpicGames) March 21, 2024

Call of the Wild : The Angler, un jeu de pêche au réalisme saisissant

Dans Call of the Wild : The Angler, le joueur est immergé dans un monde ouvert où il devra faire preuve de patience et de technique pour attraper de nombreux poissons. Ce jeu de pêche se démarque par ses graphismes soignés et son gameplay immersif. Il est actuellement proposé avec une réduction de 60% sur Steam et peut être acheté pour environ 12$. Mais grâce à l’offre spéciale de l’Epic Games Store, vous pouvez l’obtenir gratuitement pour une durée limitée.

Un monde ouvert riche et varié

Une grande diversité de poissons à attraper

Des techniques de pêche différentes selon les espèces

Un graphisme réaliste et des environnements immersifs

Invincible Presents : Atom Eve, un roman visuel rempli d’aventures super-héroïques

En parallèle de Call of the Wild : The Angler, l’Epic Games Store propose également le roman visuel Invincible Presents : Atom Eve. Ce jeu raconte les aventures de la super-héroïne Atom Eve dans un univers inspiré par les comics. Ce titre a reçu 95% d’évaluations positives sur Steam et coûte normalement 10$. Ne manquez pas cette opportunité de plonger dans un récit captivant sans débourser un sou.

Une histoire prenante qui s’inspire des comics

Des personnages attachants

De nombreux choix à faire pour influencer le cours de l’histoire

Un style graphique original

Comment récupérer ces deux jeux gratuitement sur Epic Games Store ?

Pour profiter de ces offres exceptionnelles, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Créez un compte ou connectez-vous sur Epic Games Store. Allez dans l’onglet « Gratuit » du magasin. Recherchez Call of the Wild : The Angler et Invincible Presents : Atom Eve. Ajoutez-les à votre panier et validez votre commande sans frais. Vous pouvez maintenant télécharger les jeux depuis votre bibliothèque Epic Games Store.

Ne tardez pas à récupérer ces deux jeux offerts par l’Epic Games Store jusqu’au 28 mars. Après cette date, de nouvelles offres gratuites prendront leur place.

