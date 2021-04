Brut lance BrutX, sa nouvelle plateforme de streaming payante

Le média social français Brut vient d’officialiser le lancement de sa nouvelle plateforme de streaming payante baptisée BrutX. Cette dernière permettra d’accéder à de nombreux contenus très diversifiés. Toutefois, la nouvelle plateforme se différencie des géants du streaming tels que Netflix, Amazon Prime ou Disney+. En effet, les contenus disponibles sur BrutX se destinent spécifiquement aux jeunes de 18 à 34 ans, à l’instar de ce que propose le média social lui-même.

Du contenu original pour 4,99 €

BrutX propose toute une panoplie de contenus originaux. L’on peut y trouver des documentaires réalisés par les propres journalistes du média social. Cela implique aussi bien les journalistes en France qu’à l’étranger. Les thématiques abordés peuvent concerner l’environnement, le féminisme, la politique, etc.

A part cela, l’on retrouve également des films et des séries plus ou moins exclusifs. L’on peut retrouver des titres comme « Mandela : Un long chemin vers la liberté » réalisé par Justin Chadwick ou encore « The Lobster » par Yórgos Lánthimos. La plateforme détient également les droits pour la série espagnole « Veneno » issus des mêmes producteurs que « La Casa de Papel ».

Pour pouvoir profiter du contenu proposé sur BrutX, il faudra souscrire un abonnement mensuel de 4,99 €. De plus, l’abonnement à la plateforme s’effectue sans engagement. BrutX est disponible sur ordinateur, sur smartphone et sur tablette. Vous pourrez également en profiter sur Apple TV, Android TV et avec les opérateurs Orange et Free.

Vers une expansion à l’international

En ce moment, Brut détient une forte popularité auprès du public français. Les contenus disponibles sur BrutX sont encore composés en majorité de programmes acquis. Toutefois, la plateforme se fixe comme but d’augmenter ses propres productions ainsi que les contenus dont elle détiendra entièrement les droits.

Grâce à cela, elle pourra planifier une expansion sur le marché international. Cela passera tout d’abord par une conquête du marché européen. Par la suite, BrutX pourra envisager un déploiement sur les autres continents.