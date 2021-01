Boxcryptor : Avis et Test de l’outil de chiffrement de fichiers sur le cloud

Boxcryptor est un outil de chiffrement de fichiers stockés sur le cloud. Il emploie un système de chiffrement et de partage de bout en bout afin d’assurer la sécurité de vos données. Cela permettra de protéger vos différents documents confidentiels ainsi que vos dossiers personnels contre les différentes menaces d’internet.

Le logiciel est conçu et commercialisé par l’entreprise allemande Secomba GmbH. Celle-ci s’est imposée comme mission de proposer des solutions de sécurité complexes mais facile à utiliser. Dans son objectif de devenir la référence du chiffrement des fichiers enregistrés sur le cloud, l’équipe développe continuellement son outil. Ce dernier reçoit régulièrement des améliorations afin de répondre aux besoins des utilisateurs.

Comment ça marche ?

Boxcryptor est un outil très facile à utiliser. En premier lieu, vous devrez commencer par télécharger et installer le logiciel depuis le site officiel. Ensuite, vous pouvez ouvrir gratuitement un compte Boxcryptor et de vous y connecter sur le logiciel installé.

Après cela, vous pourrez paramétrer votre compte et utiliser gratuitement les services. Vous pourrez également passer à une version payante en souscrivant à la formule de votre choix et ainsi obtenir davantage de fonctionnalités.

L’outil détectera automatiquement les services cloud installés sur votre appareil. Il ne vous restera plus alors qu’à les relier à Boxcryptor en entrant vos identifiants et votre mot de passe. Son interface s’intègre directement dans l’explorateur Windows et le Finder d’Apple pour faciliter l’accès aux fichiers.

Fonctionnalités

Boxcryptor dispose de nombreuses fonctionnalités pour assurer une excellente expérience utilisateur.

Le chiffrement de fichiers

Le logiciel chiffre les fichiers que vous stockez sur le cloud. De plus, cela s’effectue très facilement dès lors que vous ajoutez ou modifiez un fichier. Vous pourrez ainsi travailler librement sur tous vos fichiers à travers les lecteurs Boxcryptor sans avoir à effectuer de nombreuses manipulations supplémentaires.

De plus, les fichiers sont chiffrés individuellement. Cela vous permettra alors de travailler sur un seul fichier à la fois sans avoir à déchiffrer et chiffrer l’intégralité du dossier. Vous pouvez également créer des attributs à un dossier afin de faciliter les manipulations par le futur. Ainsi, si vous ajoutez un nouveau fichier à un dossier, les paramètres de chiffrement et de partage appliqués à ce dossier seront automatiquement appliqués à ce nouveau fichier.

Le partage de fichiers

Secomba GmbH a également développé une application de partage dénommée Whisply. Boxcryptor s’intègre naturellement à cet outil qui permet de partager et de s’échanger des fichiers entre différents utilisateurs. Le chiffrement de bout en bout est évidement appliqué ici afin d’éviter que des tiers n’interceptent les fichiers échangés.

Grâce à Whisply, vous pourrez envoyer n’importe quel fichier chiffré à tout utilisateur de Boxcryptor. Même les personnes qui n’utilisent pas Boxcryptor pourront également recevoir vos fichiers par l’intermédiaire de ce service en créant des liens de téléchargement. Il sera également possible d’ajouter des délais de validité ou encore des limites de nombre d’utilisation aux liens.

L’intégration avec les fournisseurs cloud

Boxcryptor est un excellent outil pour chiffrer les fichiers enregistrés sur le cloud. Pour cela, il prend en compte plus d’une trentaine de fournisseurs de stockage cloud, soit pratiquement tout ce que l’on peut trouver sur le marché. On peut alors citer les noms les plus célèbres comme Dropbox, Google Drive ou encore One Drive.

Vous pourrez alors choisir librement le fournisseur de services cloud que vous souhaitez, Boxcryptor se chargera d’y chiffrer vos fichiers. L’outil détecte automatiquement la présence d’un logiciel de stockage cloud installé sur votre appareil. Il créera ensuite un lecteur Boxcryptor correspondant à chaque service cloud.

Les applications mobiles

Boxcryptor est également disponible sur mobile. Vous pouvez télécharger gratuitement l’application mobile Boxcryptor sur l’App Store ou le Google Play Store. Les fonctionnalités liées à votre compte Boxcryptor seront alors disponibles sur votre appareil Android ou iOS. Vous aurez alors tous vos fichiers chiffrés à portée de main même lors de vos déplacements.

Le déverrouillage de l’application s’effectue avec les capteurs biométriques de votre appareil comme le lecteur d’empreintes digitales ou la reconnaissance faciale. Vous pourrez également choisir de crypter et stocker dans le cloud toutes les photos prises avec l’appareil photo de votre smartphone ou de votre tablette.

La confidentialité

Comme tout logiciel de chiffrement de fichier qui se respecte, Boxcryptor applique une politique de confidentialité très stricte. L’outil se base sur le principe du Zero Knowledge (zéro connaissance en anglais). Cela veut tout simplement dire que personne ne pourra accéder ni à vos fichiers cryptés, ni à votre mot de passe, y compris les équipes de Boxcryptor. En effet, le chiffrement s’effectue directement sur votre appareil avant de télécharger les fichiers cryptés sur le cloud.

Avantages d’utiliser la solution

Boxcryptor se démarque des autres logiciels de chiffrement de fichiers en plusieurs points. Nous pouvons citer :

La sécurité et la confidentialité des fichiers,

Un usage facile,

L’intégration avec quasiment tous les fournisseurs cloud,

La présence d’une version gratuite,

La compatibilité avec les ordinateurs et les mobiles.

Tarifs

Boxcryptor applique un plan tarifaire plutôt flexible pour que tout le monde puisse trouver l’offre qui lui convient.

La version gratuite

Elle est disponible sur un fournisseur cloud et deux appareils et se destine à un usage privé.

L’offre Personal à 36 €/an

Elle permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils et de fournisseurs cloud et s’applique pour un usage privé.

L’offre Business à 72 €/an

Elle comporte toutes les fonctionnalités de la version Personal et se destine à un usage professionnel et commercial.

L’offre Company à 120 €/utilisateur/an

Elle se destine aux équipes de taille moyenne et apporte plusieurs fonctionnalités conçues pour les entreprises.

Il existe également une offre Entreprise destinée aux équipes de plus de 50 utilisateurs. le tarif est alors à discuter auprès des équipes de Boxcryptor.

Boxcryptor vs NordLocker ?

Boxcryptor et NordLocker sont tous les deux des outils de chiffrement de fichiers avec des fonctionnalités plus ou moins similaires. Dans chaque cas, la confidentialité et la sécurité des données s’appuie sur un chiffrement de bout en bout. Chacun applique également le principe du Zero Knowledge.

Boxcryptor supporte un plus grand nombre de fournisseurs cloud par rapport à NordLocker. Par contre, NordLocker dispose d’un stockage cloud privé, contrairement à son concurrent. Cela augmentera le tarif vu que la majorité des services cloud n’offrent qu’un espace de stockage réduit den version gratuite.

Concernant les plateformes supportées, Boxcryptor a un avantage. Il est compatible sur les ordinateurs sous Windows et macOS, et l’on peut également l’utiliser sur les OS mobiles Android et iOS. NordLocker pour l’instant se limite aux ordinateurs.

Les tarifs appliqués ne présentent pas de grandes différences. L’on peut profiter pour chaque outil d’une version entièrement gratuite, bien qu’un peu limitée. Boxcryptor propose toutefois un plus large choix de formules d’abonnement.

Notre avis sur Boxcryptor

Boxcryptor est un outil de chiffrement de fichiers sur le cloud pratique et très efficace. Il se démarque immédiatement par sa simplicité qui permet de le lier facilement à n’importe quel fournisseur cloud. L’installation est également très simple et l’interface est très intuitive. Le nombre de fonctionnalités disponibles en font un outil très complet. L’on peut aussi apprécier le fait de pouvoir accéder à ses fichiers cryptés depuis son smartphone.

Les tarifs appliqués sont très abordables, et l’on obtient même une réduction de 25% si l’on souscrit un abonnement de 3 ans. De plus, une version gratuite peut largement suffire pour un usage personnel. De plus, le nombre de formules disponibles laisse librement le choix à l’utilisateur. Il faut toutefois tenir compte des tarifs appliqués par les services cloud qui peuvent être assez importants, vu que le logiciel ne dispose pas de son propre espace de stockage.