Bons Plans RED by SFR : Forfait 80 Go à 10€

Les FAI rivalisent d’ingéniosité pour séduire le plus de mobinautes possible. À ce sujet, RED by SFR fait partie intégrante du paysage du marché français. Le fournisseur d’accès Internet se démarque de ses principaux concurrents en concoctant diverses offres qui correspondent à tout type d’usage et de besoins. Parmi ses forfaits phares, impossible de passer à côté de celui à 80 Go.

Normalement, cela coûte 17 euros par mois, ce qui est déjà intéressant. Pour gâter davantage ses clients, Red by SFR baisse ce prix dans le cadre d’une promotion qui expire le 22 septembre 2021. D’ici là, si vous souscrivez à ce forfait, ce sera à raison de 10 euros par mois. Difficile de faire mieux, non ?

VOIR LE FORFAIT 80GO - 10€ / MOIS

Forfait 80 Go à 10€/mois, ça donne quoi ?

Déjà, il faut savoir que le Forfait 80 Go est sans engagement. Autrement dit, vous pouvez à tout moment vous désabonner. Pour ce qui est de la vitesse de connexion, c’est garanti 4G. Dans la France métropolitaine, vous disposerez d’appels illimités. Il en est de même pour les SMS et les MMS. Si vous devez vous déplacer, dans l’Union européenne et les DOM, un paquet de 10 Go de data vous est offert. Les SMS/MMS sont aussi en illimité.

La modularité des offres de RED by SFR est également très appréciée des consommateurs. Si vous êtes à court de données, vous pouvez très bien en ajouter avec la quantité qu’il vous faut. Il vous est aussi possible d’inclure une option internationale à votre forfait. Si vous avez de la difficulté pour y procéder, la #TeamRED sera à votre rescousse. Le FAI a mis à votre disposition 7j/7 500 conseillers pour régler tous les éventuels problèmes.

Les services supplémentaires du forfait 80 Go

Comme à son habitude, l’opérateur inclut des services dans ses offres. Pour le cas du forfait 80 Go à 10 euros, il y a la RED TV. Il s’agit d’une application qui vous donne accès à toutes les chaines et bouquets TV, soit 100 chaines en direct et replay. Séparément, ce service vous coûtera 3 – 4 euros.

Si vous avez besoin de gérer, RED & Moi vous facilitera la vie. Cette application est disponible gratuitement sur Google Play, App Store et AppGallery. Depuis votre espace, aucun de vos historiques de consommation ne vous échappe, et ce, en temps réel. Vous serez notifié à chaque nouvelle facture.