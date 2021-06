Bon plan smartphone pas cher : POCO X3 PRO à 169€ (6/128go) et à 199€ (8/256go)

Ali Express est la plateforme chinoise de référence qui se veut être, après Amazon, le leader de la vente en ligne dans le monde. Connu pour la grande diversité de ses produits, ce site de vente en ligne appartenant au groupe Ali Baba est une marketplace géante qui se veut être un tiers de confiance entre les entreprises et les particuliers du monde entier. Ali Express ne possède donc aucun stock et s’attèle uniquement à être un intermédiaire de confiance entre les acheteurs et les usines/entreprises proposant leurs produits sur la marketplace. Cela permet ainsi aux particuliers de profiter de prix exceptionnellement bas, notamment sur les produits du quotidien (appareils électroménagers, vêtements, etc.) et sur les gadgets high-tech. Les Smartphones font particulièrement l’objet de prix bas toute l’année et pendant les périodes de soldes. Les soldes sont toutefois régulières sur Ali Express et en ce moment, profitez d’un bon plan Smartphone pas cher à ne surtout pas rater. En effet, profitez du Smartphone POCO X3 Pro 6/128Go à seulement 169€ et du même modèle de Smartphone mais en configuration 8/256Go à seulement 199€.

Des Smartphones POCO X3 Pro à moins de 200€

Sur Ali Express, les Smartphones POCO X3 Pro sont actuellement proposés à moins de 200€. Hormis la différence entre la mémoire vive et la mémoire de stockage interne, les Smartphones POCO X3 Pro possède les mêmes caractéristiques suivantes :

Ecran haute résolution de 6.67 pouces

Processeur Snapdragon 860

4 capteurs photos

Un APN frontal

Pour un modèle de Smartphone POCO X3 Pro doté de 6Go de mémoire vive et de 128Go de mémoire de stockage interne, vous ne payerez en ce moment que 169€ sur Ali Express. Pour le même modèle de Smartphone mais doté d’une mémoire vive de 8o et d’une mémoire de stockage interne de 256Go, le prix est à seulement 199€ sur Ali Express. Profitez ainsi de ces Smartphones à la mémoire vive performante et dotés d’une grande capacité de stockage interne pour surfer efficacement sur la toile, regarder des vidéos en streaming et pour stocker tous vos fichiers et données. Profitez donc de ce bon plan Smartphone sur Ali Express pour vous offrir un Smartphone dernier cri à petit prix. De plus, d’autres offres promotionnelles vous attendent sur la plateforme de vente en ligne chinoise. N’attendez donc plus et achetez un POCO X3 Pro 6/128Go à seulement 169€ et le même modèle de Smartphone mais avec 8Go de mémoire vive et 256Go de mémoire interne à seulement 199€.