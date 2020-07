[Bon Plan] PC portable Asus à 549€ au lieu de 799€ sur Amazon (-31%)

Vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable ? Alors pourquoi ne pas vous laissez tenter par un PC portable de la marque Asus ?

En plus, en ce moment, vous pourrez profiter d’un bon plan à ne surtout pas manquer grâce au site internet Amazon qui propose un ordinateur portable Asus de 15 pouces au prix de seulement 549€ au lieu du prix de 799€, son prix d’origine, soit une réduction de plus de 200€.

VOIR L'OFFRE SUR AMAZON

Ce PC Vivobook S S512JA-EJ072T est un outil de travail très confortable, idéal pour faire de la bureautique. Il est aussi parfait pour surfer et naviguer sur internet de façon fluide et très rapide.

Cet ordinateur est équipé de nombreux équipements pour un prix tout à fait abordable, ce qui en fait une offre tout à fait exceptionnelle.

Ainsi, celui-ci possède notamment un stockage très important qui vous permettra de sauvegarder toutes vos données et tous fichiers, grâce à son disque dur de 1 To et son SSD de 128 Go.

Ce PC Asus Vivobook est également pourvu d’un processeur Core i3-005G1 et possède 8 Go de mémoire vive.

De plus, cet ordinateur se distingue aussi par son écran très performant, en effet, il se caractérise par une taille de 15,6 pouces de 1920 pixels sur 1080 pixels, ce qui garantit une qualité de l’image irréprochable.

Enfin, cet ordinateur est très pratique, il peut se transporter partout très facilement grâce à son petit poids, puisque celui-ci ne pèse qu’1,7 kg.