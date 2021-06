Bon plan Fnac : manette Xbox avec adaptateur sans fil compatible Windows 10 à 52,99€

Avis aux amateurs de jeux vidéo sur console et sur PC, la manette Xbox avec adaptateur sans fil compatible Windows 10 est à 52.99€ seulement à la FNAC. Grâce à un adaptateur USB offert, cette manette Bluetooth nouvelle génération vous permettra de jouer à vos jeux Xbox et PC préférés à la fois. De plus, contrairement aux autres manettes appartenant à la même gamme, cette manette Xbox compatible Windows 10 est dotée d’une portée Bluetooth deux fois supérieure. Ce bon plan FNAC vous permettant de l’acheter à seulement 52.99€ est ainsi l’occasion rêvée pour acquérir une manette à la fois puissante et compatible avec votre console et votre PC fonctionnant sous Windows 10.

VOIR L'OFFRE SUR FNAC

Une manette Xbox pratique et performante

Pour pouvoir se brancher facilement à un PC, cette manette Xbox est dotée d’un adaptateur USB sans fil trois fois plus compact et plus performant. Cela vous permet ainsi de jouer tantôt à vos jeux préférés sur votre PC fonctionnant sous Windows 10 tantôt à vos jeux préférés sur Xbox mais aussi sur un Smartphone ou une tablette Android.

Outre cette connectivité étendue, cette manette est également compatible Bluetooth et comprend un bouton de partage permettant d’enregistrer et de partager facilement vos contenus.

D’ailleurs, toujours en parlant de boutons, il est possible de réattribuer à l’infini les différents boutons de votre manette pour plus de confort et d’aisance pendant vos parties en ligne ou chez vous.

Pour éviter le fausses manipulations et les dérapages en pleine action, les gâchettes de cette manette Xbox de couleur carbon noir sont également dotées d’une surface antidérapante. Cela permet d’assurer la maniabilité des gâchettes et le confort du joueur pendant ses longues parties de jeux en ligne.

-24% sur le prix d’une manette Xbox compatible avec Windows 10 à la Fnac

La Fnac est le leader de la vente de produits culturels et de gadgets high-tech. Cette enseigne dispose d’une large collection de produits et d’accessoires liés aux jeux vidéo, dont un rayon exclusivement dédié aux consoles et aux manettes, que ce soit en ligne ou dans les magasins de la Fnac.

D’ailleurs, ce rayon dédié aux jeux vidéo fait régulièrement l’objet d’offres promotionnelles exceptionnelles. En ce moment, profitez ainsi de 24% de réduction sur la manette Xbox compatible Windows 10 et livrée avec un adaptateur USB sans fil. En effet, au lieu des 69.99€ demandés en temps normal pour cette manette, elle vous est actuellement offerte pour 52.99€ seulement.

VOIR L'OFFRE SUR FNAC