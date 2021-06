Bon plan Amazon: carte mère AMD B550 (Ryzen AM4) à 220, 99€ au lieu de 289,90€

Férus d’informatiques et de gaming sur PC, ce bon plan vous est destiné! Découvrez en ce moment sur Amazon une réduction exceptionnelle sur le prix de la carte mère AMD B550 (Ryzen AM4). Offrez-vous ainsi ce véritable chef-d’œuvre technologique pour un prix de 220,99€ seulement au lieu de 289,90€. Spécialement conçue pour satisfaire toutes les attentes des joueurs sur PC, cette carte mère représente le pont qui va démocratiser l’accès à la technologie PCIe 4.0, jusque là réservée aux plateformes X570.

Un concentré technologique

La carte mère ASUS ROG STRIX B550 F-Gaming est au format ATX, reposant sur le chipset AMD B550. Ce chipset AMD B550 intègre notamment :

Un Socket AMD AM4 compatible avec un processeur AMD Ryzen de troisième génération (Processeur AMD Ryzen Série 3000, Série 4000 G et Série 5000)

20 lignes PCIe 4.0 en double slot M.2

Jusqu’à 10 voies PCIe 3.0

Jusqu’à 6 ports natifs USB 3.2 Gen 2 (SuperSpeed 10 Gbps)

Jusqu’à 2 ports natifs 3.2 Type C Gen 1

Jusqu’à 6 ports natifs USB 2.0

Jusqu’à 8 ports SATA

La prise en charge de l’overlocking

Des sorties HDMI 2.1

Un displayPort 1.2

Du côté de la mémoire, cette carte mère peut accueillir jusqu’à 4 barrettes DDR 4 pour une capacité totale maximale de 128 Go de stockage avec une fréquence de 4400 MHz (4600 MHz sur un Ryzen Série 3000).

Cette carte est alimentée par des MOSFETs DrMOS Vishay SiC639DE 50A en 12+2 phases d’alimentation avec un connecteur d’alimentation ProCool. Deux dissipateurs thermiques en aluminium constituent son système de refroidissement.

Pour ce qui est de la connectivité, la carte mère ASUS ROG STRIX B550 F-Gaming embarque un Wi-Fi 6 (802.11 ax), Ethernet Intel 2,5Gb avec ASUS LANGuard. Enfin, son design permet aux touche-à-tout de prendre en main son montage grâce notamment à une protection E/S pré montée, BIOS FlashBack, Q-Code et FlexKey.

Une expérience gaming d’un tout autre niveau

Cette carte mère ASUS ROG B550 fera monter votre expérience de gaming à un tout autre niveau. Pour le graphisme, cette carte mère dispose d’une interface de carte graphique PCI-Express x16. Du côté du son, la carte abrite en son sein un microphone anti-bruit avec IA, codec SupremeFX S1200A, DTS Sound Unbound et Sonic Studio III. Le logiciel BIOS UEFI ainsi que le logiciel ASUS AI Networking permettent de configurer rapidement et simplement votre système.

De plus, il est possible de personnaliser la carte en y ajoutant un éclairage RGB Aura Sync avec connecteur Aura RGB et connecteur Gén.2 adressable. Grâce à cette carte mère performante, vous pourrez ainsi pleinement profiter de vos jeux en ligne et hors ligne et jouir d’une nouvelle expérience de jeu. Ne ratez pas cette occasion de vous offrir une carte mère performante à seulement 220.99€ chez Amazon.

