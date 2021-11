Black Friday PureVPN : -82% de réduction sur le plan 2 ans

Le Black Friday est une occasion pour de nombreux commerçants à travers le monde d’appliquer des remises folles sur une large gamme de produits. Cela concerne une multitude de domaines dont entre autres les services PVN. Parmi ceux-ci, il y a PureVPN qui participe activement au Black Friday depuis quelques temps déjà.

VOIR L'OFFRE BLACK FRIDAY PUREVPN

Présentation PureVPN

PureVPN figure sur la liste des meilleurs VPN actuellement présents sur le marché. Il s’agit d’un VPN multiplateformes prenant en charge les ordinateurs, smartphones, tablettes, navigateurs web, smart tv routeurs ou encore les consoles de jeux.

Le service embarque de nombreuses fonctionnalités très pratiques concernant la sécurité numérique, la confidentialité en ligne, l’accès aux différents contenus à travers le monde ou encore l’utilisation de 5 appareils en même temps.

Il offre un débit global suffisamment élevé pour un usage d’internet assez confortable au quotidien. Son grand nombre de serveurs lui permet aussi de proposer une vaste couverture tout en conservant la qualité de la connexion internet.

PureVPN dispose également de nombreux autres qualités comme ses tarifs plutôt avantageux ou encore les paiements sécurisés. Néanmoins, son interface utilisateur peu ergonomique nécessite un peu d’adaptation pour tirer pleinement profit du service.

L’offre Black Friday PureVPN

PureVPN a l’habitude de proposer des remises de folies lors de ce genre d’évènements. Pour ce Black Friday 2021 PureVPN, le service applique une remise de 82 % sur son offre de deux ans. Pour un tarif qui, en temps normal, se montre déjà très attractif, cela rend le prix de l’abonnement tout simplement dérisoire. En effet, le tarif descend à seulement 1,74 €/mois. En fin de compte, vous n’aurez donc qu’à payer un total de 41,95 € pour deux ans au lieu de 230,40 € pour un paiement mensuel.

La plateforme met également à votre disposition des abonnements mensuels et annuels mais sans l’alléchante réduction. Néanmoins, l’offre biennale reste nettement la plus intéressante. D’ailleurs, son tarif avec cette remise devient largement inférieur à celui de l’abonnement annuel normal. Après les deux ans, l’abonnement se renouvellera à un tarif de 61,95 €/an.

Comment profiter de l’offre ?

Le but de cette promo Black Friday PureVPN est de vous faciliter la vie, et ce n’est certainement pas pour y accéder que le service va vous compliquer la tâche. Il suffit en effet de se rendre sur le site officiel de PureVPN et d’accéder directement à l’offre dans les différentes formules d’abonnement. Là, il ne reste plus qu’à entrer et valider les informations de paiement et profiter directement des services de PureVPN.

En somme, cette remise du Black Friday chez PureVPN constitue une occasion en or pour profiter d’une protection maximale à un prix ultra-concurrentiel. N’attendez plus alors pour profiter des nombreux avantages de PureVPN avant la fin du Black Friday 2021.