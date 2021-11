Black Friday Huawei : toutes les offres jusqu’à -40%

Vous désirez profiter du Black Friday pour vous offrir les meilleures offres high-tech du moment ? Ça tombe bien, Huawei organise déjà des offres avantageuses sur la plupart de ses produits. L’opération du géant chinois ne se limite pas à de simples réductions. Bien sûr, le principal intérêt reste les remises atteignant 40%. Vous pourrez, en plus, bénéficier d’une réduction supplémentaire allant jusqu’à 6% grâce à des codes promos.

Les meilleures offres HUAWEI sur les PC

Huawei propose des rabais exceptionnels sur certains PC, à l’instar du MateBook X Pro 2021. Ce modèle bénéficie d’une remise immédiate de 600,00 €. Il est actuellement vendu au prix de 1 199,99 € au lieu de 1 799,99 €. Il s’agit d’un laptop de 13.9 pouces avec un écran Fullview 3K et un processeur Intel de 11e génération. Le MateBook D 15 compte aussi parmi les bons plans à ne pas manquer. Ce PC est vendu au prix de 449,99 €. Il y a encore un moins, son prix était de 699,99 €. Cela vous fera économiser 250,00 €. Cet ordinateur portable embarque un écran FullView de 15,6 pouces et un processeur Intel Core de 11e génération.

-350€ SUR LE HUAWEI MateBook 14 2020 AMD

Les plus belles remises sur les Smartphones Huawei

Les smartphones Huawei sont aussi nombreux à profiter des plus belles remises du moment. C’est par exemple le cas pour le Nova 9. Déjà remisé de 50 €, ce téléphone renouvelle l’expérience multimédia avec son écran 120 Hz et ses 8 Go de mémoire vive. Il est aujourd’hui vendu au prix de 449,99 €. Les remises concernent aussi le P40 Pro.

Ce flagship devient beaucoup plus accessible après une remise de 400 €. Compatible avec la 5G, il comprend un très puissant processeur et un capteur photo extrêmement polyvalent.

Les offres promotionnelles sur les accessoires audio

La gamme d’écouteurs sans fil FreeBuds a aussi droit à son rabais. Profitez de 100€ de réduction sur les FreeBuds Pro. Ainsi, avec seulement 99,99 €, vous pourrez vous offrir cet accessoire audio offrant offrent un très bon rendu sonore, des commandes facilement accessibles et une réduction efficace du bruit extérieur. Pour 129,99 €, vous pouvez aussi acheter le Sound Joy. En effet, cet article profite d’une remise de 20 €. Voilà autant de bons plans à saisir avant le 26 novembre 2021, jour officiel du Black Friday.