Black Friday Fnac : Apple iPhone SE à 449€ au lieu de 489€

Profitez de cette promotion sur l’iPhone SE d’Apple au meilleur prix chez FNAC. Aujourd’hui est le top départ du Black Friday en France. Economisez sur des nombreuses références !

l’iPhone SE Noir vendu à -50€ en promo pour le Black Friday

L’iPhone SE Noir est un produit de la marque à la pomme doté d’un écran LCD HD de 4.7’’. Fonctionnant sous IOS 14, ce dernier bijou d’Apple est riche d’une interface multilingue et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 13 heures en lecture vidéo et jusqu’à 40 heures en lecture audio.

Son appareil photo est un appareil grand angle 12Mpx doté d’un zoom numérique jusqu’à 5x. Cet appareil permet également d’enregistrer des vidéos 4K avec stabilisation vidéo. Très léger de par ses 148g, ce Smartphone est extrêmement maniable et est doté d’un processeur puissant et robuste à la fois. Profitez ainsi du Black Friday 2020 pour acquérir ce modèle de Smartphone Apple à petit prix à la Fnac.

En effet, lors de ce Black Friday, l’Apple iPhone SE 4.7’’ 64Go Noir est vendu à 449€ au lieu de 489€, soit 50€ d’économie, de quoi vous permettre d’acheter d’autres articles mis en vente promotionnelle à la Fnac.

Black Friday 2020 sur Fnac : les meilleures promotions

La Fnac est l’enseigne de référence pour acquérir des produits culturels, des gadgets high-tech ou des appareils électroniques de qualité et tout près de chez soi. On peut y trouver de tout, dont les derniers Smartphones des géants de l’high-tech aux derniers livres, en passant par les composantes informatiques qui facilitent notre travail au quotidien. Récemment rachetée par Darty, la Fnac se veut être une véritable institution spécialisée dans la vente de produits culturels et multimédia dans l’hexagone mais également dans certains pays d’Europe.

Les produits de cette enseigne se veulent, par ailleurs, être accessibles et la Fnac participe régulièrement aux périodes promotionnelles dont les périodes de soldes traditionnelles mais aussi le Black Friday. A cet effet, l’Apple iPhone SE 4.7’’ 64 Go Noir est proposé à seulement 449€, de quoi permettre aux adeptes de la marque à la pomme de faire 50€ d’économie.